DAS INVESTMENT: Mit dem Klimavest gehörten Sie zu den ersten Anbietern im Eltif-Markt. Wie hat sich der Fonds seit dem Start entwickelt? Timo Werner: Wir sind 2020 mit dem Klimavest als offener Impact-Fonds für Privatanleger gestartet, der in erneuerbare Energien und Infrastruktur investiert. Nach knapp vier Jahren hat der Fonds ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro erreicht, mit 43 Assets im Portfolio, die breit über Gesamteuropa gestreut sind. Aktuell sind wir in Wind- und Solarparks investiert, beides etablierte Technologien, die sich als Investitionsobjekte bewährt haben. Anlegern bieten wir damit die Möglichkeit, ihr Portfolio breiter aufzustellen und an den Chancen der europäischen Energiewende zu partizipieren. Wo sehen Sie die Vorteile dieser Assetklasse für Privatanleger? Werner: Ein wesentlicher Vorteil der erneuerbaren Energien ist die staatliche Einspeisevergütung, die unabhängig von Börsenschwankungen ist. Zudem schließen wir Stromabnahmeverträge zu Festpreisen mit Großunternehmen ab. Durch die verschiedenen Vermarktungsarten haben wir einen indirekten Inflationsschutz eingebaut.

Wie funktioniert dieser Inflationsschutz genau? Werner: In Deutschland profitieren wir von der EEG-Vergütung, die eine Absicherung nach unten darstellt. In anderen Ländern, wie Frankreich, gibt es ebenfalls eine solche Vergütung, die jährlich indexiert ist. Bei direkten Verträgen mit Unternehmen können wir Indexierungen einbauen. Selbst wenn ein Vertrag ausläuft, können wir den Strom noch an der Börse vermarkten. So haben wir stets einen laufenden Ertrag und eine gewisse Planbarkeit.