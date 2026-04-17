Verena Kienel ist seit neun Jahren bei Ökoworld – gestartet als Werkstudentin, heute Leiterin des Nachhaltigkeits-Researchs und Teil des Management Committee. Sie hat das Scoring-Modell für den neuen Transformationsfonds Ökoworld Global Transition (ISIN: LU1727504786) entwickelt, den das Hildener Nachhaltigkeitshaus im April 2026 aufgelegt hat. Ein Gespräch über ein erweitertes Anlageuniversum, das Nein zu Ferrari und die Frage, warum das Wort Nachhaltigkeit zwar in Verruf geraten ist, aber nicht verschwinden wird.

Frau Kienel, Sie haben das hausinterne Transformationskonzept für den gleichnamigen Fonds entwickelt. Was war dabei die entscheidende Weichenstellung?



Kienel: Die zentrale Frage war, wie wir unserer DNA treu bleiben und uns gleichzeitig für das Thema Transformation öffnen. Für viele in der Branche ist das gleichbedeutend mit Dekarbonisierung – Emissionen runter, fertig. Aber das war uns zu eng. Wir wollten nicht, dass soziale Themen oder die Artenvielfalt unter den Tisch fallen. Also haben wir ein Scoring-Modell entwickelt, das ganzheitlich denkt. Unternehmen können im Transition-Score bis zu 100 Punkte erreichen. 50 Punkte ist die Mindestanzahl für eine Aufnahme in das Anlageuniversum, davon mindestens 40 Punkte im Climate-Score – zertifizierte Ziele, Emissionsintensität, grüner Umsatzanteil – und 2 in den Bereichen Natur und Soziales: Wasser, Biodiversität, Diversitätsstrategie. Wer nur beim Klima glänzt, kommt nicht rein.

Und wer kommt trotzdem nicht rein, obwohl er auf dem Papier vielen richtig macht?



Kienel: Zum Beispiel Ferrari. Die hätten unseren Score theoretisch bestanden: E-Mobilitätsstrategie, Klimaziele, alles vorhanden. Aber dann stellt sich die Frage: Braucht eine nachhaltige Welt Luxussportwagen? Wir sagen: nein. Das ist eine normative Entscheidung, die über die reine Datenbasis hinausgeht. Und genau diese Entscheidung bleibt bei uns.

Ab wann gilt ein Unternehmen als glaubwürdig auf dem Transformationspfad? Das ist ja der Punkt, an dem die ganze Branche sich schwertut.



Kienel: Das kann man heute tatsächlich ganz gut messen. Wir arbeiten mit drei Datenanbietern zusammen – MSCI, ISS und Clarity –, ziehen also sehr viele Rohdaten zusammen. Scope 1, 2 und 3 sind dabei wichtig, aber auch die Treibhausgas-Emissionsintensität. Und dann gibt es SBTI-Ziele, also wissenschaftsbasierte Klimaziele, die überprüft werden. Das sind für uns sehr glaubwürdige Belege. Aber wir verlassen uns nicht allein darauf – wir lesen Nachhaltigkeitsberichte, sprechen mit den Unternehmen, fahren zu ihnen hin. Wir waren zuletzt in Belgien bei dem Stahlhersteller Aperam, nächste Station ist Salzgitter. Das ist aufwendig, aber notwendig. Rohdaten allein reichen nicht immer aus, um ein Unternehmen wirklich einzuschätzen.

Salzgitter ist ein interessantes Beispiel. Stahl ist einer der schwersten Sektoren zur Dekarbonisierung – ein sogenannter Hard-to-abate-Sektor. Warum haben Sie das Unternehmen trotzdem aufgenommen?



Kienel: Weil die Strategie glaubwürdig ist. Salzgitter hat validierte Ziele, einen Green-Revenue-Anteil mit Grünstahl, der perspektivisch wachsen soll, und eine klare Planung beim Einsatz erneuerbarer Energien. Wir wissen, dass diese Sektoren sich nicht von heute auf morgen vollständig dekarbonisieren lassen – das ist realistisch einzuschätzen. Aber die sind wirklich auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite haben wir etwa einige asiatische Stahlhersteller nicht aufgenommen, bei denen es keine erkennbare Strategie für erneuerbare Energien, grünen Stahl oder die Wiederverwendung von Altstahl gibt. Ein SBTI-Ziel allein reicht für uns nicht. Es muss mehr sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Ökoworld betont seit Jahrzehnten die strikte Trennung von Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement. Der Transformationsfonds erfordert aber intensiveres Engagement mit Unternehmen. Gerät diese Firewall nicht unter Druck?



Kienel: Gar nicht – weil das Engagement ausschließlich bei uns liegt, in meiner Abteilung. Das war nie eine Aufgabe des Portfoliomanagements. Wir engagieren uns zum Zwecke von Nachhaltigkeitsverbesserungen, nicht für Investmententscheidungen. Und die Trennung beim Universum bleibt genauso strikt wie vorher: Wir entscheiden, wer in das Anlageuniversum aufgenommen werden darf und das Portfoliomanagement steuert innerhalb des freigegebenen Universums die konkreten Investitionen. Da mischen wir uns nicht ein.

Was passiert mit einem Unternehmen, das den Transformationspfad verlässt?



Kienel: Es gibt zunächst die Möglichkeit, einem Unternehmen ein Jahr Zeit zu geben – manchmal gibt es nachvollziehbare Gründe, warum sich Dinge nicht sofort verbessern. Wichtig ist, diese Gründe zu verstehen. Parallel eskalieren wir den Engagement-Modus: Wir nehmen Kontakt auf, stellen Fragen, üben Druck aus. Wir nutzen auch unser Stimmrecht und reden zunehmend auf Hauptversammlungen. Aber wenn sich nach allem nichts tut, fliegt das Unternehmen raus. Das gilt nicht nur für den Transformationsfonds – das gilt für alle unsere Fonds.

Ende 2025 wurden Sie zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des FNG gewählt. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen ist ein wichtiger Taktgeber für nachhaltige Anlagen im deutschsprachigen Raum. Wo gibt es Spannungen zwischen FNG-Position und Ökoworld?



Kienel: Die größten Spannungen gibt es mit der Arbeitszeit. (lacht) Im Grunde deckt sich aber sehr viel. Ein konkretes Beispiel: Wir haben beim FNG gerade ein Statement zur SFDR 2.0 erarbeitet und dabei besonders darauf gedrungen, dass die neue Definition kontroverser Waffen nicht dazu führt, dass Atomwaffen plötzlich als nicht-kontrovers gelten. Da haben wir uns sehr klar positioniert. Das deckt sich völlig mit unserem Ansatz. Natürlich gibt es im FNG auch Mitglieder, die mehr Assets verwalten und pragmatischere Ansichten vertreten. Das ist normal – und ich schätze diese Diskussion auch. Aber richtige Konflikte habe ich bisher nicht erlebt.

Was hat die ESG-Branche selbst verbockt und was muss regulatorisch dringend besser werden?



Kienel: Die Überregulierung hat enormen Schaden angerichtet. Diese Nachhaltigkeitsabfragen, die sozialökologische Taxonomie – das versteht kein Mensch. Ich beschäftige mich täglich damit und muss die Sachen manchmal dreimal lesen. Das bekommen wir auch von Vertriebspartnern gespiegelt. Dazu kommt, dass Nachhaltigkeitsfonds strukturell benachteiligt wurden – Artikel-6-Fonds mussten nichts rechtfertigen, Nachhaltigkeitsfonds sehr viel. Das war falsch. Auf der anderen Seite hat die Branche selbst mitgeholfen, das Vertrauen zu zerstören. Als der Hype groß war, wurden Hunderte Fonds pro Monat unter dem Label Nachhaltigkeit aufgelegt, die es nie ernst gemeint haben. Als Kunden dann plötzlich Flugzeugbauer oder Öl-Konzerne im Portfolio fanden, hat das der Glaubwürdigkeit sehr geschadet. Diese Gemengelage aus Überregulierung, Greenwashing und politischem Gegenwind hat den Hype ziemlich zerstört.

Das Wort „Nachhaltigkeit" selbst ist in Verruf geraten. Würden Sie es trotzdem verteidigen?



Kienel: Ja, persönlich schon – weil es das Richtige beschreibt. Es umfasst eben auch eine ökonomische Komponente, nicht nur das Ökologische. Es ist schade, dass das Wort gerade so in Verruf geraten ist. Wenn man in der Kommunikation derzeit lieber von Transformation spricht, von Diversität, von Good Governance – dann kann ich das verstehen. Man muss die Leute wieder abholen. Aber der Ansatz selbst bleibt. Nachhaltigkeit kann nicht weggehen. Als Risikomanagement-Komponente ist sie schlicht notwendig – sonst kommen wir mit Klimakrise und Biodiversitätsverlust nicht weiter. Da führt kein Weg dran vorbei.

Ökoworld baut derzeit eine eigene Datenbank auf, arbeitet mit KI-Tools. Wo hilft Künstliche Intelligenz in Ihrem Research wirklich?



Kienel: Sehr gut hilft KI bei der Datenverarbeitung. Wir beziehen Rohdaten von mehreren Anbietern, dazu Informationen von CDP und Business & Human Rights Ressource Centre. Das alles schneller strukturieren zu können, Flagging-Systeme zu bauen, Industrievergleiche zu automatisieren – das macht uns wirklich effizienter. Aber die normative Entscheidung – ist dieses Produkt, diese Dienstleistung wirklich relevant für eine nachhaltige Welt? – die bleibt bei uns. Ich bezweifle, dass eine KI unsere Werte und unseren Erfahrungsschatz in dieser Form abbilden kann. Diese Entscheidung wollen wir nicht abgeben.

Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt: Meine Arbeit macht wirklich einen Unterschied?



Kienel: Als ich angefangen habe, Unternehmen zu besuchen. Zuletzt in Indien und Taiwan – kleine und mittelgroße Unternehmen, von denen wir tolles Feedback zurückbekamen: „Mit uns hat noch nie ein internationaler Investor vor Ort über Nachhaltigkeit gesprochen.“ Die haben dann Berater hinzugezogen, alles aufgeschrieben. Und wenn man über die Jahre sieht, wie sich ein Unternehmen unsere Hinweise zu Herzen nimmt, anfängt, Strategien zu veröffentlichen, sich zu verbessern – das ist für mich einer der wirklichen Höhepunkte dieser Arbeit. Oder wenn wir auf Hauptversammlungen sprechen und merken: Das erzeugt Aufmerksamkeit, auch bei anderen Aktionären. Das ist klein, aber echt.

Über die Interviewte:



Verena Kienel leitet das Nachhaltigkeits-Research bei Ökoworld und ist Mitglied des Management Committee des Hildener Asset Managers. Vor ihrer Zeit bei Ökoworld arbeitete sie zehn Jahre bei J.P. Morgan in London, wo sie unter anderem die norwegische Zentralbank Norges Bank Investment Management weltweit betreute. Nach einem MBA in Sustainability Management an der Leuphana Universität Lüneburg begann sie 2017 als Werkstudentin bei Ökoworld und übernahm Anfang 2023 gemeinsam mit Matthias Pianowski die Leitung des Nachhaltigkeits-Researchs. Ende 2025 wurde sie zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) gewählt.