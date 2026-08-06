Nachhaltige Geldanlage
Iqam-Fondsmanager über nachhaltige Rohstoff-Investments
Iqam-Fondsmanager im Interview „Bei Rohstoffen ist die Skepsis gegenüber nachhaltigen Ansätzen besonders groß“
Rohstoffe und Nachhaltigkeit lassen sich schwer zusammenbringen – viele Investoren meiden die Assetklasse. Thomas Kaiser von der Wiener Fondsboutique Iqam Invest, die seit fünf Jahren zur Deka gehört, will mit dem Rohstofffonds Iqam Strategic Commodity (ISIN: AT0000A04UL2) eine Alternative bieten. Wie er seine Strategie auf Nachhaltigkeit getrimmt hat und wo die Grenzen liegen, erklärt er im Interview.
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