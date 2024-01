DAS INVESTMENT: Bei Objectway bieten Sie technologische Hilfen für Banken und Vermögensverwalter an, konkret auch für die Finanzberatung. Heutzutage können sich Kunden aber ganz einfach selbst eine Geldanlage zusammenstellen. Es gibt Robo-Advisors und Broker, die die Prozesse selbst Einsteigern sehr einfach machen. Mal ketzerisch gefragt: Braucht es da überhaupt noch Finanzberater?

Karl im Brahm: Man muss sich doch fragen, wie man Expertenwissen an die Bevölkerung bringt. Berater teilen ihr Wissen, um beim Vermögensaufbau zu helfen. Wir beobachten zwei Trends in den letzten Jahren: einerseits die Demokratisierung des Wealth Managements. Verbraucher setzen ihre Finanzentscheidungen selbst um. Es gibt Angebote schon für geringe Anlagesummen. Andererseits sehen wir, dass die Expertise von Vermögensverwaltern gefragt ist. Viele Kunden möchten sich ganzheitlich beraten lassen.

Widerspricht sich das beides nicht?

Im Brahm: Viele Finanzkunden zeigen ein hybrides Verhalten. Sie nutzen Selbstentscheidungs-Tools als einfache Frontend-Lösungen. Aber sie legen auch Wert auf eine fundierte Beratung – etwa weil sie bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche haben. Zum Beispiel weil sie nachhaltig anlegen möchten. Ich sehe also eine Mixtur aus beidem. Viele klassische Banken und Vermögensverwalter reagieren auch mittlerweile darauf.

Inwiefern?

Im Brahm: Sie haben kein Interesse, Geschäft an Robo-Advisor zu verlieren, daher investieren sie zunehmend in Digitalisierung. Zum Beispiel im Bereich Kunden-Experience: Wie lässt sich der Kunde besser erreichen, wie lässt sich ein Portfolio zusammenstellen und dem Kunden online zugänglich machen? In einer Studie, die wir 2023 unter 430 Vermögensverwaltern weltweit durchgeführt haben, sagen 52 Prozent, dass sie weiter massiv in Digitalisierungsvorhaben investieren wollen. Sie wollen das Kundenerlebnis verbessern, digital, aber auch in der persönlichen Beratung. Und sie wollen regulatorische Themen, die vom Kunden gewollt sind, aufgreifen, zum Beispiel ESG.

Auch zu Nachhaltigkeit gibt es heute allerlei frei verfügbare und auch qualitativ hochwertige Informationen. Auch Broker-Portale haben in der Regel ein Angebot zur finanziellen Bildung.

Im Brahm: Jeder Anbieter muss entscheiden, wie er sich in seinem Geschäftsprozess mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Bei ESG reicht es einem Online-Broker vielleicht aus, Infomaterial zur Verfügung zu stellen. Der klassische Vermögensverwalter kann breiter an das Thema herangehen. Neben dem, was er online zur Verfügung stellen kann, wird er ESG auch in seinen Beratungsprozess integrieren, in sein Reporting, in die Darstellung der Performance. Er wird vielleicht auf innovative Produkte setzen, wie grüne Anleihen oder Impact Investments oder nachhaltige Kredite. Über die Produktpalette hinaus geht er vielleicht Partnerschaften mit NGOs ein. So kann er seinen Kunden Fachwissen zur Verfügung stellen. Er kann auch Kunden-Events organisieren, um Aufklärungsarbeit leisten. Es geht nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern darum, den Kunden ganzheitlich zu beraten: Einfach nur online Material zur Verfügung zu stellen, ist recht wenig.

Ist das möglicherweise auch eine Generationenfrage? Die Generation Z ist in einem digital geprägten Umfeld aufgewachsen. Wird da perspektivisch noch auf den Rat von Vermögensverwaltern zurückgegriffen?

Im Brahm: Ja, der Trend geht nicht komplett von persönlicher Beratung weg, sondern hin in Richtung eines hybriden Verhaltens: Die junge Generation sucht sich das Beste aus zwei Welten und setzt es für sich zusammen.

Ohne digitale Hilfen kommt heute kein Berater mehr aus. Welches sehen Sie als die wichtigsten digitalen Hilfsmittel?

Im Brahm: Zunächst einmal die sogenannten digitalen Client-Management-Lösungen. Dabei geht es um klassisches elektronisches Banking, aber auch um digitales Kunden-Onboarding. Wichtig ist auch das Kundenerlebnis: Es sollte kanalübergreifend so funktionieren, dass für Kunden keine Brüche entstehen. Wenn Kunde und Berater telefonieren, müssen beide die gleiche Ansicht auf die Lösungen haben. Der Berater muss wissen, wie der Kunde seine Bank oder den Kontakt zu seinem Vermögensverwalter erlebt. Berater müssen außerdem alle Daten ihrer Kunden einfach und übersichtlich zur Verfügung haben. Ein digitales Portfoliomanagement-System hilft beim Erstellen von Anlagevorschlägen. Digitale Hilfen sind aber auch im Beratungsprozess wichtig, um zu ermitteln, welche Präferenzen und welchen Risikoappetit der Kunde hat. Mit diesen Einstiegsinformationen lässt es sich zum direkten Beratungsgespräch wechseln. Unterstützt mit dem Wissen, das schon auf der Plattform zur Verfügung steht. So ist ein Beratungsprozess mit regulatorisch einwandfreien Anlagevorschlägen innerhalb von Minuten erledigt.

Viele Finanzberater betrachten allerdings weiterhin das Portfoliomanagement als ihre Kernkompetenz.

Im Brahm: Ja, das ist aber nicht sinnvoll. Die Möglichkeiten haben sich gewandelt. Als ich in den Achtzigerjahren eine Bankausbildung gemacht habe, wurde mit Kunden in Beratungsgesprächen noch meist über Einzeltitel gesprochen, es wurden Analysen vorgezeigt. Heute sieht man sich gemeinsam an, wie sich das Portfolio insgesamt zusammensetzen soll: aus Aktien, Anleihen, Fonds beziehungsweise ETFs oder Kryptowerten. Es geht immer weiter weg von der Einzeltitelberatung.

Sehen Sie denn gar keinen Mehrwert darin, dass Berater ihren Kunden Analysen zu einzelnen Aktien vorlegen?

Im Brahm: Nein, es gibt so viele Zusatzinformationen zu allen Asset-Klassen, dass man sie sich als Berater gar nicht mehr einzeln selbst zusammenstellen sollte. Auch regulatorisch ist das problematisch. Denn es muss ja ständig nachgewiesen werden, wo die Informationen herkommen, die im Beratungsprozess verwendet werden. Im digitalen Beratungsprozess ist das alles enthalten.

Wie können Berater angesichts vieler digitaler Hilfen überhaupt noch ihren Platz behaupten?

Im Brahm: Kernkompetenz ist wie gesagt die umfassende Beratung. Und Stichwort hybrid: Berater sollten sich darum kümmern, dass sie die junge Generation, die sich zunächst das für sie Bequemste heraussucht, auch langfristig als Kunden gewinnen. Darum kümmern sich viele Banken und Vermögensverwalter mittlerweile auch aktiv. Wo früher vielleicht erst ab einer Million Euro investiert werden konnte, bieten Häuser heute digitale Angebote schon für erheblich geringere Summen an. So wird auch die jüngere Generation abgeholt. Es gibt auch nicht mehr die ganz scharfen Grenzen. Ich habe Anfang der Zweitausenderjahre zwei Online-Broker mit aufgebaut. Da gab es noch die klare Zweiteilung: Entweder ist der Kunde bei einer klassischen Bank, oder er ist preissensibel und geht zum Online-Broker. Diese Grenzen verschwimmen immer mehr.

Wie wird Künstliche Intelligenz den Beratungsmarkt Ihrer Ansicht nach verändern?

Im Brahm: KI ein Gamechanger. Es wird die ganze Welt und auch die Finanzindustrie verändern. Unsere Studie hat ergeben, dass Banken und Vermögensverwalter aktuell stark in KI investieren, mehr noch als in Regulatorik und andere Themenfelder. Heute investiert man schwerpunktmäßig in KI und in das Kundenerlebnis.

Wie lässt sich KI aus Beratersicht nutzen?

Im Brahm: Künstliche Intelligenz bietet im Beratungsprozess generelle Effizienzvorteile. Es gibt zum Beispiel sprachgesteuerte Lösungen, wo der Onboarding-Dialog direkt zwischen Kunden und KI erfolgt. Ein Berater sollte sich allerdings im Hintergrund befinden, um bei Bedarf eingreifen zu können. KI lässt sich auch zum Beispiel zur Kreditaktenprüfung einsetzen, sie kann Kreditentscheidungen vorselektieren. Oder Aufträge im Backoffice abarbeiten. Oder Anlageentscheidungen vorbereiten. Dort wird KI die größten Effizienzen für die Finanzindustrie generieren.

Für die Beraterindustrie ist das ein zweischneidiges Schwert: Einerseits macht KI Abläufe effizienter, andererseits bedroht sie Arbeitsplätze.

Im Brahm: Ja, wo Effizienzen gewonnen werden, geht es auch immer um Einsparung von Arbeitsplätzen. Das ist ein ethisch-moralisches Thema, aber so ist die Welt. Aber man muss immer sehen, ob man Mitarbeiter vielleicht auch anders einsetzen kann. Man muss KI ja auch überwachen. Wohl alle Standardprozesse können perspektivisch über KI laufen. Aber sicherlich wird KI den Arbeitsmarkt insgesamt stark verändern. Im Beratungsprozess, also bei Menschen, die Kontakt mit Kunden haben, wirkt KI eher unterstützend. Sie hilft, fundiertere Entscheidungen herbeizuführen. Dort sehe ich keine Arbeitsplätze in Gefahr, im Gegenteil. Berater bekommen vielmehr neue Freiräume: für bessere Recherche und ein besseres Verständnis ihrer Kunden.

Über den Interviewten:

Karl im Brahm ist Chef (CEO) für die DACH-Region beim Technologie-Dienstleister Objectway. Zuvor war er Deutschlandchef beim Software-Haus Avaloq. Das international tätige Fintech Objectway hat seinen Stammsitz in Milano. Es bietet international Software und Services für Banken, Asset- und Wealth Manager an.