Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin waren gerade mit ihrem Studium fertig, als sie 2013 die Profitlich-Schmidlin AG gründeten. Ende Januar 2024 starteten sie einen eigenen Mischfonds. Der Profitlich-Schmidlin-Fonds (ISIN: DE000A1W9A28) begeht dieser Tage seinen zehnten Geburtstag.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Die vergangenen zehn Jahre waren für die beiden Value-Fans eine Erfolgsgeschichte: Rund 55 Prozent legte der Fonds seit seiner Auflegung zu. Doch die Performance ist nur ein Aspekt. Für ihren Mischfonds haben Profitlich und Schmidlin eine besondere Idee entwickelt: Neben klassischen Aktien soll das Portfolio durch Investments in Unternehmen, die sich in einer Sondersituation befinden, stabil gehalten werden.

Wie das ungewöhnliche Duo zueinanderfand (Spoiler: Profitlich und Schmidlin haben sich nicht während des Studiums kennengelernt), wie die Idee zu dem ungewöhnlichen Mischfonds entstand, was ihnen beim Investieren wichtig ist und wie ihre weiteren Pläne aussehen – das haben wir Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin anlässlich ihres Jubiläums gefragt.





DAS INVESTMENT: Auf Ihrer Internetseite steht ein Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird: „Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.“ Warum haben Sie dieses Motto gewählt?

Nicolas Schmidlin: Wir arbeiten oft lange an einer Idee, unser Research ist sehr tiefgründig. Die Gespräche und Treffen mit Unternehmen können sich mehrere Monate hinziehen. Das kann zwei Resultate haben: Das Unternehmen ist gut, aber die Bewertung zu hoch. Dann legen wir es zur Seite auf unsere Watchlist. Oder das Unternehmen hat doch nicht die gesuchte Qualität, und man muss die Idee verwerfen. Allerdings hat man viel Zeit hineingesteckt, man verliebt sich ein bisschen in die Titel. Das ist ein zentraler Punkt für alle Investoren, auch für uns. Deshalb haben wir das Zitat auf unsere Webseite gestellt.

Woher kennen Sie sich ursprünglich?

Marc Profitlich: Wir haben uns schon zu Schulzeiten für Börse und Wertpapieranalyse interessiert und uns anfangs im Internet zu dem Thema ausgetauscht. So haben wir uns kennengelernt.

Wie kam die Idee auf, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen?

Profitlich: Über die Zeit entstand ein regelmäßiger Austausch zwischen uns. 2009, in unserem ersten Semester des Studiums, haben wir eine Art Investmentclub gegründet. Wir haben echtes Geld, auch fremdes Geld, gemanagt.

Wer waren Ihre ersten Investoren?

Profitlich: Als erstes investiert haben Kollegen und Vorgesetzte, die wir in unserer Zeit als Praktikanten kennengelernt haben. Wir haben damals ein paar hunderttausend Euro gemanagt, für Familie, Freunde und Förderer.

„Das Wissen haben wir uns im Selbststudium erarbeitet“

Wie haben Sie es als Erstsemester geschafft, andere zu überzeugen, bei Ihnen Geld zu investieren?

Profitlich. Ich habe im April 2009 ein Praktikum bei Flossbach von Storch gemacht und erzählte dort, was wir machen. Ein Kollege wollte gerne dabei sein und aus seinem Investment ist über Jahre eine enge Beziehung entstanden. Als Erstsemester überzeugen Sie niemanden, die Leute müssen Sie finden. Sie müssen von Ihrer Leidenschaft für die Thematik angetan sein.

Schmidlin: Wir haben nicht hauptsächlich studiert, um das Investieren zu lernen. Das Wissen haben wir uns im Selbststudium erarbeitet.

Wie genau?

Schmidlin: Über Bücher und Online-Quellen. Wir hatten schon vor dem Studium ein relativ gutes Grundwissen, was Value-Investing angeht. Wir haben aber auch bereits vor unserem Studium ein Netzwerk an Investoren aufgebaut, mit denen wir uns regelmäßig ausgetauscht haben.

Profitlich: „Relativ gutes Grundwissen“ ist gut … Nicolas hat während des Studiums das erfolgreichste deutsche Buch zum Thema Unternehmensbewertung geschrieben.

Wie ging es weiter?

Profitlich: Ende 2013 haben wir die Investmentpartnerschaft wieder geschlossen, weil wir im August 2013 die Profitlich-Schmidlin AG gegründet haben.

Schmidlin: Der Grund für das Timing war, dass wir Mitte 2013 mit dem Studium fertig waren.

Profitlich: Vorher war das Hobby und Leidenschaft, ab da haben wir uns auf die professionelle Karriere konzentriert. Während der fünf Jahre der Vorgängergesellschaft hatten wir ein starkes Netzwerk geknüpft. Es gab Unterstützer, die sich auch an der Unternehmensgründung beteiligt haben. So ist bis heute Flossbach von Storch an uns beteiligt. Außerdem Dr. Rathausky und Henrik Muhle von Gané und eine kleine Vermögensverwaltung aus Frankfurt, die uns Seedmoney gestellt hat. Im Januar 2014 haben wir unseren Fonds aufgelegt.

Das Unternehmen haben Sie nach sich selbst benannt. Identifiziert man sich mehr mit einer Firma, wenn sie den eigenen Namen trägt?

Schmidlin: Wir haben uns nicht zu viele Gedanken über den Namen gemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass uns Kunstnamen nicht angesprochen haben.

„Man selektiert nach den Investoren, die man wirklich haben will“

Auch der Fonds trägt Ihre Namen.

Schmidlin: Marc und ich sind das Investmentteam. Es macht Sinn, mit dem Namen für das zu stehen, was man tut. Unser Mandat ist außerdem bei Asset-Klassen und Unternehmenskategorien sehr flexibel, bei uns investiert man in das Team. Bei einem „Value“-Fonds ist vielleicht klarer, worum es geht. Mit unserem Namen ergibt sich zumindest eine kleine Hürde. Man selektiert nach den Investoren, die man wirklich haben will. Die sich damit beschäftigen, worin sie investieren.

Profitlich: Aus Marketingsicht schadet es auch nicht, dass der Fonds nicht „Müller-Schmidt-Fonds“ heißt. Auch wenn der eine oder andere es nicht buchstabiert bekommt oder Schwierigkeiten mit der Aussprache hat. Über die Jahre haben wir gelernt, dass es einprägsam ist: Beides sind ungewöhnliche Namen.

Man kettet sich damit auch aneinander. Es könnte komplizierter werden, wenn einer von ihnen einmal aussteigen möchte.

Profitlich: „Aneinanderketten“, das ist so negativ konnotiert. Man weiß natürlich nicht, was die nächsten 30 Jahre bringen. Auf jeden Fall arbeiten wir seit über 15 Jahren erfolgreich zusammen.

Schmidlin. Wir arbeiten inzwischen fast unser halbes Leben tagtäglich zusammen und verwalten ebenso lange fremdes Geld. Man entwickelt sich weiter, bemerkt schneller, was funktioniert und was nicht. Man kann auch in Krisen besser reagieren, wenn man schon einige Finanzmarktkrisen miteinander durchgemacht hat. Wir sehen das durchaus als positiven Faktor.

Arbeiten Ihnen noch Analysten zu?

Profitlich: Nicht direkt. Wir teilen Ideen aber zum Teil sehr vertrauensvoll und auf Augenhöhe innerhalb unseres Netzwerks von Investoren. Einige erfüllen durchaus das Attribut eines Freundes. Es kommt dann auch eher vor, dass einem jemand widerspricht, als wenn man dessen Gehalt zahlt.

Nehmen Sie solche Kritik auch an?

Schmidlin: Wir haben viele gute Investoren in unserem Umkreis, mit denen wir uns intensiv austauschen. In dem traditionellen Modell, das es im angelsächsischen Raum oft gibt, haben Sie einen Portfoliomanager und vielleicht 20 Analysten, die sich um gewisse Sektoren oder Länder kümmern. Mir wird ganz angst und bange, wenn ich das sehe. Denn der Portfoliomanager hat gar keinen rechten Überblick über die einzelnen Themen. Er kennt nur die oberflächliche Story. Wir dagegen kennen jeden Titel in- und auswendig. Wir handeln aber auch nicht viel. Eine neue Position kommt nur alle paar Quartale mal ins Portfolio. Wenn überhaupt.

Wie teilen Sie sich auf?

Schmidlin. Wir arbeiten dezentral, jeder hat seine eigene Agenda. Wenn jemand einen spannenden Titel findet, arbeitet er zunächst selbst daran. Dann bauen wir eine Art Devil’s-Advocat-Spiel auf: Der eine versucht, den Titel zu pushen, der andere nimmt die Gegenposition ein. So schauen wir, wo es Löcher in der These gibt, wo wir noch mehr Arbeit reinstecken müssen.

Wie stoßen Sie auf Unternehmen, die aktien- oder anleihenseitig für Sie interessant sind?

Schmidlin: Unser Portfolio besteht zu etwa zwei Dritteln aus langfristigen Unternehmensbeteiligungen und etwa einem Drittel aus Kasse und Sondersituationen. Bei den langfristigen Unternehmensbeteiligungen, klassischen Aktien, beobachten wir über eine Watchlist mehrere hundert Unternehmen, die bestimmte qualitative Merkmale erfüllen. Meistens sind sie eigentümergeführt, etwa mit einer großen Familie im Hintergrund. Sie sollen gering verschuldet sein und – das Wichtigste – einen langfristigen Wertetreiber haben. Idealerweise sind sie in einer Industrie tätig, wo sie unabhängig von der Volkswirtschaft wachsen können, so dass sie nicht direkt von einer Rezession betroffen sind. Bei den Aktien-Sondersituationen spielen Übernahmen eine zentrale Rolle: Wenn ein Großaktionär über 90 oder 95 Prozent der Stimmrechte erwirbt, kommt es zu rechtlichen Besonderheiten. Bei Anleihen-Sondersituationen ermitteln wir zuerst grundsätzlich die Höhe der erwarteten Renditen. Dann sehen wir uns die Prospekte an, um Besonderheiten zu erkennen. Das ist Fleißarbeit, man muss viel lesen.

Treffen Sie sich auch mit dem Management von Unternehmen?

Profitlich: Ja, wir treffen die Managements aller unserer Beteiligungen in der Regel jährlich oder öfter persönlich.

Als Sie Ihren Fonds Anfang 2014 aufgelegt haben, waren Mischfonds gerade sehr gefragt. 2016 hat der Leitzins den Nullpunkt erreichten, und die Anleihenseite galt als tot. Das hat auch Ihren Fonds getroffen.

Schmidlin: Wir haben uns 2013 nicht hingesetzt und überlegt, was sich am besten verkauft. Unsere Strategie ist organisch gewachsen. Wir haben mit Aktien angefangen und während der Finanzkrise gesehen, dass es viele rechtlich geprägte Sondersituationen bei Anleihen gibt. Wir haben die Prospekte aufmerksam gelesen – was ja sonst keiner macht. Später kam das Thema Sondersituationen auch bei den Aktien hinzu. Unser Mischfonds unterscheidet sich in einigen wesentlichen Merkmalen von den meisten anderen Mischfonds am Markt.

Profitlich. Was bei klassischen Mischfonds Buy-and-Hold-Anleihen sind, sind bei uns rechtlich geprägte Sondersituationen bei Anleihen und bei Aktien. Damit konnten wir in den vergangenen zehn Jahren weiterhin einen stabilisierenden positiven Beitrag erzielen – ohne dabei in zu lange Laufzeiten und damit Zinsänderungsrisiken zu gehen.

2024 dürften die Zinsen wieder sinken, in den USA und auch im Euroraum. Gibt Ihnen das einen guten Impuls?

Profitlich: Ja, klar. Allerdings halten wir uns mit unseren Anleihen-Sondersituationen immer am kurzen Ende der Laufzeitstruktur auf. Gerade das Jahr 2022 hat uns gelehrt, dass Anleihen mit längerer Laufzeit riskant sein können, wenn die Zinsen steigen. Man muss sich auch bewusst sein: Bei zehnjährigen Staatsanleihen münzt sich ein Prozent Änderung im Zinsniveau in eine Kursveränderung von 10 Prozent um. Das heißt: Bei länger laufenden Anleihen machen sich selbst kleinere Zinsänderungen sehr stark bemerkbar. Mehr als die Auswahl des Emittenten und Analyse der Prospektbedingungen. Und es sollte ja nicht der wesentliche Renditetreiber sein, wo die Zinsen in einem Jahr stehen. Deshalb stützen wir uns auf das kurze Ende der Zinskurve.

Ihr Fokus liegt auf Europa und den USA. In den USA waren in den vergangenen Jahren über weite Strecken nur wenige Tech-Titel für ein Großteil der Rendite verantwortlich. Halten Sie eigentlich auch Titel der sogenannten Magnificent Seven, wie Apple, Nvidia oder Microsoft?

Profitlich: 2022 war es eine der wichtigen Chancen, dass die großen Tech-Titel günstiger wurden. Das Bewertungsumfeld haben auch wir aktiv genutzt und Microsoft zu einer großen Portfolioposition ausgebaut. Ebenso auch Mercado Libre aus Lateinamerika. Einen Großteil der Gewinne mit Microsoft haben wir bereits realisiert und umgeschichtet.

Schmidlin: Wir sind komplett agnostisch. Wenn wir morgen eine Microsoft zum 15-Fachen des Gewinns kaufen könnten, wird das eine sehr große Position werden. Das Unternehmen erfüllt alle Qualitätskriterien. Aber dadurch, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, ergibt es sich, dass der Großteil unseres Portfolios abseits der bekannten Titel liegt. Am Ende des Tages diktiert immer die Bewertung.

Sie wollen Ihren Fonds unabhängig von den Märkten aufstellen. Aber im Börsenjahr 2022, als die Kurse allgemein heruntergingen, hatte auch der Profitlich-Schmidlin-Fonds einen Einbruch. 2023 lief es an den Märkten rund – und ebenso in Ihrem Fonds.

Profitlich: Ja, der Drawdown 2022 und auch die Volatilität waren höher, als wir erwartet hatten. Da hat hineingespielt, dass wir uns im Mai und Juni 2022 offensiver positioniert hatten, weil wir spannende Unternehmen zu attraktiven Bewertungen gefunden haben. Diese Aktien haben dann in der zweiten Jahreshälfte zum Teil nochmals 30 Prozent verloren – unsere Käufe waren zu früh gewesen. 2023 wurden wir dafür umso mehr belohnt. 2022 war bislang auch das einzige Jahr, in dem unsere Säule aus Sondersituationen nicht stabilisierend wirken konnte. Aber selbst da haben wir mit Anleihen nur 8 Prozent verloren. Die meisten Anleihenfonds und Indizes sind deutlich stärker gefallen. Heute ist der Anteil von Anleihen Sondersituationen so groß wie lange nicht mehr – angesichts des Zinsniveaus und der ausgeweiteten Credit Spreads. Die Säule Sondersituationen dürfte den Fonds auch 2024 wieder stabilisieren.

Ihr Fonds existiert nun seit zehn Jahren – wie geht es weiter?

Profitlich: Wir wollen nichts Grundlegendes verändern. Aber aus den Fehlern der ersten zehn Jahre haben wir viel gelernt. Die nächsten zehn Jahre sollen noch erfolgreicher werden.

Welche Fehler meinen Sie – und was haben Sie daraus gelernt?

Profitlich: Wir achten heute stärker als vor zehn Jahren auf sehr solide Bilanzen, Unternehmen ohne Schulden. Das ist uns immer wichtiger geworden. Unternehmen, die zum Beispiel dezentral organisiert sind, die Entscheidungen nah an den Kunden treffen und die solide wirtschaften – solche Unternehmen können von Krisen profitieren und gewinnen dann Marktanteile. Man kann sagen: Unsere Ansprüche an Qualität sind heute höher.

„Erwarten Sie von uns keine zu großen Änderungen“

Wenn man so lange schon zusammenarbeitet, macht man dann auch in der Freizeit noch etwas zusammen?

Profitlich: Wir haben in all den Jahren, in denen wir zusammenarbeiten, nie in einer Stadt gelebt oder an einer Universität studiert.

Schmidlin: Wenn wir uns treffen, könnte man sich fragen: Ist es ein Arbeitstreffen oder abseits davon? Das erübrigt sich aber, denn wir tauschen uns seit jeher gern über die Börse aus. Wir machen das nicht des Geldes wegen, sondern weil es uns Spaß macht. Sonst wären wir nicht über diesen etwas merkwürdigen Weg da hineingerutscht.

Seit zehn Jahren betreiben Sie nur diesen einzigen Fonds. Wollen Sie irgendwann einmal einen zweiten auflegen?

Profitlich: Erwarten Sie von uns keine zu großen Änderungen. Wir fokussieren uns ganz auf unseren Mischfonds und wollen keine neuen Produkte starten.



Über die Interviewten:

Marc Profitlich studierte Wirtschaftsrecht und Management an der EBS Business School in Oestrich Winkel und der Universität Mannheim. Nicolas Schmidlin studierte Wirtschaftswissenschaften und Investment Management an der Goethe-Universität in Frankfurt und der Cass Business School London. 2009 gründeten beide zusammen zunächst die Profitlich & Schmidlin GbR und 2013 die Profitlich-Schmidlin AG, mit der sie seit 2014 ihren Mischfonds, den Profitlich-Schmidlin-Fonds, betreiben.