Tina Dreimann im Interview: Warum sie Better Ventures gegründet hat
DAS INVESTMENT: Better Ventures gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wie kam es zur Gründung?
Tina Dreimann: Ausgangspunkt war die Corona-Pandemie. Wir haben uns damals gesagt: Draußen brennt die Hütte – nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Klimawandels. Innovative Gründerinnen und Gründer sind die Lösung, und wir müssen sie beschleunigen. Bevor wir gestartet sind, haben wir über mehrere Wochen Gründerteams befragt: Was sind eure größten Hürden? Was braucht ihr, um schneller zu wachsen?
Die Antworten haben uns überrascht. Neben dem Zugang zur Erstfinanzierung waren es vor allem operative Themen: Wie baue ich mein Team auf? Wie komme ich an die ersten Kunden? Wie skaliere ich die Organisation? Das waren genau die Dinge, mit denen wir uns auskennen – und erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer auch. So entstand die Idee, Europas aktivste unternehmerische Angels zusammenzubringen und sie zu befähigen, gemeinsam in Frühphasen-Start-ups zu investieren.