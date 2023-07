Fondsberater Alexander Hofmeier im Interview „Wir picken uns die Kirschen der Star-Investoren heraus“

Den Syntelligence Growth Fund (ISIN: DE000A3DDW98) gibt es seit April 2023. Er verfolgt ein besonderes Anlagekonzept: Fondsberater Hofmeier verspricht, die besten Ideen von Star-Investoren in sein Portfolio zu übernehmen. Hinter diesem recht plakativ formulierten Ziel steckt eine Anlagestrategie, die auf einen selbst kreierten Algorithmus baut.

Hofmeier hatte sein Konzept bereits kurz vor Fondsstart im Rahmen des Wettbewerbs „Future Fundstars“ vorgestellt. Dort erklomm der Fonds am Ende zwar nicht das Siegertreppchen, wurde aber einem interessierten Fachpublikum zum Begriff. Von Fondsstart bis heute stehen rund 7,4 Prozent Plus zu Buche.

Drei Monate nach Start berichtet Hofmeier über erste Erfahrungen.





DAS INVESTMENT: Sie sind neu im Fondsmanagement, in den vergangenen Jahren waren Sie als Unternehmensberater tätig. Wie klappte der Wechsel?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Alexander Hofmeier: Ich habe Unternehmen beraten und Erfahrung im Venture-Capital-Bereich gesammelt. Irgendwann wollte ich etwas Neues machen. Nach einer Auszeit Anfang 2022 habe ich mit der Arbeit an dem Fonds begonnen. Als Berater schaut man anders auf Dinge, als es ein typischer Fondsmanager tut.

Wie unterscheidet sich Ihr Blickwinkel?

Hofmeier: Berater sehen immer nach, wo auf der Welt etwas bereits gut gelöst wurde. Darauf versucht man aufzubauen. So ist auch die Idee zu Syntelligence entstanden: Wenn es Investoren gibt, die ihre Sache gut machen, lohnt es sich nicht, gegen sie anzutreten. Es ist besser, sich ihre Strategien zunutze zu machen.

Sie versprechen, sich an Star-Investoren zu orientieren. Wen haben Sie dabei im Blick?

Hofmeier: Das Modell ist dynamisch, wir sehen uns alle sechs Wochen neu an, wer von unseren Investoren es noch aufs Treppchen schafft. Aktuell ist zum Beispiel Ron Baron dabei, der in US-Medien sehr präsent ist. Einige Namen sind hierzulande weniger bekannt, wie zum Beispiel Chad Goldberg oder Scott Klimo. Letztlich ist uns aber egal, wie bekannt die Investoren sind. Was zählt, ist die Performance und eine Reihe anderer Kriterien.

Dann ist die Bezeichnung Star-Investoren aber ziemlich hoch gegriffen.

Hofmeier: Ob der Investor oder die Investorin wirklich als Star wahrgenommen wird, interessiert uns nicht. Es zählt nur die Leistung. Das Wort Star hilft uns nach außen hin, Aufmerksamkeit zu bekommen.

Welche Kriterien legen Sie bei der Auswahl an?

Hofmeier: Beispielsweise dürfen die Investoren ihr Portfolio nicht ständig umschichten. Sonst hinken wir mit unserem Fonds immer hinterher und verpassen unter Umständen das Beste. Wir suchen Investoren, die langfristig investieren. Wir orientieren uns nur an Long-only-Fonds, Hedgefonds kommen für uns nicht in Frage. Auch Fonds mit hoher Volatilität schließen wir aus.

Als bekannter Investor ist vor allem Warren Buffett vielen Menschen ein Begriff. Ausgerechnet ihn berücksichtigen Sie nicht. Wieso?

Hofmeier: Er war dabei, ist es aktuell aber nicht mehr. Buffett hat es an zwei Stellen nicht über unsere Hürden geschafft. Was man ihm zugutehalten muss: Er ist sehr konsistent in seiner Leistung.

Wie oft passen Sie Ihre Anlagestrategie an?

Hofmeier: Wir analysieren alle sechs Wochen neu.

Wenn Sie alle sechs Wochen nachsehen, welche Investoren gerade mit ihren Strategien gerade vorneliegen, ist Ihr Fonds ziemlich durch das Momentum getrieben: Mal liegt der eine, mal der andere Investor mit seiner Strategie vorn.

Hofmeier: Das Portfolio wird nicht alle sechs Wochen komplett neu gemischt, es soll beständig sein. Meistens geht es nur darum, die Gewichtung der Titel anzupassen oder einzelne Titel auszutauschen. Einen Investor tauchen wir vielleicht einmal im halben Jahr aus. Unsere Anlageentscheidungen treffen wir auf zwei Ebenen: Das eine sind die Investoren, das andere sind die konkreten Titel ihrer Fonds. Dort picken wir uns die Kirschen heraus. Unsere Grundhypothese ist: In einem Venture-Fonds mit 100 Titeln, gibt es vielleicht fünf oder zehn Titel, die die Rendite einspielen, 50 weitere schwimmen mit, den Rest können Sie abschreiben. Das übertragen wir auf Aktienfonds. Wir wollen die Handvoll oder auch nur die zwei Aktien herauspicken, die die Rendite erzielen.

Portfolios werden oft so gebaut, dass es neben den Renditetreibern bewusst auch stabilisierende Elemente im Portfolio gibt. Fehlen die bei Ihnen?

Hofmeier: Ich gebe mal ein Beispiel: Bei Warren Buffett macht Apple vielleicht 45 Prozent des Portfolios aus - das mag man nun als Treiber oder auch stabiles Element im Portfolio ansehen. Das heißt aber auch: Wenn sich Apple um 5 Prozent bewegt, macht sich das viel stärker bemerkbar, als wenn sich ein kleineres Investment um 50 Prozent bewegt. Wir sehen uns daher vor allem zunächst an, wo die Investoren das meiste Kapital anlegen. Dann kommen weitere Analysen ins Spiel. Im Englischen nennt man diese Titel „High Conviction Stocks“. Nach solchen Aktien suchen wir.

Wie viele Fondsmanager und wie viele Titel bleiben am Ende des Prozesses übrig?

Hofmeier: Zwischen 35 und 50 Titel kommen ins Portfolio. Wenn es zu viele werden, nähert sich unsere Entwicklung sonst am Ende nur dem Durchschnitt an. Die genaue Anzahl unserer Investoren verraten wir aber nicht. Man kann grob sagen: Es sind weniger als zehn 10 Investoren mit jeweils weniger als zehn Titeln.

Wie kommen Sie überhaupt auf Ihr Universum von möglichen Investoren?

Hofmeier: Wir orientieren uns an den klassischen Fondsdatenbanken. Von dort beziehen wir die für uns relevanten Kennzahlen und lassen dann noch unsere Ausschlusskriterien und unser Scoring-Modell darüberlaufen. Die Portfolios der Investoren können über Reportings an die Börsenaufsicht SEC eingesehen werden, wohin sie einmal im Quartal berichten müssen.

Analysieren Sie im Nachgang noch einmal selbst die Unternehmen, die Ihnen der Algorithmus empfiehlt?

Hofmeier: Nein, wir haben keine eigene Meinung zu Unternehmen. Wenn einer der schlausten Köpfe dieser Welt sich dazu entschieden hat, einen Titel ins Portfolio zu nehmen und mit seiner Strategie in der Vergangenheit Erfolg hatte, übernehmen wir es, ohne die Entscheidung zu hinterfragen. Aber es muss natürlich unseren vorab definierten Kriterien entsprechen. Die Investments, die aus unserem Prozess herauskommen, sind eine spannende Mischung. Es ist weder ein reines Growth- noch ein reines Value-Portfolio.

Ist es nicht unbefriedigend, wenn Sie möglicherweise gar nicht nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen?

Hofmeier: Man muss zwischen Algorithmus und Künstlicher Intelligenz unterscheiden. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, Entscheidungen über eine KI zu fällen. Uns ist Transparenz bei den Entscheidungen sehr wichtig. Bei unserem Algorithmus können wir jedoch Schritt für Schritt nachvollziehen, warum bestimmte Investoren unter den für uns relevanten gelandet sind. Und warum bestimmte Titel mit einer bestimmten Gewichtung dabei sind.



Über den Interviewten:

Alexander Hofmeier war zunächst als Unternehmensberater tätig. Unter anderem hat er als geschäftsführender Partner der Strategieberatung Accoda große Finanzkonzerne beraten und Erfahrung im Venture-Capital-Bereich gesammelt. Anfang 2023 startete er die Fondsberatungsgesellschaft Syntelligence, mit der er den Syntelligence Growth Fund berät.