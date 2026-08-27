Wie ein Replikationsmodell für offene Immobilienfonds funktioniert
Boris Wälchli von der Schweizer Firma Aaaccell hat ein sogenanntes Replikationsmodell gebaut, mit dem sich illiquide Vermögenswerte näherungsweise abbilden lassen. Eine solche Technologie könnte offene Immobilienfonds davor bewahren, in Risikoklasse 6 abzurutschen, falls der Europäische Gerichtshof (EuGH) die bisherige Praxis, die Immobilien in den Fonds quartalsweise zu bewerten, für nicht ausreichend erachtet.
Im Interview erklären Wälchli und der auf illiquide Assets spezialisierte Fachanwalt
Dietrich Wagner, was solche Modelle leisten und für welche Fonds sie sich eignen.