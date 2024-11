Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Filip Adamec: Für uns ist das kein wirkliches Problem. Wenn man sich die Assetklasse anschaut: Wir sind primär mit kurzer Duration unterwegs. Die meisten Anleihen in unserem Portfolio haben eine Laufzeit zwischen drei und fünf Jahren, die durchschnittliche Duration liegt zwischen 1,5 und drei Jahren. Das ergibt hohe Renditen bei relativ niedriger Volatilität. Die Zinskurven sind immer noch leicht invers – für uns ist das ein ausgezeichnetes Umfeld.

Nach Donald Trumps deutlichem Wahlsieg haben die Märkte teils heftig reagiert. Vlad Balas und Filip Adamec von 4AM For Asset Managers erklären im Interview mit DAS INVESTMENT, wie sie ihr Wandelanleihen -Portfolio an diesem historischen Morgen umgebaut haben und warum sie von steigenden Zinsen profitieren.

DAS INVESTMENT: Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen sind nach Trumps Wahlsieg deutlich gestiegen. Wie bewerten Sie die Auswirkungen seiner mutmaßlich expansiven Fiskalpolitik auf das Zinsumfeld für Wandelanleihen?

Sie scheinen von der aktuellen Situation besonders zu profitieren. Wie haben Sie konkret auf den Wahlausgang reagiert?

Adamec: Der Erfolg kommt vor allem von der Aktienseite. Am Wahlmorgen um sechs Uhr morgens saßen wir beide am Computer und hatten unsere Szenarien für einen möglichen Trump-Sieg bereits durchgespielt. Diese haben wir dann in den folgenden Stunden direkt im Portfolio umgesetzt.

Vlad Balas: Man muss dazu sagen: Wir haben mit den Wandelanleihen beide Welten im Portfolio – die Anleihen- und die Aktienwelt. Das ist die eigentliche Schönheit dieser Assetklasse. Wenn man keine klare Meinung zur Zinsentwicklung hat, profitiert man trotzdem über den Carry in unserem Portfolio. Man hat die Yield-Komponente mit niedriger Duration und zusätzlich eine Gratisoption über den Equity-Kicker. Wir hatten im Vorfeld zwei Szenarien durchgespielt: Biden oder Trump. Bei Harris an der Macht wäre etwa Green Energy im Fokus gewesen. Bei Trump konnten wir uns entsprechend anders positionieren. Das Ergebnis: Wir haben in der Euro-Tranche fast 5 Prozent Performance seit Monatsanfang erzielt – und das wohlgemerkt mit einer eher defensiven Assetklasse.