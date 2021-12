Redaktion 23.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Interview mit Peter Endres „Meine Jahre bei der Ergo Direkt waren so etwas wie Urlaub“

Nachdem der Vorstandsvorsitzende der Ergo Direkt, Peter Endres, das Unternehmen verließ, fing er an Bücher zu schreiben und an der Schule seines Enkels Skiunterricht zu geben. Der einst in jedem Werbeblock präsente Mann, der sich nun anscheinend ins Private zurück gezogen hat, gab dem Wirtschaftsmagazin „Rulebreaker“ ein Interview. In diesem resümiert er seine Zeit bei Ergo.