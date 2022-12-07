Das Investment ETF Logo
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Rudolf Geyer über seine Pläne mit Morgenfund „Wir werden das Fondsangebot deutlich ausbauen“

Unter neuem Namen und mit neuem Partner soll die DWS-Fondsplattform IKS wachsen. Details zu seinen Plänen verrät Morgenfund-Chef Rudolf Geyer im Interview.

Rudolf Geyer
Rudolf Geyer: Der frühere Ebase-Chef steht an der Spitze des Gemeinschaftsunternehmens von DWS und Blackfin. | Bildquelle: Morgenfund
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

DAS INVESTMENT: Die Fondsplattform Morgenfund soll in Zusammenarbeit mit Investor Blackfin weiterentwickelt werden, heißt es. Was planen Sie konkret?

Rudolf Geyer: Die von uns übernommene Plattform IKS birgt ein großes Potential, aber wir sehen auch einige Punkte, an denen wir die Plattform deutlich verbessern müssen. Wir werden diese Themen aber sehr zeitnah angehen. Das betrifft etwa technische, operationelle Neuerungen. Ab dem ersten Quartal 2023 rollen wir bereits die erste Schnittstelle zu einem großen Versicherungspartner aus, ein großer Maklerpool wird folgen. Damit werden auch die internen Abläufe optimiert. Ein großer Meilenstein wird die Verlagerung unserer IT-Systeme in die Cloud sein, ein Vorhaben das wir ebenfalls im ersten Halbjahr 2023 angehen werden.

 

Werden Sie auch Ihre Angebotspalette verändern?

 

Geyer: Das Angebot ist naturgemäß bisher auf die Produkte der DWS ausgerichtet. Unser Ziel ist es – im Sinne einer offenen Architektur – dieses Angebot sukzessive deutlich zu erweitern. Das heißt, wir werden das Universum an Fonds und ETF stark ausbauen und auch die Engine, also die Technik, auf deren Grundlage unsere Online-Vermögensverwaltung arbeitet, neu positionieren.

 

 

Im vergangenen Jahr hieß es, IKS soll im Rahmen der Partnerschaft pan-europäisch ausgebaut werden. Um welche Märkte geht es?

 

Geyer: Wir haben das große Glück, dass eine Vielzahl von Vertriebsvereinbarungen im Rahmen des Erwerbs der Plattform auf uns übergegangen sind. Unsere Vertriebspartner, die sehr gute Intermediäre repräsentieren, betreuen wir im Bereich Morgenfund Connect, unsere institutionellen Kunden im Bereich Morgenfund Pro. Wir haben Vertriebsexperten mit viel Erfahrung für uns gewonnen, die die Betreuung ohne große Aufwärmphase übernehmen konnten. Auf dieser Basis werden wir unsere Aktivitäten ausbauen. Neben Deutschland liegt der Fokus zunächst auf dem europäischen Raum, wenngleich wir im Geschäft mit den vorhandenen institutionellen Kunden doch deutlich internationaler sind.

 

Zum Marktstart verwalten Sie ein Depotvolumen von ca. 100 Milliarden Euro, die in eine Million Investmentdepots liegen. Wo liegt Ihr Ziel?

Anzeige
Robert Almeida, globaler Investmentstratege bei MFS Investment Management
Zwischen Hardware-Boom und Software-Abschlag
KI-Investitionen spalten den Markt
Jetzt lesen
Anzeige
Robert Almeida, globaler Investmentstratege bei MFS Investment Management
Zwischen Hardware-Boom und Software-Abschlag
KI-Investitionen spalten den Markt
Jetzt lesen

 

Geyer: Wir wollen mit den vorhandenen Vertriebspartnern ein deutlich breiteres Geschäft abwickeln und damit auch wachsen. Ergänzt wird dieses Wachstum durch die Akquisition neuer Partner und Kunden in allen Vertriebskanälen und Kundenzielgruppen.

 

Gibt es eine Kundengruppe, die Sie künftig verstärkt ansprechen möchten?

 

Geyer: Nachdem sich unsere Aufgaben bei der Optimierung der Plattform über alle Kanäle und Kundengruppen – dazu zählen Privatanleger, Vertriebspartner und institutionelle Kunden – erstrecken, möchten wir zunächst das Bestandsgeschäft auf ein neues Level heben. Dabei legen wir, wie erwähnt, den Fokus auf Deutschland und Europa. Hierfür ist es ein großer Vorteil, unseren Kunden die Depotführung sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg anbieten zu können. Da wir ein tolles Team haben, bin ich mir sicher, dass wir einen erfolgreichen Weg vor uns haben.

 

Über den Interviewten:
Rudolf Geyer ist Chef der Fondsplattform Morgenfund – ein Joint Venture der Fondsgesellschaft DWS und des französischen Finanzinvestors Blackfin Capital. Bis 2020 war er Sprecher der Geschäftsführung der B2B-Direktbank Ebase. Anschließend machte er sich mit einer Beratungsfirma selbständig.

Hannah Dudeck schreibt seit Oktober 2019 für DAS INVESTMENT und das private banking magazin. Zuvor arbeitete sie als Online- und Finanz-Redakteurin für unterschiedliche Medien. Mehr über Hannah Dudeck
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Fonds
  4. ETFs
  5. Europa
  6. Deutschland
  7. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Finanzberater versus Neo-Broker – wo Anleger Fonds kaufen
„Think. Or Sink.“-Podcast mit Oliver Morath
Finanzberater versus Neo-Broker wo Anleger Fonds kaufen
ETFs kann man schnell übers Handy beim Neo-Broker kaufen, bei aktiv gemanagten Fonds ist das nicht ganz so einfach. In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts diskutiert Fondsexperte Oliver Morath mit DI-Herausgeber Peter Ehlers über die Unterschiede zwischen Fonds und ETFs, die zukünftige Rolle von Finanzberatern und Anlagetipps in sozialen Medien.
Foto: Kai Friedrich folgt auf Rudolf Geyer
Geschäftsführung bei Ebase
Kai Friedrich folgt auf Rudolf Geyer
Der Fondsdienstleister Ebase holt zwei Mitarbeiter neu in die Geschäftsführung. Dafür verlässt der altgediente Sprecher Rudolf Geyer das Unternehmen.
Foto: DWS plant Verkauf der Fondsplattform IKS
Bloomberg-Bericht
DWS plant Verkauf der Fondsplattform IKS
Die Fondsplattform IKS soll vor dem Verkauf stehen. Wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, befinde sich Fondsanbieter DWS bereits in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit einem möglichen Käufer.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen
Jan Heldmann im Gespräch
„Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen“
Jan Heldmann hat 260 Seiten lang durchgerechnet, was nachhaltiges Investieren wirklich bringt. Das Ergebnis dürfte einem Teil der Asset-Management-Branche wehtun.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste