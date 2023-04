Stolls Fonds der Woche Kein Minusjahr – Dieser Long-Short-Fonds passt in jedes Börsenumfeld

Mit den Übersetzungen „lang“ und „kurz“ sind an der Börse keine zeitlichen Maßstäbe gemeint. Die englischen Begriffe „long“ und „short“ stehen in der Finanzsprache für ausgeklügelte Anlagestrategien. Diese sind vor allem bei Managern von Hedgefonds sehr beliebt. So ist von allen Hedgefonds-Strategien die Long-Short-Equity-Strategie die beliebteste. Hedgefonds umgibt eine besondere Aura. Sie stehen in dem Ruf, unermesslichen Reichtum zu schaffen und berühmte Fondsmanager hervorzubringen.

Drei der berühmtesten Hedgefonds-Manager der Welt:

James Simons wurde am 25. April 1938 in Queens, New York, geboren. Simons ist der Gründer des Hedgefonds-Unternehmens Renaissance Technologies, das er 1982 aufbaute. Das Unternehmen ist bekannt für seinen Einsatz von Mathematik und Computermodellen zur Identifizierung und Umsetzung profitabler Handelsstrategien. Unter der Leitung von Simons wurde Renaissance Technologies zu einem der erfolgreichsten Hedgefonds der Welt, der für seine Investoren Milliarden von Dollar erwirtschaftete.

Ray Dalio wurde am 8. August 1949 in Jackson Heights, New York, geboren. Dalio gründete 1975 seine Hedgefonds-Firma Bridgewater Associates. Unter seiner Führung entwickelte sich Bridgewater zu einem der größten und erfolgreichsten Hedgefonds der Welt, der für den Einsatz systematischer und datengetriebener Handelsstrategien bekannt ist. Der „Pure Alpha" von Bridgewater ist einer der größten Hedgefonds der Welt. Seit seiner Auflegung soll er fast 40 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet haben und wäre damit der erfolgreichste Hedgefonds der Welt.

George Soros ist ein ungarisch-amerikanischer Investor. Er wurde am 12. August 1930 in Budapest geboren. Soros begann seine Karriere als Wertpapierhändler und gründete 1973 seine eigene Investmentfirma, Soros Fund Management. Er ist bekannt für seine spekulativen Investitionen in Währungen und seine Fähigkeit, politische und wirtschaftliche Analysen zu nutzen, um profitable Handelsstrategien zu entwickeln.

Wie Hedgefonds auf fallende Kurse setzen und Gewinne erzielen

Während Hedgefonds lange Zeit nur für große Vermögen zugänglich waren, können inzwischen auch Privatanleger in die Finanzinstrumente investieren, mit denen die Manager versuchen, Ineffizienzen und Fehlbewertungen an den Aktienmärkten auszunutzen und so ein marktneutrales Portfolio zusammenzustellen. Der klassische Long-Only-Manager strebt beim Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Wertpapieren und Anlageklassen langfristig steigende Kurse an.

Ein wesentliches Merkmal der Long-Short-Equity-Strategie besteht darin, dass Hedgefonds nicht nur Aktien kaufen, die sie für unterbewertet halten, sondern gleichzeitig auch Aktien leerverkaufen, die sie für überbewertet halten.

Eine Short-Position entsteht beispielsweise, wenn eine Aktie leer verkauft wird. Dabei ist der Leerverkäufer nicht selbst im Besitz der Aktie, die er verkauft. Stattdessen wird das Wertpapier gegen eine Leihgebühr von einer Bank oder einem Broker geliehen, um es anschließend wieder zu verkaufen. Der Manager setzt hierbei auf fallende Kurse. Sinkt der Wert der geliehenen Aktie, kann er sie zu einem günstigeren Marktpreis erwerben und dem Verleiher zurückgeben. Der Gewinn ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis zum Zeitpunkt des Verkaufs und dem aktuellen Marktpreis zum Zeitpunkt des Deckungskaufs abzüglich der Leihgebühr. Neben Aktien können auch ganze Indizes geshortet werden.

Die Performance eines Hedgefonds hängt daher stark vom Know-how und der Entscheidungskompetenz des Managers ab. Nur die besten Trader erhalten die Möglichkeit, einen Hedgefonds zu gründen. Das Leistungsprofil eines Hedgefonds-Managers ist extrem und der Erfolgsdruck enorm. Stimmt das Ergebnis nicht, ziehen Investoren ihr Kapital schnell wieder ab.Wer vom langfristigen Aufwärtspotenzial von Aktien überzeugt ist, für den mag die Long-Short-Strategie uninteressant sein. Das Ziel eines Hedgefonds-Managers ist es jedoch nicht, unbegrenzt und ohne Absicherung auf steigende Aktienkurse zu setzen und damit Risiken einzugehen, sondern stabile Renditen zu erzielen und dabei die Risiken im Auge zu behalten.

Waystone holt erfolgreichen US-Long-Short-Fonds nach Europa

Seit September 2017 setzt Fondsmanager Ali Motamed in seinem Invenomic-Fonds sowohl auf steigende als auch auf fallende Aktienkurse in den USA – mit großem Erfolg, wie ein Blick auf die Performance des amerikanischen Originals zeigt. Über fünf Jahre erzielte er eine jährliche Rendite von 27,6 Prozent. Und das mit beachtlicher Konstanz, denn jedes Kalenderjahr konnte mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen werden. Auch im laufenden Jahr liegt Motamed mit einem Plus von bisher knapp elf Prozent gut im Rennen. Zum Vergleich: Der S&P 500 kommt nur auf ein jährliches Plus von 13 Prozent.



Bevor Motamed Invenomic gründete, war er Co-Portfoliomanager des Boston Partners Long/Short Equity Fund. Im Jahr 2014 wurde er von Morningstar zum Portfoliomanager des Jahres in der Kategorie Alternatives ausgezeichnet. Bevor er zu Boston Partners kam, war er bei der Deutschen Bank und BT Wolfensohn beschäftigt. Motamed hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Nebenfach Rechnungswesen von der University of California, Los Angeles, und einen MBA von der Harvard Business School. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau und seinen vier Kindern und unternimmt Outdoor-Aktivitäten. Obwohl er in Kalifornien aufgewachsen ist, hat er sich zu einem echten Bostoner Sportfan entwickelt und feuert besonders gerne die Celtics und die Patriots an.

Invenomic Fonds: 143 Long-Positionen und 156 Short-Positionen

Die Invenomic-Strategie basiert auf drei Grundprinzipien. Investitionen in fundamental gesunde US-Unternehmen werden mit disziplinierten Leerverkäufen kombiniert, hinzu kommt die Diversifikation als wesentliches Instrument des Risikomanagements. Aktuell stehen 143 Long-Positionen 156 Short-Positionen gegenüber. Der weitere Jahresverlauf dürfte laut Motamed schwierig werden. „Die Marktteilnehmer erwarten eine Änderung der Zinspolitik der US-Notenbank Federale Reserve (Fed) und achten auf alle wirtschaftlichen Indikatoren, die die US-Notenbank zu einer Abkehr von ihrer bisherigen Zinspolitik veranlassen könnten. Sofern es nicht zu einem größeren Schock kommt, gehen wir davon aus, dass sich die Inflation als deutlich hartnäckiger erweisen wird, als von der Fed erwartet“, so Motamed. Das würde die Handlungsfähigkeit der Fed bei künftigen Wirtschaftskrisen beeinträchtigen, gibt er zu bedenken.

Der Wohnungsmarkt in den USA, der rund 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, sei derzeit aufgrund des starken Zinsanstiegs eingefroren, was Käufer und Verkäufer buchstäblich in die Enge treibe, berichtet der Manager. Käufer könnten sich die Preise bei den aktuellen Zinssätzen nicht leisten, während Verkäufer kaum einen Anreiz hätten, sich zu bewegen, da 80 Prozent der Hypotheken zu Zinssätzen von unter 4 Prozent festgeschrieben seien. Wohnen sei noch nie so unerschwinglich gewesen wie heute. „Wir gehen davon aus, dass dies die US-Wirtschaft auf absehbare Zeit stark belasten wird“, sagt Motamed, der den Fonds vorsichtig positioniert hat.

Die Ucits-Variante des Fonds wurde im September 2021 zum Preis von 100 Euro auf der Montlake-Plattform aufgelegt. Seitdem hat das Portfolio bereits um rund 60 Prozent an Wert gewonnen. Ein echter Geheimtipp, den Anleger allerdings noch nicht überall kaufen können. Die Comdirect bietet die Retail-Tranche des Fonds ab 1000 Euro an. Bleibt zu hoffen, dass andere Depotanbieter schnell nachziehen. Die Kosten des Fonds liegen bei 1,95 Prozent pro Jahr. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.