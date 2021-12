Karen Schmidt 21.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Interview mit DKM-Chef Dieter Knörrer „Einzelkämpfer werden es schwer haben“

Nächste Woche steht sie wieder an: Die größte deutsche Versicherungsmesse DKM. Wir haben DKM-Chef Dieter Knörrer gefragt, wie sich die Konsolidierung in der Branche auf die Messe auswirkt, welche neue Zielgruppen dafür infrage kommen und welche Gesprächsthemen in Dortmund vorherrschen werden.