Stefan Höhne leitet seit Anfang 2026 den Wholesale-Vertrieb bei Ökoworld. Er kam von Ampega , der Kapitalanlagegesellschaft der Talanx-Gruppe, und übernahm eine Aufgabe, die es in sich hat: Das Hildener Fondshaus steckt mitten im Umbau – neues Management, neues Branding, und eine Produktoffensive, die mit dem Transformationsfonds, dem Multi-Asset-Fonds Smart Portfolio 70 und einem aktiven ETF Zielgruppen erschließen soll, die Ökoworld bisher kaum erreicht hat. Das Gespräch fand im April 2026 statt, zum Start der ersten beiden neuen Produkte. DAS INVESTMENT: Herr Höhne, Sie sind seit gut 100 Tagen bei Ökoworld. Inmitten eines laufenden Umbaus ein Wholesale-Team aufzubauen – wie nehmen Sie die Stimmung im Haus wahr? Stefan Höhne: Offen gesagt positiv. Ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, in dem die Leute trotz erheblicher Belastung so fokussiert und mit einem so positiven Spirit auf das Ende dieser Umbauphase hinarbeiten. Das gelingt, glaube ich, nur dann, wenn man eine wirklich intrinsische Motivation für das Thema verantwortungsvolle Kapitalanlage mitbringt. Die ist hier spürbar – in Hilden wie in Luxemburg . Und mit den neuen Produkten schließen sich Baustellen, die uns nachhaltig nach vorne bringen werden.

Sie kommen aus Change-Situationen, wie Sie es nennen. Was macht Ökoworld dabei anders als die Ampega?



Höhne: Diese unternehmerische Denkweise, dieser Freiraum, etwas zu gestalten – den finde ich bei Ökoworld wieder. Was am Ende zählt: Die Rahmenbedingungen für Ökoworld und für jeden anderen Asset Manager sind dieselben.

Kommen wir direkt dahin: Ökoworld baut den Vertrieb gerade um. Wo stehen Sie heute?



Höhne: Wir sind in der Fläche mit drei erfahrenen Regionaldirektoren präsent, Schwerpunkt Deutschland, dazu Österreich, Schweiz und Luxemburg. Dazu haben wir einen Vertriebsinnendienst mit Leuten, die 20 bis 25 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Keine KI-Agenten – eine Petra, eine Eva, ein Frank, die Schlüsselkunden wirklich kennen und für sie ansprechbar sind. Was wir jetzt aufbauen, ist ein dritter Baustein: einen Digital-Sales-Spezialist, der digitale Plattformen aktiv bespielt, Webinare begleitet und die Schnittstelle zwischen klassischem Innendienst und dem digitalen Kanal bildet. Das ist die Lücke, die wir schließen wollen – gerade mit Blick auf den aktiven ETF.

Ökoworld hat mit dem Transformationsfonds und dem Smart Portfolio 70 gleich zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, für das zweite Halbjahr ist ein aktiver ETF angekündigt. Warum diese drei – und warum jetzt?



Höhne: Wir schließen Lücken, die unsere bisherige Aufstellung strukturell hatte. Unsere bestehenden Fonds sind stark auf Small- und Mid-Caps fokussiert, auf Bonds und Alternatives haben wir fast vollständig verzichtet. Das führt zu einem sehr hohen Aktienmarktrisiko und in bestimmten Marktphasen zu erheblicher Volatilität. Der Smart Portfolio 70 schließt diese Lücke: Er ist unser erster Multi-Asset-Fonds, ermöglicht ein etwas defensiveres Chancen-Risiko-Profil und öffnet uns erstmals die Tür zum Thema Vermögensverwaltung.

Und der Transformationsfonds?



Höhne: Der bricht auf den ersten Blick mit der klassischen Ökoworld-Logik. Wir nehmen Unternehmen auf, die sich noch auf dem Weg befinden – Stahl, Chemie, Zement –, die vielleicht noch nicht dort sind, wo sie sein müssten, die wir aber brauchen, um Gesamtziele wie die Begrenzung der Klimaerwärmung zu erreichen. Wir haben das sehr intensiv mit unseren Vertriebspartnern besprochen, gerade mit den dunkelgrünsten unter ihnen. Die Rückmeldung war klar: Ihr könnt den engen Weg der letzten Jahrzehnte weitergehen – Wachstum wird dann aber schwierig. Das Entscheidende ist daher: Wir erweitern unser Blickfeld, aber unsere DNA wird nicht verschoben.

Den aktiven ETF brauchen Sie vor allem für jüngere Anleger auf Neobroker-Plattformen. Aber Sie wissen selbst: Ein ETF bei Trade Republic zu listen, lässt die Flows nicht einfach reinsprudeln.



Höhne: Das ist so. Deshalb suchen wir gezielt einen Digital-Sales-Spezialisten, der diese Plattformen aktiv bespielt, auf Börsentagen präsent ist, zielgruppenspezifische Kampagnen fährt. Ich glaube nach gut 100 Tagen hier fest: Wir haben kein Qualitätsproblem, wir haben ein Wahrnehmungsproblem. Ökoworld wird als zu klein, zu speziell, zu nischig wahrgenommen. Wir sind als Marke überall positiv besetzt; was jetzt fehlt, ist die strukturierte Ansprache derjenigen, die diese Marke noch nicht kennen.

Wie ordnet der aktive ETF sich in Ihre Gesamtstrategie ein?



Höhne: Wir stehen auf drei Bausteinen. Erstens die klassischen aktiven Publikumsfonds – unser Brot- und Buttergeschäft. Den Ökovision Classic haben wir gerade zum 30-jährigen Geburtstag mit einem neuen Anlageausschuss versehen. Zweitens der aktive ETF: ein Türöffner in mehrere Richtungen. Für Vermögensverwalter und Family Officer, die ihre Asset Allocation selbst managen und einen nachhaltigen MSCI-World-Proxy suchen – einen grünen Zwilling sozusagen. Und für jüngere Anleger auf digitalen Plattformen. Drittens Altersvorsorge: Das steckt in der Gründer-DNA – Ökoworld wurde einst als Versicherungsmakler gegründet. Das Altersvorsorgedepot ist ein spannender Baustein, gerade in Kombination mit dem aktiven ETF und den neuen Anteilsklassen. Wenn wir uns mit diesen drei Bausteinen konzentriert einsetzen, haben wir genug zu tun – und ich bin sicher, dass wir uns den Herausforderungen am deutschen Publikumsmarkt erfolgreich stellen werden.

Wie erklären Sie heute einem Vermittler, warum er Ökoworld empfehlen soll – in einem Markt, in dem ESG nicht mehr automatisch zieht?



Höhne: Meine Pitcheröffnung lautet immer: Rendite und verantwortungsvolles Investieren sind kein Widerspruch. Und wer einen glaubwürdigen Partner sucht, der das seit mehr als 30 Jahren konsequent umsetzt, findet ihn bei Ökoworld. Diese Erfahrung lässt sich nicht mit einem neuen Fonds vom Reißbrett kopieren. Wir müssen die aktive Fanbasis von Ökoworld jetzt wieder aktivieren.

Ökoworld war immer das „Haltungshaus" – Nachhaltigkeit als Überzeugung, nicht nur als Produkt. Ist das vertrieblich heute noch ein Vorteil?



Höhne: In den letzten Jahren hatten wir eine ungewöhnliche Marktphase, in der großkapitalisierte Titel außerhalb unsere Anlageuniversums sehr lange an der Performance-Spitze standen. In solchen Phasen bezahlen wir diese Haltung temporär mit Nachteilen – was zu schwierigen Gesprächen mit Kunden führt, manchmal zu verlorenen Abschlüssen. Wenn wir die Haltung aber aufgäben, würden wir uns überflüssig machen. Anbieter ohne klares Kernkompetenzprofil werden es mittelfristig schwerer haben. Die Ökoworld wird immer eine Boutique bleiben, immer ein Nischenplayer. Aber dafür einer, der wirklich für etwas steht – und das ist auf die Dauer ein echter Wettbewerbsvorteil.

Viele Berater haben in den vergangenen drei Jahren schlechte ESG-Erfahrungen gemacht: enttäuschte Kunden, Performancediskussionen, Rechtfertigungsdruck. Wie bauen Sie Vertrauen wieder auf?



Höhne: Durch das, was ich Produktwahrheit und Produktklarheit nenne. Wer unsere Fonds empfiehlt, dem muss klar sein, was er kauft: aktiv gemanagte Fonds ohne Absicherung, mit Fokus auf Small- und Mid-Cap-Werte, die man über einen Horizont von zehn bis 15 Jahren beurteilen muss. Wenn das ehrlich und transparent kommuniziert wird – zum Berater und von ihm zum Kunden –, sind langfristig zufriedenstellende Geschäftsbeziehungen möglich. Lieber einmal auf ein Geschäft verzichten, als einen Kunden mit falschen Erwartungen zu enttäuschen.

Eine provokante Schlussthese: Der eigentliche Wettbewerber von Ökoworld ist heute gar kein anderer ESG-Fonds mehr, sondern ein MSCI-World-ETF für fünf Basispunkte.



Höhne: Wer langfristig per Sparplan für sein Kind in den MSCI World investiert, dem sollte man das nicht ausreden. Wenn jemand aber parallel dazu verantwortungsvoll über unsere Fonds investiert, ist das ein gesunder Mix – und diesen Wettbewerb nehmen wir an. Wir haben an den Kosten gearbeitet: neue Anteilsklassen, optimierte Performance-Fee, glattere Transaktionsprozesse. Preisführer werden wir nie sein., aber wettbewerbsfähig. Und das werden wir sein.