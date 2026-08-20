Offene Immobilienfonds: Ralf Werner über Replikationsmodelle
Der Wirtschaftsmathematiker Ralf Werner forscht zu sogenannten Replikationsmodellen, mit denen sich illiquide Vermögenswerte wie offene Immobilienfonds näherungsweise abbilden lassen. Eine solche Technologie könnte die Fonds davor bewahren, in Risikoklasse 6 abzurutschen, falls der Europäische Gerichtshof (EuGH) die bisherige Praxis, die Immobilien in den Fonds quartalsweise zu bewerten, für nicht ausreichend erachtet.
Im Interview erklärt Werner, wie solche Modelle funktionieren, für welche Fonds sie geeignet sind – und warum er die Branche schlecht auf die EuGH-Entscheidung vorbereitet sieht.