Kuhn: Aktive ETFs bieten unseren Kunden die Möglichkeit, indexnahe Portfoliobausteine zu nutzen, ohne auf die Erfahrung und das Research eines bekannten, aktiven Vermögensverwalters verzichten zu müssen. Sie vereinen somit die Vorteile von passiven und aktiven Strategien . Einerseits sind aktive ETFs also indexnah, kostengünstig und haben eine geringe Abweichung zur jeweiligen Benchmark. Andererseits stützen sie sich auf Research, bieten Alpha-Potenzial und berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien.

Kuhn: Für das Research sind die gleichen Teams verantwortlich, auf die wir auch für unsere aktiven Strategien zurückgreifen. Das tatsächliche Management der Portfolios übernimmt unser „Systematic Investing Team“, welches auch nicht-börsengehandelte Publikumsfonds und Spezialfonds managt. Der systematische Ansatz ist der Gleiche. Wir sehen die aktiven ETFs als ein zusätzliches Angebot an unsere Kunden.

Stefan Kuhn: All unsere aktiven ETFs nutzen unser hauseigenes Research, das entweder Eingang in die Konstruktion unserer eigenen Indizes findet oder genutzt wird, um die zugrundeliegenden Indizes zu übertreffen. Zudem kommen Nachhaltigkeitsratings zum Einsatz.

Sie haben verschiedene aktive ETFs im Angebot. Was ist das „aktive“ an Ihren Produkten?

Wie schätzen Sie das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren ein?

Kuhn: Wir erwarten, dass die Nachfrage nach aktiven ETFs in den kommenden Jahren wegen der oben genannten Vorteile weiter signifikant steigen wird. Aktive ETFs werden von vielen Kunden als die logische Weiterentwicklung im ETF-Markt gesehen. Dabei fällt auf, dass sich der Markt in den vergangenen Jahren - auch aufgrund vermehrter ESG-Integration - immer weiter von rein marktkapitalisierungsgewichten Indextrackern fortentwickelt hat.

Welche Anlagesegmente sind besonders beliebt?

Kuhn: Wie auch im passiven ETF-Markt konzentrierte sich das Wachstum aktuell hauptsächlich auf Aktien-ETFs und dabei überwiegend auf US- und globale Aktien. In letzter Zeit haben wir aber auch eine anziehende Nachfrage nach aktiven Rentenstrategien festgestellt. Wir erwarten, dass das Wachstum bei etablierten Strategien weiterhin hoch sein wird und sich parallel auf weitere Aktienregionen sowie kleinteiligere Renten-ETFs ausweiten wird.

Welche Pläne haben Sie für dieses Segment?

Kuhn: Wir möchten unsere Position unter den Top Drei in aktiven ETFs in Europa ausbauen. Basierend auf Kundengesprächen werden wir unsere aktive ETF-Palette sukzessive erweitern. Kürzlich haben wir zum Beispiel unsere neue Quality Value ETF-Reihe aufgelegt.

Zum Schluss ein kurzer Blick in die Zukunft: Werden aktive ETFs aktiven Fonds den Rang ablaufen?

Kuhn: Unserer Erfahrung nach nutzen Kunden aktive ETFs als indexnahe Bausteine fürs Portfolio mit dem Wunsch nach kosteneffizienter Abbildung eines Marktes, ohne jedoch auf Research, Alpha-Potenzial und Nachhaltigkeit verzichten zu wollen. Damit sind die Erwartungen an aktive ETFs andere als an aktive Fonds. Somit sehe ich keine direkte Konkurrenz zwischen aktiven Fonds und aktiven ETFs. Aktive ETF-Strategien werden jedoch vom anhaltenden Trend hin zu effizienten und kostengünstigen Alternativen zu aktiven Fonds profitieren und bieten damit große Wachstumschancen.

Über den Interviewten:

Stefan Kuhn ist Leiter des ETF-Vertriebs in Europa bei Fidelity International.