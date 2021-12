Redaktion 02.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Interview mit Dominik Groenen „Digitale Versicherer sind die der nächste logische Schritt in der Marktentwicklung“

Der bekannteste Start-up-Gründer im Versicherungsbereich in Deutschland, Dominik Groenen, hat sich beim Insurtech Mass Up aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Nach wie vor bleibt er aber noch als Gesellschafter Mass Up verbunden. Sein zukünftiges Projekt: Einen digitalen Sachversicherer gründen.