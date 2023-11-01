Interview mit Janko Laumann So verhindern Finanzberater Kaufreue beim Kunden

„Wie verhindert man Kaufreue beim Kunden, Herr Laumann?“
Kaufreue, auch bekannt als "Buyer's Remorse", ist ein Phänomen aus der Verkaufspsychologie. Es beschreibt ein Gefühl der Unsicherheit oder des Bedauerns, welches Kunden nach dem Kauf einer Ware oder Dienstleistung empfinden können. Dieses Gefühl tritt typischerweise auf, wenn Kunden durch Reflexion nachträglich Zweifel an ihrer Kaufentscheidung entwickeln. Es handelt sich dabei um eine Form der kognitiven Dissonanz, bei der das Gehirn ein bestimmtes Ergebnis erwartet, aber ein anderes erhält. Heißt: Ein Vertrag wird abgeschlossen, doch wenige Tage später kommen die Zweifel - und die ganze Sache wird storniert.