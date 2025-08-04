DJE hat Anfang des Jahres einen aktiven ETF gestartet. Im Interview spricht Vorstand Thorsten Schrieber über das turbulente erste Halbjahr und die Bewertungen am US-Markt.

DAS INVESTMENT: DJE ist als aktiver Manager bekannt, Anfang des Jahres haben Sie Ihren ersten aktiven ETF auf den Markt gebracht. Haben Sie keine Angst, dass Sie Ihren aktiven Strategien Konkurrenz machen?

Thorsten Schrieber: Die Konkurrenz entsteht bereits dadurch, dass große Teile des Geschäfts in Richtung ETFs fließen. Im vergangenen Jahr waren es 90 Prozent der Nettozuflüsse. In diesem Jahr sind zwei von drei Euro, die in Fonds angelegt werden, in ETFs geflossen. Der Aktienfondsbestand in Deutschland besteht bereits zu 40 Prozent aus ETFs.

Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir dieser Entwicklung nur zuschauen oder selbst aktiv werden wollen. Für uns als aktiver Fondsmanager kam selbstverständlich nur der aktive ETF in Frage. Rein passive Strategien machen für uns keinen Sinn. Wir haben uns für den US-Markt entschieden, weil wir unsere bestehenden Strategien damit nicht kannibalisieren.

Welche Vorteile haben denn aktive ETFs gegenüber rein passiven Strategien?

Schrieber: Die Vorteile liegen auf der Hand: Der MSCI World besteht zu 70 Prozent aus US-Unternehmen, 20 Prozent machen allein die Magnificent Seven aus. Professionelle Anleger – und auch Privatkunden – suchen zunehmend nach Alternativen. Wir brauchen andere Ansätze als immer nur in die größten marktkapitalisierten Titel zu investieren.

„Bei passiven ETFs geht der Diversifizierungseffekt komplett verloren“

Wie gehen Sie vor?

Schrieber: Wir konzentrieren uns auf 50 Aktien aus dem MSCI USA, um die gleichen Effekte zu erreichen – ohne diese Klumpenrisiken im Portfolio zu haben. Diesen Selektionsprozess setzen wir auch bei unseren aktiven Fonds ein. Schauen Sie unseren Zins und Dividende an: Die Top-Ten-Holdings haben jeweils Titelgewichte zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Das ist ganz anders als bei passiven ETFs, wo der Diversifizierungseffekt komplett verloren geht.

Wie erfolgt die Aktienauswahl konkret?

Schrieber: Wir konzentrieren uns auf die knapp 600 Titel aus dem MSCI USA. Davon fallen etwa 5 bis 6 Prozent aufgrund von ESG-Kriterien raus. Das Portfolio ist aber immer noch groß genug.

Wir haben ein Scoring-Modell mit sechs Kriterien entwickelt: drei qualitative und drei quantitative. Zu den qualitativen Kriterien zählen Analysten-Einschätzungen, Unternehmensbesuche und Nachhaltigkeit. Die quantitativen umfassen Momentum, relative Stärke sowie Sicherheit und Liquidität. Für jeden Faktor wird eine Punktzahl von minus 10 bis plus 10 vergeben. Die 50 Titel mit dem höchsten Score kommen ins Portfolio.

Welche Kriterien haben mehr Gewicht, qualitative oder quantitative?

Schrieber: Wie wir diese sechs Faktoren gewichten, ist unser Betriebsgeheimnis. Das Modell ist dynamisch, wird also regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Entscheidend ist, dass auch die qualitativen Faktoren wie Unternehmensbesuche in einen Score übersetzt werden. Der Faktor Mensch wird dadurch reduziert, wenn man so will. Bei einem aktiven Fonds kann der Fondsmanager sagen: Das Modell findet Nvidia zwar zu teuer, ich will die Aktie aber trotzdem im Portfolio haben. Das geht bei unserem ETF nicht.

Die 50 Portfolio-Titel werden zweistufig gewichtet. Wie funktioniert das genau?

Schrieber: Wir packen die 50 Titel in zwei Cluster: Die ersten 25 Titel werden je 2,5 Prozent gewichtet, die zweiten 25 mit je 1,5 Prozent. Es gibt nur eine Ausnahme: Index-Schwergewichte kommen mit ihrem Indexgewicht in den ETF. Von den Magnificent Seven haben wir aber aktuell nur drei im Portfolio – Microsoft, Amazon und Meta.

Warum machen Sie bei den Mega-Caps eine Ausnahme?

Schrieber: Wenn wir zum Beispiel Microsoft statt mit 6,3 Prozent nur noch mit 2,5 Prozent gewichten – also mit einem Drittel des Indexgewichts –, entfernen wir uns zu weit von der Benchmark MSCI USA. Der Tracking Error zum Index wäre zu groß, und das würde dann schon in Richtung aktives Risiko gehen. Wir sind der Meinung: Wenn Microsoft, Meta und Amazon nach unserem Scoring-Modell die relevanten der Magnificent Seven sind, dann soll der Kunde diese Aktien auch mit der Indexgewichtung in seinem Portfolio haben.

Der US-Markt ist jüngst unter Druck geraten – auch Ihr ETF liegt im Minus. War der Fokus auf die USA zum jetzigen Zeitpunkt richtig?

Schrieber: Das erste Halbjahr war sicherlich ungünstig. Wir hätten gerne auf die Trumpschen Irritationen verzichtet. Aber der US-Markt wird uns als größter und liquidester Aktienmarkt auch in Zukunft begleiten und hat nach wie vor eine große Dominanz.

Wie schätzen Sie die Bewertungen am US-Markt aktuell ein?

Schrieber: Die Bewertungen sind selbstverständlich nach wie vor hoch. Aber auch wenn sich das Gewinnwachstum etwas abflacht, liegt es immer noch wesentlich über dem in Europa. Das treibt die Kurse und rechtfertigt höhere Bewertungen. Die Gewinnentwicklung der bekannten Tech-Aktien wird auch im nächsten Jahr noch 20 bis 25 Prozent über der des Gesamtmarktes liegen. Vor dem Hintergrund der Dollar-Abwertung, möglicher Zinssenkungen ab September und der aktuell stabilen Wirtschaftslage in den USA ist das Kurspotenzial weiterhin gegeben.

Nvidia rausgenommen, Healthcare-Aktien aufgestockt

Bei Ihrem ETF wird quartalsweise ein Rebalancing durchgeführt. Welche Veränderungen gab es jüngst?

Schrieber: Beim letzten Rebalancing haben wir 17 Titel neu ins Portfolio aufgenommen. Das macht den aktiven Ansatz deutlich. Nvidia wurde aufgrund der hohen Bewertung rausgenommen, um ein Beispiel zu nennen. Technologiewerte sind aber immer noch stark im ETF vertreten. Zum Teil sind das aber Werte aus der zweiten Reihe – Broadcom ist so ein Beispiel. Deutlich aufgestockt haben wir im Healthcare-Sektor, von 8 auf 18 Prozent. Bei Gesundheitsaktien war zuletzt die Luft raus, die Titel sind vergleichsweise günstig geworden. Da hat unser Modell Kaufsignale gegeben.

„Es kann positiv sein, das Portfolio in gewissen Phasen statisch zu halten“

Sie können nur viermal im Jahr Veränderungen vornehmen. Reicht das aus?

Schrieber: Das quartalsweise Rebalancing hat Vorteile – nehmen Sie die Korrektur im April. Viele haben in die Korrektur hinein verkauft. Zum Teil lagen die Rückgänge bei US-Titeln bei mehr als 30 Prozent, aber genauso schnell ging es wieder hoch. Da kann es schon positiv sein, das Portfolio in gewissen Phasen statisch zu halten.

Welche Zielgruppen sprechen Sie mit Ihrem ETF an?

Schrieber: Das sind zum einen die Selbstentscheider – eine Zielgruppe, die für uns neu ist. Dazu zählen all diejenigen, die ihr Geld über Broker wie Flatex oder Trade Republic selbst verwalten. Diese Zielgruppe haben wir bisher mit unseren aktiven Fonds nicht erreicht. Die zweite Zielgruppe sind der Wholesale-Vertrieb und die großen Pools in Deutschland mit gemanagten Depots, die zum Großteil mit ETFs strukturiert werden. Das dritte sind semi-institutionelle Kunden – größere Family Offices, die auch durchaus aktive Fonds kaufen, aber versuchen, gewisse Märkte über ETFs abzudecken und Klumpenrisiken vermeiden wollen.

Nach einem guten halben Jahr am Markt steht Ihr ETF bei 58 Millionen Euro. Sind Sie mit den Zuflüssen zufrieden?

Schrieber: Unter Berücksichtigung dessen, was im ersten Halbjahr alles passiert ist – Zollstreit, Ukraine-Krieg und politische Einflüsse –, können wir zufrieden sein. All das hat Investoren verunsichert und Anlegergeld nach Europa gelenkt. Unter diesen Umständen ist das ein gutes Ergebnis. Bis Jahresende wollen wir aber eine dreistellige Summe im Fonds haben.

Wollen Sie weitere ETFs auflegen?

Schrieber: Wir werden kein ETF-Massenproduzent, sondern wollen unseren Kunden vier bis fünf ETF-Basisbausteine anbieten – als Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot. Mit unseren aktiven ETFs schließen wir Lücken.

Das Thema ETF ist gekommen, um zu bleiben. Man kann entweder sagen: Wir ignorieren das, oder man sagt: Wir setzen das um, aber nach unseren Regeln.

Über den Interviewten:



Thorsten Schrieber ist als Vorstand bei DJE seit 2017 für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig. Außerdem fallen Kundenservice, Produktmanagement, Investment Operations sowie das institutionelle Portfoliomanagement in seinen Verantwortungsbereich.