Aegon Asset Management Keine Lust auf Banken, Immobilien und Öl: So managt Jacob Vijverberg seinen Mischfonds

DAS INVESTMENT: Herr Vijverberg, Sie managen einen Multi-Asset-Fonds. Die Zinsen sind nach 15 Jahren wieder da, auf der Aktienseite sind gute Unternehmen etwas billiger geworden, auf der Anleihenseite können wieder vernünftige Renditen erzielt werden. Macht ein Multi-Asset-Fonds nun wieder mehr Spaß?

Jacob Vijverberg: Das Fonds-Management hat mir immer Spaß gemacht. Und die Märkte sind heute wieder normaler bewertet. Nach der Pandemie gab es eine Blase in allen möglichen Anlageklassen, vor allem bei den Wachstumsaktien. Nun haben wir wieder mehr Möglichkeiten: Festverzinsliche Anlagen sind wieder eine normale Anlageklasse mit normalen Renditeerwartungen, man kann sogar mit Staatsanleihen wieder Geld verdienen. Und wie Sie schon sagten: Einige gute Unternehmen sind nun günstiger bewertet. Natürlich gibt es eine große Streuung zwischen Gewinnern und Verlierern. Das macht es für aktive Manager aber umso interessanter, die zukünftigen Gewinner zu finden.

Das niederländische Unternehmen Aegon ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Lebensversicherungsbereich. Wie funktioniert Ihr Investmentprozess? Wie groß ist das Team?

Vijverberg: Wir haben Teams in jeder Anlageklasse, insgesamt fast 400 Investment-Profis. Wir können also auf eine Menge Ressourcen zurückgreifen. Unser Multi-Asset-Fonds ist das Flaggschiff. Unser Anlageprozess basiert auf mehreren Schritten, wo wir zunächst die allgemeine Asset Allocation bestimmen und dann filigran bis in die Tiefe gehen. Wir nutzen das gesamte investment-Team, um die besten Ideen für den Fonds zu finden.

Am Ende entscheiden aber nur Sie und Ihr Co-Manager Vincent McEntegart, welche Werte es in das Portfolio schaffen.

Vijverberg: Wir haben das letzte Wort. Aber natürlich verlassen wir uns bei vielen Dingen auf das Investment-Team.

Bei einem Multi-Asset-Fonds steuert man viele Assetklassen durch unruhige Zeiten, da sind doch irgendwann Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert. Läuft so eine Zusammenarbeit immer harmonisch ab?

Vijverberg: Wir haben beide die gleiche Anlagephilosophie, die fundamental und mittel- bis langfristig ausgerichtet ist. Aber natürlich habe ich mit Vincent wie mit jedem anderen auch gelegentlich unterschiedliche Meinungen zu Beteiligungen und Unternehmen. Aber wir steuern den Fonds seit 2014 gemeinsam. Und das Schöne daran, einen Co-Manager an der Seite zu haben, ist die Tatsache, dass man sich gegenseitig korrigiert. Denn manchmal ist man voreingenommen oder berücksichtigt nicht genug Informationen, und dann springt der andere ein. Auf lange Sicht bringt die Arbeit im Team bessere Ergebnisse.

Kommen wir zurück zu den Finanzmärkten. Anlageklassen, die sich in einem inflationären Umfeld gut entwickeln, unterscheiden sich in der Regel von denen, die sich gut entwickeln, wenn die Inflation zurückgeht. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Inflation ein und welche Folgen hat dies für Ihr Portfolio?

Vijverberg: Die Inflation geht allmählich zurück. Aber die Lohninflation hinkt noch hinterher, das sehen wir ja gerade in Deutschland. Hier wird häufig für Lohnerhöhungen von 5 bis 10 Prozent gestreikt. Wenn die Erfolg haben, wird sich die hohe Lohninflation nach einer gewissen Zeit in den Inflationsraten niederschlagen. Die Kerninflation wird also noch lange Zeit auf höherem Niveau bleiben. Wahrscheinlich wird sie sich noch in diesem Jahr um die 5-Prozent-Marke bewegen und dann langsam nach unten gehen. Für das nächste Jahr erwarten wir, dass die Gesamtinflation weitgehend eingedämmt wird und die Märkte ein freundlicheres Umfeld bieten.

Sie haben im Jahr 2022 einen großen Betrag an Bargeld und bargeldähnlichen Beständen aufgebaut, um Risiken zu kontrollieren. Wurde das Geld in der Zwischenzeit wieder ausgegeben?

Vijverberg: Nicht komplett. Wir halten immer noch rund 7 bis 8 Prozent Staatsanleihen, die wir auch als eine Art Cash-Proxy sehen. Wir erwarten, dass die Märkte volatil bleiben.

Wie blicken Sie auf Bank-Aktien?

Vijverberg: Um ehrlich zu sein: Wir mögen Bankaktien nicht besonders. Denn in einem rezessiven Umfeld kommt es wahrscheinlich zu größeren Wertminderungen und zu Verlusten bei Immobilienportfolios. Das langfristige Ertragsprofil der Banken ist meiner Meinung nach in Frage zu stellen, da gibt es bessere Alternativen.

Jacob Vijverberg von Aegon Asset Management: „Wir versuchen Positionen mit hoher Fremdfinanzierung zu vermeiden.“ © Christoph Fröhlich

Dabei verdienen Banken jetzt, wo der Zins zurück ist, doch sehr gutes Geld?

Vijverberg: Klar, derzeit geht es ihnen gut, weil sie nichts auf die Einlagen zahlen. Und sie verdienen eine Menge Geld mit Krediten. Aber der Wettbewerb um Einlagen wird mehr werden. Die Banken werden also mehr für Einlagen zahlen müssen. Und die längerfristigen Zinssätze werden nach unten driften. Dadurch wird die Marge gedrückt.

Gehen wir die einzelnen Asset-Klassen im Detail durch. Wie hoch ist derzeit Ihre Aktienquote?

Vijverberg: Derzeit um die 30 Prozent. Der Anteil an reinen Aktien ist etwas geringer als vor einem Jahr. Auf der anderen Seite haben wir den Anteil der festverzinslichen Wertpapiere und in Investment Grade erhöht sowie unser Engagement in Schwellenländern reduziert, weil wir glauben, dass die entwickelten Märkte im Verhältnis mehr zu bieten haben.

Wie gehen Sie bei der Auswahl der Aktien vor?

Vijverberg: Wir versuchen Positionen mit hoher Fremdfinanzierung zu vermeiden. Vor allem in Märkten, die sich jetzt so stark auf die Rezession und die Maßnahmen der Zentralbanken konzentrieren, dass sie die strukturellen Trends völlig vergessen, die es ja immer noch gibt. Vor anderthalb Jahren platzte die Tech-Bubble, viele Bewertungen rutschten in den Keller. Aber die Innovationen und die Marktmacht einiger dieser technischen Unternehmen sind immer noch vorhanden. Wir sind dort stark investiert. Und auch einige andere stabile Sektoren wie Versicherungen sind günstig bewertet.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Sie haben dividendenstarke Aktien von 11 Prozent auf 1 Prozent heruntergewichtet. Sind Dividenden kein Stabilitätsanker in Ihrem Portfolio mehr?

Vijverberg: Wir haben zwei Aktienstrategien. Einmal die Global Equity Income Strategy und die High Dividend Strategy. Beide konzentrieren sich grundsätzlich auf dividendenstarke Aktien. Aber die globale Aktienstrategie ist mehr auf gestandene Unternehmen aus dem Wachstumsbereich ausgerichtet, etwa Microsoft. Und da die Zinssätze gestiegen sind, brauchen wir nicht mehr so viele Erträge aus dem Aktiensegment. Wir haben uns also ein wenig von den dividendenstarken Aktien abgewandt und den Fokus auf Wachstum gelegt.

Viele Marktteilnehmer sind noch dabei, in Value umzuschichten. Sie glauben schon wieder an den Bull Run der Wachstumsaktien?

Vijverberg: Ich bin kein großer Fan von diesen Labels. Auf längere Sicht glaube ich, dass man in Sektoren mit strukturellen Trends eine höhere Rendite erzielen kann. Dazu gehören Halbleiter oder IT. Wir mögen aber auch Versicherungen, die man eher im Value-Sektor verorten würde. Dort findet man auch Banken, die wir jedoch eher ablehnen. Wir sind auch vorsichtig mit Ölgesellschaften, weil die staatlichen Produzenten Öl zu sehr niedrigen Kosten fördern, während die großen Ölkonzerne eine viel höhere Kostenstruktur haben. Wenn also die Ölpreise fallen, wie es vor kurzem der Fall war, dann sind sie die ersten, die unter dem Margendruck zu leiden haben. Natürlich wird die Nachfrage nach Öl noch sehr lange bestehen. Aber wir denken, dass die Wettbewerbsposition ziemlich gefährlich ist. Wir investieren auch nicht in Tabak. Kurzum: Einteilungen wie Value oder Growth spielen in unserem Alltag keine Rolle.

„Ich denke, dass die Immobilienpreise weiter sinken werden“ © Christoph Fröhlich

Sie sind von Europa überzeugt und glauben, dass der Ukraine-Krieg den Kontinent zusammengeführt hat. Zugleich zeigten die vergangenen Monate, wie abhängig Europa von Energie ist.

Vijverberg: Natürlich ist die autarke Energieversorgung eines der zentralen Themen in Europa. Aber man muss anerkennen, dass die letzten Monate insgesamt viel besser gelaufen sind als erwartet. Vergangenes Jahr ging man davon aus, dass Deutschland einen Rückgang des BIP um bis zu 7 Prozent zu erwarten hätte. Das ist nicht ansatzweise eingetreten. Jetzt diskutieren wir, ob es überhaupt eine Rezession geben wird. Natürlich ist die Gesamtsituation noch sehr anfällig für Störfaktoren. Aber wenn die aktuellen Pläne aufgehen, und derzeit geht vieles in die richtige Richtung, sinkt die Abhängigkeit beim Gas.

Dann bleibt die Abhängigkeit vom Öl.

Vijverberg: Aber das ist ein ganz anderer Rohstoff, der viel einfacher zu transportieren ist, mit einer viel diversifizierteren Zuliefererbasis. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Aber das Abwärtsrisiko sinkt immer weiter. Es gibt in vielen Bereichen Fortschritte.

In Deutschland steht eine gigantische Transformation des Immobilienmarkts an. Millionen Wohnungen müssen saniert werden. Wie kann man als Anleger davon profitieren?

Vijverberg: Ich wäre vorsichtig, direkt in den Immobiliensektor zu investieren, egal ob Wohn- oder Bürogebäude. Da ist man den Regulierungen der Regierung direkt ausgeliefert. Es gibt bessere Alternativen. Wir sind beispielsweise in Schneider investiert, einen Anbieter von Elektrogeräten, der viele Teile für die Energiewende liefert. Es gibt viele Möglichkeiten, auf anderem Wege an der Energiewende teilzuhaben.

Sie sind bei Immobilien skeptisch?

Vijverberg: Ich denke, dass die Immobilienpreise weiter sinken werden. Auf dem börsennotierten Markt werden all diese Unternehmen mit sehr hohen Abschlägen gehandelt. Viele von ihnen haben gigantische Schulden angehäuft. Es wird sehr lange dauern, bis das Mietwachstum ausreicht, um den Anstieg der Zinskosten auszugleichen.

Wie sieht es mit Rohstoffen aus?

Vijverberg: Wir investieren nicht direkt in Rohstoffe, halten aber Aktien von Unternehmen aus der Branche. Etwa Rio Tinto. Generell ist das Rohstoffgeschäft sehr zyklisch. Und es gibt viele Geschichten, warum Lithium oder Kobalt oder Eisen in naher Zukunft steigen sollten. Aber das ist ein sehr komplexer Markt, nur wenige Metalle sind wirklich stark im Wert gestiegen. Man braucht hier wirkliche Expertise.

Zum Abschluss: Was war ihr schlechtestes Investment im Fonds?

Vijverberg: Das dürfte Vonovia sein. Als wir eingestiegen sind, hatte die Aktie schon 20 oder 30 Prozent nachgegeben, doch dann ging es noch einmal um mehr als 50 Prozent bergab. Wir hatten unterschätzt, wie schnell sich die Zinssätze drehen. Dann verschlechterte sich die Lage durch die Energiekrise immer weiter, plötzlich waren Sanierungen ein Thema. Das war einfach unglückliches Timing.

Und was war das beste Investment?

Vijverberg: Das müsste Broadcom sein. Ein wahnsinnig guter Kauf, der seit einer Dekade konstant mehr als 20 Prozent Wachstum pro Jahr liefert. So eine Aktie macht einfach Freude.

Über den Interviewten:

Jacob Vijverberg ist Portfoliomanager bei Aegon Asset Management und konzentriert sich auch auf die strategische und taktische Vermögensallokation für eine breite Palette von Fonds und Mandaten innerhalb des Multi-Asset-Teams. Er ist seit 2008 im Unternehmen.