Der Wirtschaftsmathematiker Ralf Werner forscht zu sogenannten Replikationsmodellen, mit denen sich illiquide Vermögenswerte wie offene Immobilienfonds näherungsweise abbilden lassen. Eine solche Technologie könnte die Fonds davor bewahren, in Risikoklasse 6 abzurutschen, falls der Europäische Gerichtshof (EuGH) die bisherige Praxis, die Immobilien in den Fonds quartalsweise zu bewerten, für nicht ausreichend erachtet . Im Interview erklärt Werner, wie solche Modelle funktionieren, für welche Fonds sie geeignet sind – und warum er die Branche schlecht auf die EuGH-Entscheidung vorbereitet sieht.

DAS INVESTMENT: Was versteht man unter Replikationsmodellen?



Ralf Werner: Replikationsmodelle kommen ursprünglich aus der Versicherungswirtschaft. Die Idee ist: Man tut so, als ob illiquide Vermögenswerte sich ähnlich verhalten wie ein Portfolio aus anderen Dingen, die man leichter bewerten kann und gut versteht. Alle Prognosen und Risikomessungen macht man dann anhand dieses replizierten Portfolios. Die Versicherungsaufsicht hat dafür klare Anforderungen entwickelt: Wie genau muss die Passgenauigkeit sein? Welche Validierungskonzepte braucht man? Es ist eine Methode, die sich in der Praxis bewährt hat.

Für welche Immobilienfonds würde das funktionieren – und für welche nicht?



Werner: Eine gewisse Größe und Diversifikation macht es deutlich einfacher. Ein milliardenschwerer Immobilienfonds mit vielen Objekten lässt sich voraussichtlich gut abbilden. Aber entscheidend ist nicht die Größe allein, sondern auch, ob man genug Marktdaten hat. Ein Beispiel: Wenn man in Büroimmobilien in Frankfurt investiert und einfach nur kleiner ist als andere, dann kriegt man das hin. Wenn man aber ausschließlich in Bauernhöfe in ländlichen Regionen investiert und der einzige Fonds in Deutschland ist, würde das nicht funktionieren.

Ersetzt so ein Modell die klassische Gutachterbewertung?



Werner: Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Die Gutachter werden dadurch nicht arbeitslos, die braucht man unverändert. Die Gutachterbewertung bleibt der Grundpfeiler, und dazwischen erzeugt das Modell eine Art virtuelle Fortschreibung. Ohne die Gutachter, die sich das Objekt tatsächlich ansehen und den Markt einschätzen, funktioniert das auf Dauer nicht.

“ Im Moment ist die Haltung: Wir müssen uns nicht damit auseinandersetzen, weil unsere Praxis rechtlich sauber ist.

Warum, glauben Sie, beschäftigen sich die großen Fondshäuser bislang kaum mit solchen Modellen?



Werner: Darüber kann ich nur spekulieren. Im Moment ist die Haltung: Wir müssen uns nicht damit auseinandersetzen, weil unsere Praxis rechtlich sauber ist. Aber wenn das Urteil kommt, muss man handeln – und wahrscheinlich schnell.

Was raten Sie der Branche jetzt?



Werner: Plan B kann jedenfalls nicht sein, einfach eine Risikoklasse höher zu gehen. Wenn man auf einem grundsätzlich falschen Anker aufbaut, wird es nicht besser, wenn man die Zahl um eins erhöht. Risikoklasse 6 wäre aber auch nicht angemessen – wir haben keinen Crash erlebt, der diese Produkte in eine Klasse mit Totalverlustrisiko stellt. Die Branche braucht also Alternativen. Die findet man aber nur, wenn man sich hinsetzt und sie ernsthaft prüft. Man muss sich das zumindest anschauen – selbst, wenn man sich am Ende dagegen entscheidet.

Die Schweizer Firma Aaaccell hat ein solches Modell entwickelt, das Sie geprüft haben. Was war Ihr Fazit?



Werner: Grundsätzlich: Das Modell von Aaaccell ist nur ein mögliches Modell von vielen. Ich habe mir die Dokumentation und die Vorgehensweise angesehen und geprüft, ob der Ansatz grundsätzlich zur Priip-Verordnung passt. Ob die Software am Ende exakt das tut, was in der Dokumentation steht, habe ich nicht geschaut. Das wäre Aufgabe der Aufsicht.



Meine Frage war: Kann man das prinzipiell so machen? Und meine Antwort darauf ist ja. Die Regularien erlauben den Einsatz eines Stellvertreters. Schwierig wird es bei unscharf definierten Begriffen, wie „geeignet“. Wie ein Stellvertreter ermittelt werden darf und wie seine Eignung festzustellen ist, dazu schweigt sich die Verordnung aus. Der Begriff des „geeigneten“ Stellvertreters bleibt vage. Genau das ist die Regelungslücke, in die Aaaccell gestoßen ist.

Die Bafin hält Stellvertreter, die auf synthetischen Berechnungen beruhen – also auch das Modell von Aaaccell –, nicht für zulässig und beruft sich auf das für die Priip-Verordnung zuständige europäische Gremium. Geeignete Stellvertreter müssten auf tatsächlichen historischen Marktpreisen oder real existierenden Produktpreisen beruhen. Wie sehen Sie das?



Werner: Der von Aaaccell letztendlich ermittelte Stellvertreter verfügt über ausreichend historische Marktdaten und lässt sich einfach nachrechnen – das verlangt die Regulierung ja explizit. Nur um diesen Stellvertreter zu ermitteln, benutzt das Unternehmen synthetische Werte – entlang des Weges, aber nicht mehr am Ende.

Auch Modelle, die auf komplizierten Algorithmen oder komplexen Modellrechnungen basieren, kommen laut der Bafin nicht infrage.



Werner: Das Argument, dass das Vorgehen zu komplex oder kompliziert ist, ist meines Erachtens haltlos: In der Regulierung gibt es noch deutlich kompliziertere Vorschriften zur Risikoberechnung. Die müssten dann ja ebenso ungültig sein. Bei Versicherungen wird es schon so gemacht. Natürlich gibt es dort strenge Vorgaben und die Bafin überwacht diese Prozesse – aber machbar ist es prinzipiell. Die Frage ist doch: Warum ist es der Versicherungsbranche erlaubt, ein kompliziertes Modell zu verwenden, bei Fonds aber nicht?