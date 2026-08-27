Boris Wälchli von der Schweizer Firma Aaaccell hat ein sogenanntes Replikationsmodell gebaut, mit dem sich illiquide Vermögenswerte näherungsweise abbilden lassen. Eine solche Technologie könnte offene Immobilienfonds davor bewahren, in Risikoklasse 6 abzurutschen, falls der Europäische Gerichtshof (EuGH) die bisherige Praxis, die Immobilien in den Fonds quartalsweise zu bewerten, für nicht ausreichend erachtet . Im Interview erklären Wälchli und der auf illiquide Assets spezialisierte Fachanwalt Dietrich Wagner , was solche Modelle leisten und für welche Fonds sie sich eignen.

DAS INVESTMENT: Sie haben Ihr Replikationsmodell vor etwa zehn Jahren entwickelt. Für welchen Anwendungsfall war das ursprünglich gedacht?



Boris Wälchli: Das Modell war von Anfang an für Immobilienfonds gedacht – offene wie geschlossene. In der Branche wurde es aber bis vor zwei Jahren ausschließlich als Lösung für geschlossene Fonds gesehen. Die Anbieter offener Immobilienfonds sahen ja keine Notwendigkeit, unser Modell zu nutzen, weil ihre Methoden zur Berechnung des Risikoindikators bis zum Rechtsstreit über den Uniimmo Wohnen ZBI nicht in Frage gestellt wurden.

Was kann so ein Modell leisten?



Wälchli: Die Priip-Regulierung schreibt vor, dass Sie für die Berechnung des Risikoindikators und der Performance-Szenarien eine mehrjährige Reihe von mindestens monatlich vorhandenen Preisen brauchen. Wenn der Immobilienfonds diese Preishistorie nicht hat, lassen sich die Berechnungsformeln nicht anwenden, und man landet automatisch in der Risikoklasse 6 – was in der Regel einfach nicht korrekt ist. Diese Produkte sind nicht risikofrei, aber eine unterstellte Volatilität von bis zu 80 Prozent, wie sie bei Immobilien dabei herauskommt, ist auch nicht richtig.



Unsere Idee ist deshalb: ein Korb aus Finanzprodukten und Indizes, die im richtigen Verhältnis zusammengesetzt möglichst genau die Preisbewegung des Immobilienportfolios abbildet. Das ist kein exotischer Ansatz – Banken bieten seit Jahren Immobilienzertifikate an, die selbst nichts mit Immobilien zu tun haben, aber im richtigen Mix einem Immobilienpreis folgen.

Welche Daten fließen ein?



Wälchli: Wir nehmen mindestens monatlich verfügbare Marktdaten, die etwas mit Immobilien zu tun haben – Transaktionsvolumina, Zinsen, Wechselkurse, Bruttosozialprodukt und Ähnliches –, gewichten sie und erhalten daraus eine Zeitreihe, die möglichst nah an den vorhandenen Bewertungspunkten liegt.

“ Wir nutzen die Bewertungen vom Gutachter, damit wir sicher sein können sind, dass wir mit unserem Replikationsportfolio richtig stehen.

Soll das die klassische Immobilienbewertung durch einen Gutachter ersetzen?



Wälchli: Nein. Wir nutzen die Bewertungen vom Gutachter, damit wir sicher sein können sind, dass wir mit unserem Replikationsportfolio richtig stehen.

Wie bauen Sie so ein Modell auf?



Wälchli: Wir modellieren zunächst eine Immobilienkategorie – etwa Wohnimmobilien Deutschland oder Logistikimmobilien Europa – anhand von Transaktionsdaten mindestens der vergangenen zehn Jahre. Ins ursprüngliche Modell fließen dafür rund 2.000 Faktoren ein. Daraus ziehen wir die zehn bis fünfzehn wichtigsten heraus, die mindestens 80 Prozent des Modells erklären und die mindestens monatlich, im besten Fall täglich vorliegen. Diese Faktoren passen wir dann so an, dass sie durch die tatsächlichen Bewertungspunkte des jeweiligen Kundenportfolios laufen. Am Ende wenden wir die Standardformeln aus der Regulierung an und erhalten die Risikoklasse fürs Marktrisiko und auch die Performance-Szenarien. Das Kreditrisiko berechnen wir nicht, dafür bräuchten wir konkrete Angaben zu den Gegenparteien.



Dietrich Wagner: Zur Einordnung: Der Gesamtrisikoindikator im Basisinformationsblatt setzt sich nur aus Markt- und Kreditrisiko zusammen. Liquiditätsrisiken, über die aktuell so viel gesprochen wird und die die Bafin bei offenen Immobilienfonds moniert, fließen gar nicht ein. Der Knackpunkt bei allen illiquiden Assets, auch etwa Private Equity, ist das Marktrisiko – weil für diese Assets keine mindestens monatlichen Preise vorliegen. Genau das ersetzt das Replikationsportfolio als Stellvertreter.

Für die Faktorenauswahl könnte man auch KI-Modelle nutzen. Warum setzen Sie auf ein klassisches statistisches Modell?



Wälchli: Wir haben 2016 tatsächlich mit einem stärker KI-orientierten Modell angefangen, das die Faktoren selbst aussucht. Das stieß beim Regulator auf sehr viel Widerstand. Deshalb sind wir auf ein verallgemeinertes lineares Modell umgestiegen, das im Versicherungsbereich bereits etabliert und akzeptiert ist. Technisch könnten wir bei der Faktorenauswahl heute stärker auf neuronale Netze setzen – aber das wird von den Regulierungsbehörden offenbar kritisch gesehen, weil es schwerer nachzuvollziehen ist.

Wie unterscheiden Sie zwischen Fonds, die ihre Objekte schon gekauft haben, und sogenannten Blindpool-Fonds?



Wälchli: Hat ein Fonds seine Assets schon gekauft, schauen wir uns genau die an, modellieren die jeweilige Assetkategorie und passen das Replikationsportfolio an die vorhandenen Bewertungen an. Bei einem Blindpool-Fonds, der noch nichts gekauft hat, gehen wir konservativer vor: Wir nehmen die Anlagebedingungen, also zum Beispiel einen Zielmix von circa 70 Prozent Büro-, 20 Prozent Gewerbe- und 10 Prozent Wohnimmobilien in deutschen Mittelzentren, und modellieren jede Kategorie einzeln – aber diesmal nicht für ein konkretes Objekt, sondern für alle Immobilien in unserer Datenbank, die zu diesen Kriterien passen – das sind jeweils mehrere tausend Objekte bei jeder Kategorie. Für alle diese Immobilien berechnen wir den Risikoindikator, schauen uns die Volatilitätsverteilung an und wählen eine Immobilie als Stellvertreter aus, die auf der risikoreicheren Seite liegt. Denn wir wissen nicht, was der Fonds am Ende tatsächlich kauft, und die Regulierung zielt auf Sicherheit für den Anleger ab. Schließlich aggregieren wir die Werte der einzelnen Immobilienkategorien, wobei wir auch hier wieder konservativ vorgehen, also einen eher risikoreichen Zielmix unterstellen.



Wagner: Dabei kommt es maßgeblich auf die Anlagebedingungen an. Sind die sehr allgemein gehalten, orientiert sich Aaaccell an den Aussagen zur Investitionsstrategie im Verkaufsprospekt und fragt beim Anbieter nach konkreteren Hinweisen. Das sind die Leitplanken für die Zusammensetzung des gesamten Portfolios, auch für die Gewichtung.

Woher stammen Ihre Transaktionsdaten?



Wälchli: Wir kaufen Daten bei entsprechenden Anbietern ein. Dazu zählen historische Transaktionsdaten zu unterschiedlichsten Immobilienarten – Logistik, Büro, Einzelhandel und so weiter. Aus diesem Pool bedienen wir uns, wenn es darum geht, für einzelne Nutzungsarten die passenden Replikationsportfolios aufzusetzen.

Was passiert, wenn ein Fonds sein Portfolio verändert, etwa eine Immobilie verkauft?



Wagner: Das hängt von der Auswirkung ab. Bei einem Publikumsfonds mit 100 oder 150 Objekten macht der Verkauf einer einzelnen Immobilie meist keinen signifikanten Unterschied für die Gesamtzusammensetzung. Ändert sich dagegen etwas Wesentliches, muss das Basisinformationsblatt aktualisiert werden – mindestens einmal jährlich ist das ohnehin vorgeschrieben. Wo genau die Grenze liegt, ab der eine Aktualisierung nötig wird, liegt in der Verantwortung der Kapitalverwaltungsgesellschaft als Produktgeber.

Bleiben die 10 bis 15 Faktoren über die Zeit stabil, oder passen Sie das Modell laufend an?



Wälchli: Für bestimmte Kategorien wie Wohn- oder Büroimmobilien sind acht bis zehn Grundfaktoren meist recht stabil. Kleinere Abweichungen entstehen, wenn der Kunde etwa eine andere Stadtgröße oder Wertgrenze für seine Zielobjekte vorgibt. Wir lassen das Modell aber jährlich neu laufen, um zu prüfen, ob die Faktoren noch passen, und justieren die Werte entsprechend nach.

Sehen Sie weitere Anwendungsbereiche – unabhängig vom EuGH-Verfahren?



Wagner: Ja, bei institutionellen Produkten, also Spezialfonds. Auch diese Fonds sind Priip-pflichtig, sofern sie an semiprofessionelle Anleger wie berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen oder wohlhabende Privatpersonen vertrieben werden. Offene Immobilienpublikumsfonds werden immerhin quartalsweise bewertet, das schreibt das KAGB vor. Bei Spezialfonds gibt es diese Pflicht nicht, dort reicht eine jährliche Bewertung. Deshalb werden die Priip-Kennzahlen der Spezialfonds in der Regel nicht anhand der Anteilpreishistorie des Fonds berechnet wie bei den Publikumsfonds. Stattdessen greifen die Kapitalverwaltungsgesellschaften auf sogenannte Benchmarks zurück.

Was für Benchmarks sind das?



Wagner: Nähere Informationen darüber, insbesondere um was für Benchmarks es sich handelt, sind schwer zu erhalten, zumal die Verkaufsdokumente der institutionellen Produkte nicht allgemein zugänglich sind. Aber hier und dort erfährt man schon, auf welche Benchmark zurückgegriffen wird. Problematisch ist es, wenn es sich um einen allgemeinen Branchenindex ohne konkreten Bezug zum betreffenden Fondsprodukt handelt. Denn es ist ja das Ziel der Priip-Regulierung, individuelle Anlageprodukte miteinander vergleichen zu können. Nach unserer Überzeugung ist das Replikationsmodell deutlich solider, weil es auf das spezifische Anlagespektrum des jeweiligen Immobilienfonds abgestimmt wird.

Wie reagiert die Branche bislang auf Ihr Angebot?



Wagner: Zurückhaltend.

Woran liegt das?



Wagner: Darüber können wir nur spekulieren. Wenn es stimmt, was in einigen Medien zu lesen ist, dann sehen die Kapitalverwaltungsgesellschaften vor dem Abschluss des EuGH-Verfahrens keinen akuten Handlungsbedarf.

Über die Interviewten Boris Wälchli ist Geschäftsführer des Schweizer Fintechs Aaaccell. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und quantitativen Methoden im Finanz- und Risikomanagement.