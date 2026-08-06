Rohstoffe und Nachhaltigkeit lassen sich schwer zusammenbringen – viele Investoren meiden die Assetklasse. Thomas Kaiser von der Wiener Fondsboutique Iqam Invest, die seit fünf Jahren zur Deka gehört, will mit dem Rohstofffonds Iqam Strategic Commodity (ISIN: AT0000A04UL2) eine Alternative bieten. Wie er seine Strategie auf Nachhaltigkeit getrimmt hat und wo die Grenzen liegen, erklärt er im Interview.