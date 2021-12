Interview Service-KVG Fondsauflage: „Mifid II ist nicht der Treiber“

DAS INVESTMENT: Herr Stotz, wie stellt sich das Marktumfeld in Ihrem Geschäftsbereich der Service-KVG aktuell dar?

Jörg W. Stotz: In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben wir selbst einen deutlichen Zuwachs im Neugeschäft verzeichnet. Dieser Zuwachs kommt aus verschiedenen Richtungen: aus der Neuauflage von Fonds, aus Zuflüssen in bestehende Fonds und aus der Übertragung von anderen Gesellschaften. Die stark gestiegene Nachfrage nach Administrationsdienstleistungen resultiert daraus, dass sich Marktteilnehmer immer stärker auf ihre Kernkompetenzen fokussieren. Das ist aber kein neuer Trend, da wir dies schon seit zehn bis 15 Jahren in der Branche beobachten. Insofern war es auch ein konsequenter Schritt, dass sich unser Haus seit Jahresanfang mit der Trennung des Immobilienmanagements für die Kapitalanlagen der Signal-Iduna-Gruppe ganz klar auf die Fondsadministration fokussiert hat.

Welche Rolle spielt dabei die Regulierung durch Mifid II?

Wir glauben, dass dies aktuell nicht der Treiber ist. Mifid II wird für viele Marktteilnehmer eher im Laufe des Jahres ein Punkt sein und vielleicht auch im Folgejahr noch Nachwirkungen haben. Die Häuser werden sich dann noch intensiver mit dem Thema befassen, da viele Detailfragen von MiFID II erst im Laufe des Jahres geklärt werden. Demnach sind wir der Auffassung, dass eine Fondshülle mehr Vorteile bietet als die direkte Einzelanlage im Depot des Privatkunden.

Im Hinblick auf Mifid II – welche Argumente für eine Vermögensverwaltung im Fondsmantel sind hier insbesondere anzuführen?