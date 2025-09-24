Vom Hype um grüne Fonds ist nicht mehr viel zu spüren. Walter Hatak von Erste AM erklärt im Interview, was ihn an der aktuellen Lage ärgert und warum er dennoch optimistisch ist.

Nachhaltige Fonds schwächeln, Anleger sind skeptischer geworden. Woran liegt das? Was bedeutet das für Fondshäuser, die einen Schwerpunkt auf grüne Fonds legen? Wohin steuert die nachhaltige Geldanlage? Im Interview spricht Walter Hatak, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit beim österreichischen Fondshaus Erste Asset Management, über die neue Skepsis gegenüber grüner Geldanlage und erklärt, warum er dennoch optimistisch ist.

Erste Asset Management hat im Jahr 2001 den ersten nachhaltigen Fonds aufgelegt. Aktuell sind 159 der insgesamt 428 Fonds des Asset Managers nach Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft. Bezogen auf das verwaltete Vermögen stecken knapp 37 Milliarden der 97 Milliarden Euro in nachhaltigen Assets – das sind fast 40 Prozent. Die größten grünen Fonds von Erste AM sind der Erste WWF Stock Environment (ISIN: AT0000A03N37) mit 456 Millionen Euro sowie der Erste Green Invest (AT0000A2DY67) mit 433 Millionen Euro.

DAS INVESTMENT: Anleger sind bei nachhaltiger Geldanlage skeptischer geworden, das Interesse ist gesunken. Was sind Ihrer Einschätzung nach die Hauptgründe?

Walter Hatak: Wichtig ist zunächst, dass man unterscheidet zwischen nachhaltigen Investments als Ganzes und der Untergruppe der Umwelttechnologien. Letzteres ist ein typisches Sonderthema des Investierens, wie wir es ständig an den Finanzmärkten erleben.

Auch bei den erneuerbaren Energien gab es einen regelrechten Hype. Das Problem: Es handelt sich um einen sehr kleinen Markt mit vielen jungen, größtenteils sehr kleinen Unternehmen, die einen hohen Finanzierungsbedarf haben. Mit der Zinswende kosteten Kredite plötzlich wieder Geld. Um Solarkraftwerke oder Windparks zu bauen, braucht es viel Kapital. Der Zinsanstieg hat diese Unternehmen daher besonders stark getroffen. Dann kam noch Donald Trump mit seiner eindeutigen Agenda gegen erneuerbare Energien hinzu.

Was bedeutet Trumps Anti-Nachhaltigkeitskurs für Europa?

Hatak: Auch schon vor Trump gab es immer wieder Versuche, die Energiewende aufzuhalten – vor allem aus der fossilen Lobby. Aber die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Für die erste Terawattstunde Solar hat die Welt mehr als 50 Jahre gebraucht, für die zweite nur zwei Jahre. Entscheidend ist dabei nicht die moralische Betrachtung, sondern die ökonomische. Mit erneuerbaren Energien lässt sich sehr kostengünstig Energie produzieren. China setzt aus rein ökonomischen Motiven auf Erneuerbare.

Trumps Politik ist widersprüchlich: Er stoppt Windkraftwerke, obwohl sie fast fertig sind, will aber gleichzeitig KI vorantreiben, die sehr energieintensiv ist. Dafür muss dann teurer Öl-, Kohle- oder Gasstrom produziert werden. Das passt ökonomisch nicht zusammen.

Bemerken Sie die neue Nachhaltigkeitsskepsis auch bei Ihren Investoren?

Hatak: Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das ist unser Vorteil. Wir haben 2001 unseren ersten nachhaltigen Fonds aufgelegt – damals ein richtiges Nischenthema. Für uns war eher die Hype-Phase herausfordernd.

Warum?

Hatak: Jede Fondsgesellschaft hatte plötzlich nachhaltige Produkte im Angebot und Nachhaltigkeit in ihrer DNA. Viele Kunden fragten: Warum soll ich zu euch kommen, wenn alle anderen auch nachhaltige Fonds haben? Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten und immer wieder erklären, dass wir das Thema schon lange im Fokus haben. Die Krise ist eine große Chance für uns und andere nachhaltige Häuser. Wir können jetzt zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen.

Viele Anbieter erwähnen das Thema Nachhaltigkeit kaum noch.

Hatak: Dass das Marketing zurückgeht, stört mich weniger. Schwierig ist aber, dass bei der Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen teilweise keine nachhaltigen Initiativen mehr unterstützt werden. Das hat viel größere Auswirkungen als die reine Produktschiene. Wir gehen den gegenteiligen Weg und wollen unser Active Ownership noch stärker betonen, also zeigen, dass wir uns als Miteigentümer der Unternehmen für Veränderungen einsetzen. Das unterscheidet uns stark von Index-Providern oder ETF-Anbietern.

Dennoch wollen Sie Rendite für Ihre Investoren. Was stimmt Sie optimistisch?

Hatak: Nachhaltiges Investieren bedeutet im Grunde genommen, den breitesten Ansatz auszuwählen. Neben den bekannten Finanzkennzahlen schaut man sich zusätzlich auch sogenannte nicht-finanzielle Kennzahlen an – auch wenn der Begriff etwas unglücklich ist. Dazu zählen Ressourceneffizienz und Transitionspläne, die zeigen, wie Unternehmen sich für eine kohlenstoffarme und nachhaltige Wirtschaft aufstellen. Kohle oder Erdöl werden eines Tages nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Viele Branchen werden sich also wandeln müssen. Diese Zusatzinformationen führen tendenziell dazu, dass man bessere Anlageentscheidungen trifft. Das hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt.

Wie lässt sich dann die Schwäche des Segments erklären?

Hatak: Ganz klar: Kurzfristig kann der Ausschluss bestimmter Geschäftsfelder zu Performance-Nachteilen führen. Wer nicht in Erdöl und Erdgas investiert, hat selbstverständlich einen Nachteil, wenn dieser Bereich – wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs – als einziger im Plus liegt, während alle anderen einbrechen. Langfristige Anleger haben jedoch einen Zeithorizont, der über ein oder zwei Jahre hinausgeht. Ich bin weiterhin überzeugt, dass Anleger mit nachhaltigen Fonds langfristig stabilere Erträge erzielen bei geringeren Schwankungen. Das gleicht die kurzfristigen Nachteile wieder aus.

Welche Bereiche halten Sie aktuell für besonders vielversprechend?

Hatak: Ein wichtiges Thema sind Batteriespeicher, die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien immer wichtiger werden. Beispiel Solar: Mit Speichertechnologie lässt sich die Überschussenergie zur Mittagszeit abends ins Netz einspeisen. Ein anderes großes Thema sind Stromnetze generell und Anbieter, die bei der intelligenten Steuerung helfen. Solar ist sehr dezentral. Überall entstehen kleine Kraftwerke, die effizient in die Stromnetze integriert werden müssen. Auch die Kreislaufwirtschaft zählt zu den Themen, die wir besonders im Blick haben – und auch das aus ökonomischer Relevanz. Ein Beispiel sind Seltene Erden, die wir viel stärker wiederverwerten sollten.

Ein kontrovers diskutiertes Thema sind Rüstungsinvestments in nachhaltigen Fonds. Wie stehen Sie dazu?

Hatak: Wir erkennen die gesellschaftliche Bedeutung an, die Verteidigungsfähigkeit Europas zu stärken. Es ist jedoch nicht notwendig, das über nachhaltige Investments abzubilden. Die Diskussion ist doch skurril: Einerseits heißt es, nachhaltige Investments hätten an Bedeutung verloren. Andererseits gibt es sehr starken Lobbyismus, Rüstungsinvestments als nachhaltig zu präsentieren. Das zeigt doch: Offensichtlich haben nachhaltige Investments sehr viel mehr Strahlkraft und Bedeutung, als teilweise behauptet wird. Warum sonst ist das Interesse so groß, Rüstungsinvestments als nachhaltig einzustufen?

In allen unseren nachhaltigen Produkten sind Waffen ausgeschlossen – egal welcher Abstufung. Jeder Kunde, der bei uns einen nachhaltigen Fonds kauft, hat ein waffenfreies Produkt. Wer Waffen im Portfolio haben möchte, kann einen nicht-nachhaltigen Fonds kaufen.

Die Regulatorik wird bei nachhaltiger Geldanlage viel kritisiert. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Hatak: In der Hype-Phase sind sehr viele Regularien entstanden, um Greenwashing zu bekämpfen. Das Ziel war richtig. Die Regulierung schießt aber oft übers Ziel hinaus und das belastet Häuser, die seriöse nachhaltige Produkte anbieten.

Konkret: Wenn ein Kunde in die Filiale kommt und wir fragen, ob er Interesse an nachhaltigen Investments hat, müssen wir ihm erstmal Taxonomie, SFDR und verschiedene Indikatoren erklären. Das Beratungsgespräch wird ziemlich unattraktiv – eine Viertelstunde Regularien, bevor wir überhaupt über die Geldanlage sprechen. Sagt der Kunde dagegen, dass ihn dieses Thema nicht interessiert, spart er sich diese Belehrung und ist direkt im Verkaufsgespräch. Damit werden die bestraft, die nachhaltige Produkte verkaufen wollen.

Es gibt allerdings auch unterstützende Regularien, dazu ein anderes Beispiel: Wenn man ein Erdbeerjoghurt kauft, sollte man als Konsument sicher sein können, dass dort zu einem gewissen Prozentsatz auch Erdbeeren drin sind. Genauso verhält es sich mit Fonds: Wenn ein Produkt mit „grün“ im Fondsnamen verkauft wird, darf kein Öl, Gas oder Kohle drin sein.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Wie wird sich der Markt für nachhaltige Geldanlagen entwickeln?

Hatak: Wir sehen in der Industrie, dass Greenwashing abgenommen hat. Unternehmen reden weniger darüber, tun aber mehr – das ist ökonomisch völlig nachvollziehbar. Ein großer Tech-Konzern verzichtet nicht auf Diversität, sondern sucht weiterhin die besten Leute. Ein anderes Thema: Wassermanagement wird zu einem riesigen Kostenfaktor, gerade im KI-Bereich.

Das sind Themen, die Unternehmen beschäftigen – auch wenn sie es nicht mehr ESG nennen. Mir gefällt der Begriff ehrlich gesagt auch nicht mehr. Nennen wir es zukunftsorientiertes Investieren. Es geht um die Fragen: Welche Trends werden Unternehmen zukünftig beeinflussen? Wie können wir mit diesen zusätzlichen Informationen eine Investmententscheidung treffen, die einen Vorteil bringt? Damit beschäftigen wir uns intensiv und wir können jetzt zeigen, dass wir weiter dranbleiben.

Walter Hatak ist Leiter des Bereichs Responsible Investments beim österreichischen Fondsanbieter Erste Asset Management.