Invesco bringt ETF auf Nasdaq 100 mit monatlicher Ausschüttung
Invesco hat einen aktiv gemanagten ETF aufgelegt, der den Nasdaq-100 Index nachbildet und durch eine Optionsstrategie monatliche Ausschüttungen generiert. Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage ETF (ISIN: IE0007YZZZN7) kombiniert passives Aktienmanagement mit aktivem Optionsmanagement. Die Kostenquote liegt bei 0,29 Prozent.
Der Fonds investiert in die Aktien des Nasdaq-100-Index und setzt gleichzeitig eine Optionsstrategie ein. Ziel ist eine hohe Partizipation an der Indexentwicklung bei geringerer Volatilität und zusätzlichen monatlichen Erträgen.
Aktives und passives Management kombiniert
Matthew Tagliani, Leiter EMEA ETF Product bei Invesco, verweist auf steigendes Interesse an aktiv verwalteten ETF-Strategien. Im vergangenen Jahr habe Invesco in Europa sechs aktiv gemanagte ETFs mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Das entspreche 15 Prozent des Gesamtvolumens der neu aufgelegten aktiven ETFs in Europa.
Das Global-Strategies-Team von Invesco managt die ertragsorientierte Komponente des ETF. Die Allokationen zwischen den Komponenten werden angepasst, um ein stabiles Ertragsniveau zu erreichen, die Volatilität zu reduzieren und Kursrückgänge abzumildern.
John Burrello, Senior Portfolio Manager im Global-Strategies-Team, erläutert: „Unsere optionsbasierte ertragsorientierte Strategie ist darauf ausgelegt, nicht nur regelmäßige Ausschüttungen zu generieren, sondern auch Potenzial für Kapitalwachstum zu nutzen und Abwärtsrisiken zu mindern.“
Die Zielgruppe des ETFs
Christopher Mellor, Leiter EMEA ETF Equity Product Management bei Invesco, beschreibt die Zielgruppe wie folgt: „Dieser ETF kann sich insbesondere für Anleger eignen, die ein hohes Engagement im beliebten Nasdaq-Index wünschen und bereit sind, einen Teil des Aufwärtspotenzials des Index gegen eine Minderung des Verlustrisikos und beständige monatliche Erträge einzutauschen.“
Die aus den Optionsprämien generierten Erträge unterliegen nach Angaben von Invesco nicht den typischen Zins- und Unternehmensrisiken klassischer Anleihe- oder Dividendenstrategien.
Der Fonds ergänzt acht bestehende Nasdaq-ETFs von Invesco in Europa. Die Nasdaq-ETF-Palette des Anbieters verwaltet mehr als 22 Milliarden US-Dollar.