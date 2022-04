Robert Smith im Gespräch „Nebenwerte müssen mindestens 25 Prozent Kurspotenzial mitbringen“

Seit dem Jahr 1998 untersucht Robert Smith Aktien für das US-amerikanische Fondshaus Barings. Seine Vorliebe gilt seit je her den europäischen Unternehmen. Und im Februar 2019 wanderte sein Blick dann ganz gezielt nach Deutschland. Mit dem Barings German Growth Fund soll er das Geld der Anleger in Anteile an deutschen Firmen verwandeln. In diesem Interview verrät er seine Strategie.