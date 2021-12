Interview mit Olaf Riemer Best for Finance 2015: „Denkanstöße geben“

Alle Referenten eint, dass sie im lang andauernden Niedrigzinsumfeld Investmentchancen aufzeigen, die Ertragschancen und effizientes Risikomanagement gut kombinieren können. Das Thema Ertragsorientierung ist ein Dauerbrenner – und passt perfekt zur Strategie der Best for Finance, kurze Fachvorträge mit der Möglichkeit zur intensiven Diskussion zu verbinden.Ja, wobei unsere HSBC Portfolios World Selection im europäischen Ausland und in Nordamerika bereits seit fünf Jahren am Markt sind und so das Konzept seine Feuerprobe schon hinter sich hat. Jedes der fünf Portfolios investiert global breit gestreut und sehr kostenorientiert über mindestens sieben Assetklassen und sieht eine spezielle Zielvolatilität vor.Das stimmt. Wir brauchen auch hier viel mehr Transparenz und Differenzierung. Vermögensverwaltende und Multi-Asset-Fonds sind zunächst einmal nicht ein und dasselbe. Sicherlich verstehen sie sich beide als Basisinvestment, womit beim Vertrieb und beim Anleger die Erwartung geweckt wird, dass sie vor allzu großen Abstürzen geschützt sind. Der Berater muss die unterschiedlichen Fondskonzepte verstehen, um gemeinsam mit dem Anleger das geeignete auszuwählen. Hierbei die richtigen Denkanstöße zu geben hat sich die Best for Finance seit ihrem Start vor sechs Jahren auf die Agenda gesetzt.Das ist sicherlich eine gewisse Herausforderung. Doch wenn man wirklich verstanden hat, wie etwa Value-at-Risk und Sharpe Ratio funktionieren, kann man das auch recht anschaulich rüberbringen. Wissen schafft auch hier Kompetenz – und Vertrauen. Klar ist, dass ein Anleger, der keine Verluste machen will, heute nicht mehr darum herumkommt, bestimmte Risiken einzugehen. Die Frage ist nur, welches und wie viel Risiko individuell passt.