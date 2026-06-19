Gold im Depot, Gewinn steuerfrei: Beim neuen Invesco Gold II ETC sollen Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer für Privatanleger steuerfrei bleiben.

Zu groß für eine Botschaft – und genau das ist der Plan

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Wer Gold besitzen wollte, musste sich lange grundsätzlich entscheiden: Münze oder Barren, Tresor oder Bankschließfach, und meist eine ganze Unze auf einmal. Mit börsengehandelten Produkten ist diese Schwelle in den vergangenen Jahren gesunken. Nun zerlegt ein Anbieter das Edelmetall in besonders kleine Portionen.



Invesco legt den Invesco Physical Gold II ETC (ISIN: XS3384723154) auf, bei dem jedes Zertifikat zunächst einem Tausendstel einer Unze Gold entspricht. Bei einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze – so das Rechenbeispiel des Anbieters – wäre ein Zertifikat damit vier Dollar wert. Das Papier richtet sich ausdrücklich an einen breiteren Anlegerkreis und besonders an Privatanleger.

Kleinere Stückelung, niedrigere Hürde

Der ETC (Exchange Traded Commodity) bildet die Entwicklung des LBMA-Goldpreises identisch zum bestehenden Flaggschiffprodukt von Invesco (ISIN: IE00B579F325) ab, einem der größten und liquidesten Goldprodukte in Europa mit einem Anlagevolumen von 28 Milliarden US-Dollar und einer Performancehistorie seit 2009. Der Unterschied zum großen Bruder liegt in der Stückelung.

„Auch der Gold II ETC ist mit sicher verwahrten Goldbarren besichert, nur dass jedes Zertifikat eine kleinere Menge an physischem Gold repräsentiert“, erläutert Frederick Fischer, ETF-Experte bei Invesco Deutschland. „Das erleichtert Anlegern den Einstieg und ermöglicht eine kosteneffiziente Partizipation an der Entwicklung des Goldpreises – auch mit überschaubaren Anlagebeträgen.“

Das Produkt ist durch Goldbarren gedeckt, deren Wert mindestens dem Gesamtwert des ETC entspricht. Gelagert wird das Metall in den Londoner Tresoren der J.P. Morgan Chase Bank. Durch den niedrigeren Anteilspreis sinkt nach Angaben des Anbieters die Einstiegshürde für Privatanleger wie für professionelle Investoren. Die feste jährliche Gebühr liegt bei 0,12 Prozent.

Der Steuervorteil für deutsche Anleger

Den eigentlichen Akzent setzt Invesco bei der Besteuerung. Für in Deutschland steuerlich ansässige Privatanleger soll der Verkauf des ETC als „privates Veräußerungsgeschäft“ gelten, sofern die Zertifikate länger als ein Jahr gehalten wurden.

„Außerdem haben wir den ETC so strukturiert, dass er Anlegern in Deutschland einen zusätzlichen Vorteil bietet: die Kapitalgewinne sind steuerfrei, sofern die Zertifikate länger als ein Jahr gehalten werden“, sagt Fischer. Genau dieser Punkt unterscheidet das Angebot von vielen klassischen Wertpapieren, deren Kursgewinne der Abgeltungsteuer unterliegen. Es gibt jedoch auch andere Anbieter mit ebenso steuereffizienten Gold-ETPs.

Gold als Baustein der Diversifikation

Hinter der Auflage steht das Argument, dass Anleger Gold zunehmend zur Streuung ihrer Portfolios nutzen. „Börsengehandelte Produkte werden von einer wachsenden Zahl von Investoren genutzt, darunter auch Privatanleger, die über Handelsplattformen besseren Zugang zu diesen Produkten erhalten“, sagt Matthew Tagliani, Leiter EMEA ETF Product bei Invesco.

Anleger stellten zunehmend diversifizierte Portfolios zusammen und nutzten ETFs und ETPs nicht mehr nur für Kernallokationen in Aktien und Anleihen, sondern auch für alternative Anlagen, so Invesco weiter. „Gold wird seit langem zur Diversifikation eingesetzt, da es sich in der Regel anders als Aktien und Anleihen entwickelt und so dazu beitragen kann, Portfolios gegen deutliche Kursverluste in diesen Anlageklassen abzusichern“, erklärt Tagliani.

Zehntes Rohstoffprodukt im Sortiment

Für Invesco ist der neue ETC das zehnte Produkt der Rohstoffpalette in der EMEA-Region. Diese erreicht zusammen ein verwaltetes Vermögen von 35,5 Milliarden US-Dollar und umfasst sieben Edelmetall-ETCs sowie drei breit gefasste Rohstoff-ETFs. Invesco Ltd. verwaltete zuletzt ein Vermögen von über 2.257 Milliarden US-Dollar (Stand 28. Februar 2026).

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