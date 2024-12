DAS INVESTMENT: Die Versicherungsbranche strebt nach mehr Agilität, was in Deutsch so viel wie Beweglichkeit bedeutet. Auch das Leitmotiv der diesjährigen Branchenmesse Guidewire Connections lautet „Agility in Action“. Aber was ist der Hintergrund? Ist Agilität vielleicht nur ein Modewort oder Selbstzweck?

René Schoenauer: Nein, sicherlich nicht. Denn wir leben heute in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Von diesen externen Einflüssen ist auch die Versicherungsbranche stark betroffen. Derzeit verändert sich insbesondere das Umfeld für die Vermittler der Policen fundamental. So erscheint einerseits der digitale Vertrieb als die Zukunftslösung, weil die Verbraucher ihren Alltag zunehmend online organisieren. Andererseits bleibt der Wunsch nach einem persönlichen Ansprechpartner in Notlagen und bei schwierigen Angelegenheiten bestehen. Das gilt auch für die Jüngeren, für die ein Leben ohne Smartphone kaum noch vorstellbar erscheint. Agilität ist in den Unternehmen aber auch aufgrund des Fachkräftemangels gefragt. Künstliche Intelligenz gilt zwar als Hoffnungsträger, um Routinearbeiten zu übernehmen. Jedoch werden auch hierfür Menschen benötigt, die die Maschinen über Prompts steuern.

Das klingt eher nach einem noch effizienteren Einsatz von IT-Systemen. Was ist an diesem Wandel fundamental?

Schoenauer: Nehmen wir zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung. Dieses Produkt ist nicht mehr trivial. Statt Standardlösungen für bestimmte Immobilientypen zu kaufen, wollen die Kunden ihre Police heute individuell an die eigenen vier Wände anpassen können. Sich hierfür beweglich aufzustellen, ist für viele traditionelle Versicherer jedoch sehr schwer. Das hat auch mit ihren bestehenden IT-Systemen zu tun. Diese sind nicht darauf ausgelegt, die bisherigen Produkte und Prozesse zu verändern. Wir wollen Versicherer daher in die Lage versetzen, leichter auf veränderte Kundenwünsche zu reagieren und insgesamt flexibler zu werden. Konkret bedeutet das, dass die Anbieter schneller neue Produkte lancieren beziehungsweise bestehende anpassen können. Dabei steht das Guidewire-Kernsystem wie eine Nabe inmitten der Speichen des Software-Pakets eines Schaden- und Unfallversicherers.

Die zunehmende Digitalisierung der Versicherer führt allerdings auch dazu, dass sie gefährdeter für Angriffe von Hackern sind. Den Cyberkriminellen dürfte auch der Trend zum Cloud-Computing in die Hände spielen.

Schoenauer: Von Hackern und anderen Kriminellen im Cyberraum sind heute alle Unternehmen betroffen. Wir raten den Versicherern aber gerade deshalb, sich nicht mehr wie früher üblich selbst um ihre Software zu kümmern. Stattdessen nutzen wir für unsere Software-Services die Infrastruktur von Amazon Web Services, die den höchsten Standard bezüglich Sicherheit und Resilienz bietet. Ein maximales Schutzniveau in der Cloud ist auch deshalb so wichtig geworden, weil bereits ein einzelner Störfall auf der Ebene eines Unternehmens globale Lieferketten lahmlegen kann. Künstliche Intelligenz kann aber helfen, mögliche Schwachstellen zukünftig besser aufzuspüren und drohende Angriffe hierauf zu simulieren.

Was bedeutet die immer weiter fortschreitende Vernetzung der Welt für Versicherer?

Schoenauer: Am internationalen Versicherungsmarkt ist ein neues Risiko aufgetaucht: der Zusammenbruch globaler Lieferketten. Fraglich ist im Schadensfall oft, wie diese Risiken nun überhaupt versichert sind. Im Frühling war beispielsweise ein türkischer Hafen blockiert, nachdem ein havariertes Containerschiff mehrere Hafenkräne umgerissen hatte. Weil in einem solchen Fall viele Parteien involviert sind, stellt sich die Frage, wer von wem Regress verlangen kann. Das ist unübersichtlich und es droht eine sogenannte Claims Leakage. Das heißt, viele Versicherer zahlen aus Unwissenheit mehr als notwendig.

Wie können sich die Unternehmen besser dagegen schützen?

Schoenauer: Auch hier kann künstliche Intelligenz helfen, die vorliegenden Informationen zu strukturieren – auch wenn diese in unterschiedlichen Sprachen vorliegen und viel juristisches Fachwissen verlangen. Im Ergebnis beschleunigt die bessere Datenlage auch den Annahmeprozess der Versicherer. Denn sie können in ihrem Underwriting besser durchkalkulieren, ob sie riskante Großprojekte wie beispielsweise einen Satelliten überhaupt versichern können. Generative künstliche Intelligenz trifft dabei zwar nicht selbstständig die folgenschweren Entscheidungen, kann die Menschen hinter der Maschine aber mit ihren verfeinerten Prognosemodellen unterstützen.

Über den Interviewten:

René Schoenauer ist Produkt-Marketing-Chef bei Guidewire in der Region Europa, Nahost und Afrika. In dieser Funktion verantwortet er die Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen des Software-Anbieters auch hierzulande. Zu den Kunden des international aktiven IT-Unternehmens mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien gehören 450 Schaden- und Unfallversicherer – von kleinen Start-ups bis hin zu großen Versicherungskonzernen. Das Unternehmen bietet eine Kernsystem-Suite für den gesamten Lebenszyklus der Komposit-Sparte: Underwriting und Bestandsführung, Inkasso und Exkasso, Schadenbearbeitung und Provisionierung.