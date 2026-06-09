Boutique gegen Billig-ETF: Ökoworld definiert Platz im Markt neu
Stefan Höhne leitet seit Anfang 2026 den Wholesale-Vertrieb bei Ökoworld. Er kam von Ampega, der Kapitalanlagegesellschaft der Talanx-Gruppe, und übernahm eine Aufgabe, die es in sich hat: Das Hildener Fondshaus steckt mitten im Umbau – neues Management, neues Branding, und eine Produktoffensive, die mit dem Transformationsfonds, dem Multi-Asset-Fonds Smart Portfolio 70 und einem aktiven ETF Zielgruppen erschließen soll, die Ökoworld bisher kaum erreicht hat. Das Gespräch fand im April 2026 statt, zum Start der ersten beiden neuen Produkte.
DAS INVESTMENT: Herr Höhne, Sie sind seit gut 100 Tagen bei Ökoworld. Inmitten eines laufenden Umbaus ein Wholesale-Team aufzubauen – wie nehmen Sie die Stimmung im Haus wahr?
Stefan Höhne: Offen gesagt positiv. Ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, in dem die Leute trotz erheblicher Belastung so fokussiert und mit einem so positiven Spirit auf das Ende dieser Umbauphase hinarbeiten. Das gelingt, glaube ich, nur dann, wenn man eine wirklich intrinsische Motivation für das Thema verantwortungsvolle Kapitalanlage mitbringt. Die ist hier spürbar – in Hilden wie in Luxemburg. Und mit den neuen Produkten schließen sich Baustellen, die uns nachhaltig nach vorne bringen werden.