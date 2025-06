DAS INVESTMENT: Sie beobachten einen deutlichen Rückgang bei ESG-Anträgen auf Hauptversammlungen. Woran machen Sie das fest?

Marion Plouhinec: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Ein Paradebeispiel ist Amazon: Auf der Hauptversammlung wurden in diesem Jahr nur noch acht Resolutionen eingereicht – verglichen mit 18 im Jahr 2023. Insgesamt ist die Anzahl der Aktionärsanträge, über die wir abstimmen können, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 40 Prozent zurückgegangen. Wir erleben das Ende einer „Inflation bei Aktionärsbeschlüssen“.

Was meinen Sie damit konkret?

Plouhinec: Aktionärsbeschlüsse bleiben ein wichtiges Mittel, um Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, aber in den vergangenen Jahren wurden Hauptversammlungen zunehmend als Forum für Konfrontationen zwischen ESG-Befürwortern und jenen genutzt, die Unternehmen dafür zur Rechenschaft ziehen wollten, dass sie „Gutes tun“, ohne die finanzielle Relevanz des im Fokus stehenden Themas angemessen zu berücksichtigen. Das Resultat war eine Rekordzahl von Anträgen zu einem stetig wachsenden Spektrum von Themen, darunter auch politische. Das Risiko besteht darin, dass diese Aktionärsbeschlüsse finanziell wesentliche und kritische ESG-Themen überschatten.

Wie kam es zu diesem Wandel?

Plouhinec: Die Entwicklung von Politik und Regulierung in Europa und den USA haben erheblich dazu beigetragen. Während die EU an ihren Dekarbonisierungszielen festhält, wurden mittelfristige Ziele angepasst und die Berichterstattung etwas gelockert. In den USA führt die Politisierung von ESG und die Assoziation mit „Wokeismus“ dazu, dass bei Hauptversammlungen pauschal alles abgelehnt wird, was unter diesen Begriff fällt. Das zeigt, welche grundlegende Rolle die Regierungspolitik bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien spielt.