Während Large-Cap-Aktien in den USA seit den Wahlen um 3,2 Prozent gestiegen sind, haben Bitcoin um 43,9 Prozent und Ether um 39,7 Prozent zugelegt. Die Invesco-Experten identifizieren fünf zentrale Faktoren, die für eine Fortsetzung des Bullenmarkts bei Kryptowährungen sprechen.

Die Experten von Invesco sind für die Assetklasse zuversichtlich. „Wir rechnen damit, dass Kryptowährungen auch 2025 neue Höchststände erreichen werden, angetrieben von größerer regulatorischer Klarheit und einer wohlwollenderen Politik“, schreibt Ashley Oerth, globale Marktstrategin bei Invesco, in einer aktuellen Analyse.

Das stellt einen deutlichen Kurswechsel dar. Die Biden-Administration stand digitalen Assets grundsätzlich ablehnend gegenüber. Unter SEC-Chef Gary Gensler verfolgte die Behörde einen von Kritikern als „regulation by enforcement“ bezeichneten Ansatz, der Kryptounternehmen ohne klaren regulatorischen Rahmen mit rechtlichen Schritten konfrontierte.

Besonders das umstrittene SEC-Bulletin SAB 121 aus dem Jahr 2022 könnte fallen. Es verpflichtete börsennotierte Institute, verwahrte digitale Assets in ihren Bilanzen auszuweisen, was regulatorische Kapitalanforderungen auslöste und viele Banken effektiv vom Kryptomarkt ausschloss.

2. Immer einfacherer Zugang zu Kryptowährungen

Die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und Hongkong hat 2024 zu Nettomittelzuflüssen in Höhe von 34,6 Milliarden US-Dollar geführt. „Bis 2025 könnten weitere Länder Spot-ETFs für ein breiteres Anlegerpublikum zulassen und zusätzliche Kryptowährungen über ETF-Produkte leichter zugänglich gemacht werden“, so die Prognose. Invesco ist einer der Anbieter von Bitcoin-Spot-ETFs.

Besonders seit der US-Wahl im November ist das Interesse an Bitcoin-ETFs deutlich gestiegen. Das in diesen Produkten verwaltete Vermögen erreichte Ende 2024 bereits 101,8 Milliarden US-Dollar und nähert sich damit dem Volumen von Gold-ETFs, die auf 124,2 Milliarden US-Dollar kommen.

3. Veränderte Wahrnehmung von Bitcoin

Die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar 2024 markierte einen entscheidenden Wendepunkt für die größte Kryptowährung. „Mit dem Wachstum der Marktkapitalisierung von Bitcoin verändert sich auch die Einstellung der Anleger gegenüber der größten Kryptowährung“, stellt Oerth fest. Die zunehmende institutionelle Akzeptanz könnte weitere Anlegergruppen anziehen.

4. Günstiges Marktumfeld

Um die Inflation zu bekämpfen stiegen die Zinsen in den vergangenen Jahren rapide. Nun geht es wieder bergab: „Niedrigere Zinsen in den USA, der Eurozone, Großbritannien und anderen wichtigen Volkswirtschaften deuten darauf hin, dass 2025 ein risikofreudiges Jahr für die globalen Märkte werden könnte“, heißt es in der Analyse.

Da Kryptowährungen besonders stark von makroökonomischen Bedingungen beeinflusst werden, dürften sie von diesem Umfeld profitieren. Invesco favorisiert in seinem Ausblick für 2025 generell zyklischere Marktsegmente wie Aktien und Anleihen.

5. Zunehmende Tokenisierung

Die Tokenisierung – die Darstellung von Vermögenswerten auf einer Blockchain – gewinnt an Bedeutung. „Bei der Tokenisierung wird etwas in Form eines Tokens auf einer Blockchain dargestellt, was eine Reihe von Vorteilen für die Information, die Verwaltung und den Austausch von Vermögenswerten bietet“, erläutert Oerth.

Ashley Oerth ist Expertin bei Invesco © Invesco

Bereits in den vergangenen fünf Jahren haben Pilotprojekte für digitale Zentralbankwährungen und die Tokenisierung von Vermögenswerten an Dynamik gewonnen. Die britische Regierung plant, innerhalb der nächsten zwei Jahre erstmals tokenisierte Staatsanleihen auszugeben, während die Europäische Zentralbank die Einführung des digitalen Euro vorbereitet.

Die Invesco-Strategen bleiben deshalb bei ihrer optimistischen Einschätzung: „Insgesamt gehen wir davon aus, dass Kryptowährungen auch 2025 neue Höchststände erreichen werden, angetrieben von größerer regulatorischer Klarheit und einer wohlwollenderen Politik.“

Dennoch bleibt zu beachten: Die Anlage in Kryptowährungen ist hochriskant. Schwankungen von 70 Prozent und mehr sind keine Seltenheit. „Kryptowährungen haben keinen intrinsischen Wert und können wertlos werden“, warnt Invesco in den Risikohinweisen des Berichts.