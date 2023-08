Private Krankenzusatzversicherung Medienwirbel um neue Krebs-Police: Versicherungskäse oder „Must-have für jeden“?

DAS INVESTMENT: Inwiefern halten Sie die mediale Kritik am Produkt Krebs-Scan von Hanse Merkur für gerechtfertigt?

Ralf Willems: Natürlich kann es komisch wirken, wenn Tchibo als Kaffeehändler auch Versicherungen anbietet und mit Abschlussprämien in Form von Gutscheinen lockt. Dieser Vertriebsweg kommt verständlicherweise nicht bei jedem gut an. Ich kann auch verstehen, dass Experten Sorgen haben, die bisherigen, langjährig bewährten Früherkennungsmaßnahmen könnten durch das Programm weiter vernachlässigt werden. Und es ist richtig, dass derzeit noch Fahrtwege in Kauf genommen werden müssen. Ich selbst muss zum Beispiel 100 Kilometer fahren, um die Blutprobe abgeben zu können. Es wäre natürlich schöner, wenn die Wege kürzer wären. Alles in allem aber kann ich die Kritik an Krebs-Scan nicht nachvollziehen.

Was spricht aus Ihrer Sicht für die neue Gesundheitstechnologie zur Früherkennung von Krebs per Bluttest?

Willems: 50 Prozent aller Männer und 33 Prozent aller Frauen nutzen die aktuellen Früherkennungsprogramme aus verschiedenen Gründen nicht. Für die Mehrheit aller möglichen Krebserkrankungen gibt es derzeit außerdem kein Früherkennungsprogramm. Daher ist es für alle ein absoluter Mehrwert, mit nur einem Bluttest fast alle Krebsarten abdecken zu können. Die Kritik der Stiftung Warentest oder auch von Focus Online, der Beitrag sei zu hoch, kann ich nicht nachvollziehen. Dieser Test verschafft mir als Endverbraucher eine bisher nie dagewesene Erkenntnis, ob eine Tumorbildung im Gange ist oder nicht. Wenn mir das dabei hilft, früher und wirksamer gegen eine mögliche Erkrankung vorzugehen, ist der Preis immer gerechtfertigt. Gesetzlich Versicherte müssen sich einfach darüber im Klaren sein, dass sie nur „ausreichend“ versichert sind. Schulnote vier. Wer mehr Leistungen haben möchte, kommt um eigene Beiträge nicht herum.

Ist es aber sinnvoll gewesen, dass Krebs-Scan zunächst auch von Tchibo vertrieben wurde?

Willems: Darüber kann man berechtigt geteilter Meinung sein. Positiv daran ist, dass Tchibo eine große Reichweite hat und damit viele Menschen von den neuen Möglichkeiten erfahren. Dennoch rate ich zur Beratung durch einen Profi, einem zugelassenen Versicherungsexperten, der nicht zusätzlich Kaffee und andere Produkte verkauft. Unabhängig davon freue ich mich über jeden, der diese tolle neue Möglichkeit für sich nutzt.

Diese spezielle Versicherung zur Krebsvorsorge ist eine private Krankenzusatzversicherung – eine Produktgruppe, die immer beliebter wird. Welche Verbraucher bilden die typische Zielgruppe für diese Topseller-Produkte der PKV-Branche?

Willems: Zum einen sind es Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen, die nicht mit „ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Leistungen“ gemäß Paragraf 12 des fünften Sozialgesetzbuchs zufrieden sind, sondern wenigstens in Teilen bestmögliche medizinische Leistungen in Anspruch nehmen möchten. Außerdem gehören zu den typischen Zielgruppen Menschen, die familiär vorbelastet sind und daher für sich einen besonderen Absicherungsbedarf sehen. Dabei gilt der Grundsatz: Je früher, desto gesünder, desto leichter und preiswerter ist eine private Krankenzusatzversicherung abschließbar.

Gibt es bestimmte Produkte, bei denen Sie derzeit ein besonders hohes Interesse der Kunden an einem Abschluss wahrnehmen?

Willems: Aktuell sind flexible Budgettarife der absolute Renner. Hierbei sind zum Beispiel 600 Euro jährlich flexibel einsetzbar für Vorsorgeuntersuchungen, die Brille, den Besuch beim Heilpraktiker oder auch für eine professionelle Zahnreinigung und vieles mehr. Aber auch Zahnzusatzversicherungen, die Prophylaxe und hohe Kosten für Zahnersatz abdecken, erfreuen sich großer Beliebtheit. Darüber hinaus rückt die Absicherung gegen Verdienstausfälle per Krankentagegeld beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung immer mehr in den Fokus. Toll finde ich, dass unsere Partner der gesetzlichen Krankenkassen die Beiträge zu solchen Tarifen mit bis zu 300 Euro pro Jahr fördern. Damit erhalten unsere Kunden viele dieser Leistungen sogar kostenfrei.

Inwiefern haben sich die Nachfragetrends in der jüngsten Vergangenheit Ihrer Erfahrung nach verschoben?

Willems: Budgettarife, die eigentlich nur aus der betrieblichen Krankenversicherung bekannt waren, nehmen mehr und mehr auch Einzug in die private Krankenzusatzversicherung. Das ermöglicht eine höhere Chance, die versicherten Leistungen auch umfänglich zu nutzen und so mehr Vorteile zu genießen.

Und bei welchen Zusatzversicherungen erwarten Sie in den nächsten Monaten steigendes Interesse?

Willems: Definitiv am Krebs-Scan: Anfänglich wird jeder neue Tarif am Markt mit Vorsicht beäugt. Viele wollen erst einmal die Erfahrungen anderer Menschen testen. Der Tarif existiert nun bereits ein halbes Jahr und die Studienergebnisse sind sehr beeindruckend. Nicht zuletzt durch die deutliche Medienpräsenz der Hanse Merkur wird das Interesse massiv zunehmen. Dieses Programm ist ein Must-have für jeden, der sich des nicht auszuschließenden Risikos Krebs bewusst ist.

Über den Autor:

Ralf Willems ist Gründungsvorstand des auf private Krankenversicherungen spezialisierten Versicherungsmaklers Corrigo aus dem rheinland-pfälzischen Kaisersesch. Und als Geschäftsführer und Inhaber von Krebsfrueherkennung.de setzt er sich dafür ein, Menschen über Früherkennung von Krebsleiden zu informieren. Sein Service-Angebot umfasst neben einem Bluttest auch schnellen Zugang zu weiteren Behandlungsmöglichkeiten, eine Rundumbetreuung und die medizinische Behandlung im Krankenhaus.