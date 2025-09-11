Der Infrastrukturfonds von First Sentier gehört zu den besten seiner Peergroup. Fondslenker Peter Meany erklärt, warum er jetzt auf die USA setzt und welche Renditen er erwartet.

Mit diesen Fonds können sich Anleger direkt an Infrastrukturprojekten beteiligen

DAS INVESTMENT: Über zehn Jahre gehört Ihr Fonds zu den erfolgreichsten seiner Peergroup. Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von anderen Infrastrukturfonds?

Peter Meany: Wir investieren in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Infrastrukturvermögen besitzen oder betreiben – Beispiele sind mautpflichtige Straßen, Flughäfen, Versorgungsunternehmen, Energiepipelines und Mobilfunkmasten. Diese Unternehmen profitieren von Markteintrittsbarrieren und einer Preissetzungsmacht, die Anlegern inflationsgeschützte Erträge und starkes Kapitalwachstum bieten können.

Beim Aufbau unseres Portfolios sind Recherchen vor Ort besonders wichtig. Wir sprechen nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern besichtigen auch die Anlagen und treffen Mitarbeiter aus dem operativen Bereich. So können wir uns ein umfassendes Bild von der Unternehmenskultur machen.

In welchen Branchen und Regionen sehen Sie aktuell die größten Chancen?

Meany: Besonders großes Potenzial sehen wir bei US-Energieversorgern im Bereich Elektrizität. Nach Jahren stagnierender Stromnachfrage in den USA steigt der Bedarf nun wieder spürbar – getrieben durch das Wachstum von Rechenzentren, der Verbreitung von KI, die Rückverlagerung industrieller Produktion in die USA sowie den breiten Trend zur Elektrifizierung. Für US-Versorger bietet das die Chance, ihre Erträge deutlich zu steigern. Derzeit investieren die Unternehmen stark in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Stromnetze und Kapazitäten, um die steigende Nachfrage zu decken. Innerhalb ihres regulierten Marktumfeldes erzielen sie dabei in der Regel eine festgelegte Rendite auf diese Investitionen.

Auch nordamerikanische Eisenbahnunternehmen im Güterverkehr sehen wir positiv. Die Branche profitiert davon, dass viele Unternehmen ihre Produktion ins Heimatland verlagern. Zudem beobachten wir aktuell eine Konsolidierung in dem Segment. Diese Entwicklungen dürften das Gewinnwachstum treiben – durch höhere Zuverlässigkeit, kürzere Transportzeiten und bessere Kosteneffizienz.

Gibt es umgekehrt Branchen und Regionen, die Sie meiden?

Meany: Bei Infrastrukturaktien aus Schwellenländern sind wir zurückhaltend. Schwellenländer sind zwar Teil unseres globalen Anlageuniversums und bieten Wachstumschancen. Allerdings müssen wir sicherstellen, dass unsere Anleger für die damit verbundenen Risiken angemessen vergütet werden.

Bei Infrastrukturunternehmen in Schwellenländern greift der Staat oft stärker ein. Zudem ist die Corporate Governance häufig unzureichend, also wichtige Grundsätze der verantwortungsvollen Unternehmensführung werden nicht berücksichtigt. Das betrifft auch die Interessen von Minderheitsaktionären. Hinzu kommt, dass diese Unternehmen häufig stärker von Rohstoffpreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig sind und es ihnen zum Teil an flüssigen Mitteln fehlt.

“ Das Anlageuniversum ist größer, vielfältiger und qualitativ hochwertiger geworden.

Sie sind seit 2007 für First Sentier im Bereich börsennotierte Infrastruktur tätig. Wie hat sich das Investmentuniversum im vergangenen Jahrzehnt verändert?

Meany: Das Anlageuniversum ist größer, vielfältiger und qualitativ hochwertiger geworden. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen, die wir beobachten, ist von etwa zwei Billionen US-Dollar im Jahr 2015 auf 3,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 gestiegen. Auch das Branchenspektrum hat sich deutlich erweitert – von Mautstraßen und Flughäfen über Mobilfunkmasten und Rechenzentren bis hin zu Energieexportterminals und der Abfallwirtschaft.

Viele Versorgungsunternehmen haben sich in jüngerer Vergangenheit von Bereichen wie der Stromerzeugung am freien Markt oder der vorgelagerten Gasproduktion getrennt, die nicht zu ihrem Kerngeschäft zählen. Dadurch erwirtschaften sie stabilere Erträge und stärken ihre Bilanzstruktur.

Wie steht es um die Bewertungen von Infrastrukturunternehmen?

Meany: Aus absoluter Sicht, also rein auf die Unternehmen bezogen, erscheinen die Bewertungskennzahlen fair. Im Vergleich zum breiten Aktienmarkt befinden sich die Bewertungen börsennotierter Infrastrukturunternehmen jedoch auf einem Mehrjahrestief. Ein gutes Beispiel sind US-Versorgungsunternehmen, die derzeit doppelt so schnell wachsen wie im langfristigen Durchschnitt – unter anderem aus den bereits genannten Gründen. Diese Unternehmen werden jedoch mit einem Abschlag von etwa 20 Prozent gegenüber dem breiten US-Markt gehandelt.

Bislang war es ein unruhiges Börsenjahr. Wie beeinflussen die Konflikte rund um den Globus den Bereich Infrastruktur?

Meany: Die Unternehmen, in die wir investieren, sind auf das Inland ausgerichtet. Ihre Rolle als systemrelevante Dienstleister macht sie relativ unempfindlich gegenüber geopolitischen Spannungen. Börsennotierte Infrastrukturunternehmen besitzen und betreiben physische Vermögenswerte, die nur schwer oder gar nicht zu ersetzen sind. Wir setzen zudem auf eine breite Streuung nach Branchen und Regionen, mit der wir die Auswirkungen spezifischer geopolitischer Entwicklungen oder Schocks abfedern.

In Zeiten weltweiter Krisen steigt die Nachfrage nach defensiven Anlageklassen, darunter auch global gelistete Infrastrukturunternehmen. Das macht sich auch bei unserer Strategie bemerkbar.

Gibt es Infrastrukturbereiche, die der Markt Ihrer Ansicht nach noch unterschätzt?

Meany: Mautpflichtige Straßen sind so ein Beispiel. Wir sind in diesem Bereich übergewichtet. Die Einnahmen dieser Unternehmen sind in der Regel robust und werden durch konstant hohe operative Margen gestützt. Ihre Preisgestaltung ist häufig an die Inflation gekoppelt, wobei für zusätzliche Investitionsausgaben vertraglich vereinbarte Kompensationszahlungen vorgesehen sind. Mittelfristig werden zusätzliche Straßen benötigt – einerseits, um die Verkehrsüberlastung in den Städten der Industrieländer zu verringern, und andererseits, um die wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern voranzutreiben. Da die staatlichen Mittel dafür nicht ausreichen, sind die Betreiber mautpflichtiger Straßen gut positioniert, um diesen Bedarf zu decken.

Flughäfen sehen wir ebenfalls positiv. Die Nachfrage nach Flugreisen wird durch verschiedene Faktoren angetrieben: Wohlhabende Babyboomer aus den Industrieländern gehen in den Ruhestand, die Generation Z priorisiert Reiseausgaben gegenüber dem Erwerb materieller Güter und auch die wachsende Mittelschicht in den Entwicklungsländern trägt zur steigenden Nachfrage bei.

“ Die Daten sprechen für eine langfristige Gesamtrendite von etwa 8 bis 10 Prozent pro Jahr.

Welche Renditen können Anleger langfristig erwarten?

Meany: Die Fundamentaldaten global gelisteter Infrastrukturunternehmen sprechen für eine langfristige Gesamtrendite von etwa 8 bis 10 Prozent pro Jahr. Diese setzt sich aus einer laufenden Ausschüttung von 3 bis 4 Prozent und einem erwarteten Gewinnwachstum von 5 bis 6 Prozent zusammen.

Die aktuell moderaten Bewertungen und die soliden Wachstumstreiber stärken zusätzlich die positiven Aussichten für diese Anlageklasse. Aktive Fondsmanager haben durch gezielte Auswahl zusätzliches Potenzial für Wertsteigerung.

Für welche Anleger eignen sich Infrastrukturfonds?

Meany: Die Strategie eignet sich für verschiedene Anlegertypen. Unter unseren Kunden finden sich Staatsfonds, Pensionskassen, Family Offices sowie private Anleger. Die Vorteile liegen auf der Hand: Infrastruktur umfasst physische Vermögenswerte, die grundlegende Dienstleistungen bereitstellen – Dinge, die wir täglich nutzen. Viele Unternehmen in diesem Bereich arbeiten mit regulierten oder vertraglich abgesicherten Geschäftsmodellen, was ihnen stabile Einnahmen ermöglicht und oft auch die Möglichkeit bietet, höhere Kosten durch die Inflation weiterzugeben.

Das Wachstum in diesem Segment ist meist weniger konjunkturabhängig und stärker strukturell geprägt – gestützt durch langfristige Trends. Anleger müssen jedoch wissen, dass es immer kurzfristige Rückschläge geben kann, etwa durch steigende Realzinsen, politische oder regulatorische Unsicherheiten sowie allgemeine Marktschwankungen.

Mittlerweile lässt sich auch mit kleinen Summen direkt in Infrastrukturprojekte investieren. Warum sollten Anleger dennoch auf Aktien setzen?

Meany: Börsennotierte Infrastrukturunternehmen stehen oft für die besten Vermögenswerte und Betreiber weltweit. Die genaue Prüfung durch die öffentlichen Kapitalmärkte sorgen für bewährte und erprobte Geschäftsmodelle und solide Kapitalstrukturen. Von Vorteil ist auch die Liquidität über die Börse, was eine schnelle Kapitalallokation und uneingeschränkte Rücknahmen ermöglicht. In der Regel bieten börsennotierte Infrastrukturunternehmen zudem niedrigere Bewertungen und geringere Gebühren als Vermögenswerte aus den privaten Märkten.