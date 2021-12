Interview M&G-Deutschlandchef Werner Kolitsch: „Opti bleibt unser Zugpferd“

Etwas über drei Monate sind Sie nun bei M&G. Sie waren zuvor auch bei einer britischen Adresse. Gibt es trotzdem etwas, an das Sie sich erst gewöhnen müssen?Die Abkürzungen. Nahezu jeder M&G-Fonds wird abgekürzt. Da ist schon etwas Fleißarbeit gefordert.Opti.Das ist der Aust.Sehen Sie. Der heißt so, weil er anfangs besonders stark in australische Rohstoffunternehmen investiert war.Das ist der Glod. Aber was Sie sagen, ist richtig. Es ist M&G die vergangenen Jahre gelungen, sich über die Kern-fonds auf dem deutschen Markt zu positionieren. Dazu braucht es echte Talente, die auch die entsprechende Performance erzielen. Heute ist diese Positionierung die Basis unseres Vertriebserfolgs.Unser Multi-Asset Income Fund hat 1,5 Milliarden Euro in 18 Monaten außerhalb Großbritanniens eingesammelt. Das ist der beste Start in der Geschichte von M&G.Richtig, doch ich werde mich nicht beschweren. Aber der Fonds ist limitiert in seiner Aktien-Allokation, und da ist es sinnvoll, flexiblere Produkte einzuführen. In Großbritannien sind wir mit unseren Multi-Asset-Fonds schon seit Jahren aktiv. In Deutschland wollen wir unsere Multi-Asset-Expertise künftig noch stärker in den Vordergrund rücken. Deutsche Anleger können je nach Risiko-Rendite-Profil in den M&G Dynamic Allocation Fund, den M&G Income Allocation Fund oder den kürzlich auf den Markt gebrachten M&G Prudent Allocation Fund anlegen.Ja, natürlich. Ein gewisses Maß an Demut ist wichtig. Aber ich bin auch gelassen. Denn eine Streuung über 700 Titel und der Einsatz von Derivaten geben Sicherheit.Nein, der Opti bleibt unser Zug-pferd, und der ist vorne auf der Bühne. Die Größe ist kein Problem. Nur noch mal 30 Milliarden Euro sollten es nicht sein.Stimmt. Aber diese Kollegen sind auch extrem wichtig. Wären die sonst so lange an Bord? Im Schnitt sind es über elf Jahre. Das ist in der Branche ein sehr ho-her Wert. M&G räumt dem Top-Personal auch maximale Freiheiten ein. Die sollen machen, wovon sie überzeugt sind, und um diese Ansprüche zu erfüllen, braucht es Charakter-Typen. Das Konzept des Opti stammt von Woolnough. Mit der Idee ist er 2004 zu M&G gekommen. Bei seinem vorigen Arbeitgeber hatte er diese Freiheiten nicht.Wir wollen weiter ein guter Partner für unabhängige Vermögensberater, Family Offices und Dachfonds sein. Das künftige Wachstum sehe ich jedoch im Bankenbereich.Völlig richtig. Aber wir müssen analysieren, wo wir gesetzt sind und wo noch Luft ist. Wir sind stark bei unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Banken-bereich sind wir das nicht. Da will ich aber hin. Dann kommen die institutionellen Kunden wie Pensionskassen, Versicherungen und Unternehmen. Das ist für mich die nächste Wachstumsphase von M&G. |(45) verantwortet seit März 2015 die Geschäfts- und Vertriebsleitung für die M&G-Publikumsfonds in Deutschland. Kolitsch folgte auf Vertriebs-leiter Roland Schmitt, der zu Carmignac wechselte. Kolitsch kam im März von Threadneedle, wo er seit 2009 den Vertrieb für Deutschland und Österreich leitete. Zu Threadneedle stieß er 2001. Zuvor arbeitete Kolitsch vier Jahre bei der Privatbank Krentschker & Co, wo er als Leiter Asset Management mehrere Dachfonds verantwortete. Davor war er bei Alpha Vermögensanlagen im Produktmanagement tätig.