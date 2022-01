Teamausbau Invesco erweitert Family-Office-Vertrieb in Deutschland

Invesco Deutschland baut Vertriebsteam aus: Ab Februar 2022 wird Vanina Kureta als Senior-Vertriebsmanagerin für das Unternehmen tätig. In dieser Funktion soll sie schwerpunktmäßig Family-Office-Kunden von Invesco betreuen. Mit ihrer Erfahrung in der Entwicklung von Vertriebsstrategien und im Aufbau von Kundenbeziehungen soll sie institutionellen Kunden zielorientiert betreuen, um weiteres Wachstum für die Investmentplattform in Deutschland zu erzielen, so Sascha Specketer, Leiter des Vertriebs für die Dach-Region bei Invesco.

Kureta kommt vom Research-Haus Fitch Solutions Deutschland, bei dem sie für institutionelle Kunden den Vertrieb von Kredit und Makro Research am deutschen Markt verantwortete. Zuvor war sie bei Generali Investment Partners für den Vertrieb von Investmentfonds an institutionelle Kunden und bei Raiffeisen Bank International in Österreich tätig. Kureta hat einen Magister-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Wien und hält die Zertifizierung Certified Portfolio Manager (CPM) der Österreichischen Investmentgesellschaften (VöIG).