Während die Konkurrenz auf Amerika starrt, hat Andrew Schlossberg still in die andere Richtung investiert. Der Invesco-Chef baute in den vergangenen Jahren konsequent das Geschäft in Europa und Asien aus – und erntet jetzt die Früchte: Zwei Drittel des Flowwachstums kommen mittlerweile von dort. In Japan haben sich die Assets in fünf Jahren mehr als verdreifacht.



Schlossberg, seit 25 Jahren bei Invesco und seit 2023 an der Spitze, führt einen der größten Asset Manager der Welt mit 2,2 Billionen US-Dollar. Im Gespräch erzählt er, warum er viele Wetten vom Tisch nahm und wo die Gebührenkompression seiner Meinung nach bereits am Ende ist.

DAS INVESTMENT: Herr Schlossberg, Sie sind seit fast 25 Jahren bei Invesco und seit 2023 an der Spitze. Wenn Sie zurückblicken: Was definiert das neue Invesco am deutlichsten?



Andrew Schlossberg: Die Grundlage hat sich eigentlich nicht verändert – und das ist gut so. Invesco war schon immer ein Unternehmen, das auf Menschen und Kunden setzt. Dazu kommt unsere Philosophie: Wir starten lokal und expandieren dann global, nicht umgekehrt. Das hat uns erlaubt, zu dem zu werden, was wir heute sind: ein Asset Manager mit knapp 2,2 Billionen Dollar, wobei 40 Prozent unserer Kundengelder in Asien und Europa liegen. Das ist internationaler als der Markt selbst und als viele unserer globalen Wettbewerber.

Wie hat sich Ihr eigener Führungsstil verändert, als Sie vom operativen Geschäft an die Spitze wechselten?

Schlossberg: Ich hatte das Glück, schon früh in meiner Karriere Menschen führen zu dürfen. Da merkt man schnell: Wir sind ein People Business. Was man selbst denkt und was dann tatsächlich passiert, sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Wenn man Menschen zusammenbringen kann, gute Fragen stellt, zuhört und Teamwork lebt – dann bringt das gute Ergebnisse. Als CEO ist das genauso, nur auf einer anderen Ebene.

Wenn Sie eine Woche anonym durch Ihre Organisation laufen könnten – worauf würden Sie achten, um zu erkennen, ob Ihre Strategie wirklich im Alltag gelebt wird?



Schlossberg: Teamwork und Kollaboration sind für uns essenziell. Ich achte darauf, wie Menschen miteinander interagieren. Und damit meine ich auch: Hinterfragen sie sich gegenseitig? Wir wollen kein Gruppendenken. Ich schaue auch: Sind alle Bürotüren offen oder geschlossen? Starren alle nur auf ihre Bildschirme? Das würde mir Sorgen machen.

Invesco steht für beides: Skalierung wie ein Tech-Unternehmen einerseits, Spezialisierung wie eine Boutique andererseits. Wo sehen Sie das größere Risiko – zu viel Breite oder zu wenig Fokus?



Schlossberg: Als ich CEO wurde, haben wir die Strategie geschärft und uns konzentrierter aufgestellt. Man muss sich entscheiden: In welchen Regionen will man wachsen, in welchen Kanälen, mit welchen Produktlinien? Und dann ist die Frage: Wie investiert man unterschiedlich? Unser passives ETF-Geschäft braucht viel Technologie und Prozesse. Unser Private-Markets-Geschäft dagegen ist talentintensiv. Wir gehen jeden Bereich einzeln durch und prüfen: Wie können wir so global wie möglich sein, aber so lokal wie nötig?

Andrew Schlossberg ist seit Juni 2023 Chef von Invesco. Er ist seit fast 25 Jahren im Unternehmen tätig und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen inne, darunter Leiter des EMEA-Geschäfts. | Bildquelle: Invesco

Welche Produktsegmente werden in den nächsten Jahren das Wachstum treiben – jenseits der Kern-ETFs?



Schlossberg: Definitiv Private Markets. Wir sind bereits ein bedeutender Real-Assets- und Alternative-Credit-Manager, aber bisher vor allem für klassische Pensionsfonds und Staatsfonds. Die Chance ist, diese Fähigkeiten auch für Wealth Advisors zugänglich zu machen, etwa über Eltifs. Außerdem sehen wir viel Wachstum außerhalb der USA: Zwei Drittel unseres gesamten Flowwachstums der letzten 12 bis 18 Monate stammen aus Europa und Asien.

Viele Investoren denken bei Invesco an den QQQ. Wie nutzen Sie so ein globales Flaggschiff, ohne davon definiert zu werden?



Schlossberg: Der QQQ ist ein wichtiger Teil. Menschen assoziieren unsere ETF-Marke mit Innovation – das hilft als Halo-Effekt. Aber man muss hart arbeiten, dass es einen nicht definiert. Bei Kunden reden wir nicht über Relevanz in Bezug auf Größe, sondern über Relevanz in Bezug auf Qualität.

Wie messen Sie Relevanz konkret?



Schlossberg: Auf mehreren Ebenen. Bleiben die Kunden bei uns? Geben sie uns mehr Assets? Unsere organische Wachstumsrate liegt bei über 5 Prozent. Ich schaue auch, ob Kunden mehr als eine Sache mit uns machen. Und natürlich: die Investment-Performance. Man ist relevant, wenn man liefert, was man verspricht.

Invesco hat eine lange M&A-Historie – von Powershares bis Oppenheimer. Ist M&A noch Teil Ihres Werkzeugkastens oder liegt der Fokus jetzt auf organischem Wachstum?



Schlossberg: Unsere letzte Transaktion war 2018. In meiner Zeit als CEO haben wir sogar einige Dinge abgestoßen. Der Fokus lag auf organischem Wachstum – und wir haben geliefert. Wir sind offen dafür, Dinge anzuschauen, aber die Hürde ist sehr hoch. Was wir geografisch oder produktseitig noch brauchen könnten, ist relativ begrenzt.

Große Organisationen kämpfen oft mit einer Kluft zwischen der Management-Story und der Alltagsrealität. Wie schließen Sie diese Lücke?



Schlossberg: Wir kommunizieren viel – top-down und bottom-up. Wir erklären uns gegenseitig das Warum, beginnen mit Fragen statt mit Aussagen. Es ist ein Stück Empathie, das wir zu verankern versuchen. Und wir investieren viel in den Aufbau von Beziehungen. Manchmal bedeutet das buchstäblich, Menschen zusammenzubringen. Manchmal ist es die Art, wie wir Projekte strukturieren. Ich bin sicher, wir machen es nicht immer perfekt. Aber ich glaube, die große Mehrheit bewegt sich mittlerweile in eine Richtung, in der die Mitarbeiter vertrauter damit sind, wohin wir gehen und wie wir dorthin kommen.

Die Branche spricht viel über Technologie und KI. Wo sehen Sie den größten Hebel?



Schlossberg: Vor drei, vier Jahren haben wir massive Investitionen gestartet, um unsere Investment-Operations-Technologie neu aufzubauen. Das Programm endet Ende 2026. Diese Grundlagenarbeit ist wichtig – ohne sie kann man Technologien wie generative KI nicht vernünftig einsetzen. Vor etwa 18 Monaten haben wir gesagt: Wir wollen KI-Tools auf jedem Desktop, und jeder soll sie in seiner täglichen Arbeit nutzen. Dafür mussten wir die Software installieren, schulen, Governance aufbauen und die Leute experimentieren lassen. Was jetzt passiert: Die Mitarbeiter generieren selbst die großen Use Cases und erklären uns, wie die Technologie ihnen helfen kann – nicht umgekehrt.

Welche drei Distributionskanäle werden bis 2028 am wichtigsten sein?



Schlossberg: Erstens: Der Bedarf an Beratung wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren zunehmen. Die Märkte sind kompliziert – das bleibt so. Wealth-Plattformen, Wealth Manager, IFA – sie werden vielleicht anders aussehen, aber sie werden da sein. Dieser Kanal ist für uns ein absoluter Fokus. Zweitens: Neo-Banken und digitale Plattformen – und zwar die mit Beratung drumherum, nicht komplett Do-it-yourself. Gerade in Großbritannien und Kontinentaleuropa machen sie beeindruckende Fortschritte. Wir investieren dort bereits und gewinnen Aufträge. Drittens: Der Rentenmarkt in Asien. In China versuchen sie gerade, die Anfänge eines Rentenmarkts aufzubauen. Was wir in unseren Ländern bei Betriebsrenten für selbstverständlich halten, haben die noch gar nicht. Das ist eine massive Wachstumschance.

In einem Unternehmen dieser Größe ist die echte Herausforderung nicht, Ja zu sagen – es ist, Nein zu sagen. Wo ziehen Sie die Linie?



Schlossberg: Man muss auf die Strategie zurückkommen. Wenn ich mit jemandem darüber debattiere, ob wir sein Projekt machen, kann ich auf unsere Überzeugungen verweisen und erklären, warum wir so entscheiden. Manchmal sagen wir Nein, weil eine Idee nicht zu uns passt. Manchmal passt aber auch nicht der Zeitpunkt. Das war eine wichtige Erkenntnis, als ich den Job übernahm: Wir hatten zu viele Wetten auf dem Tisch.

Wann ist es als CEO richtig, gegen den Markt zu gehen?



Schlossberg: Wir tun es gerade. Die USA waren in den letzten Jahren der größte Wachstumsmarkt – sie machen 60 Prozent unseres Unternehmens aus. Aber das Wachstum in Asien und Europa kommt daher, dass wir dort in den letzten vier, fünf Jahren investiert haben. Jetzt, wo alle nach Diversifikation suchen, sind wir schon da.

Sie haben Wettbewerber wie J.P. Morgan, Blackrock oder Goldman Sachs, die aggressiv expandieren. Was ist die harte Wahrheit über dieses Wettbewerbsumfeld?



Schlossberg: Die Asset-Management-Branche ist extrem wettbewerbsintensiv – und ich denke, das ist gut für die Kunden. Interessanterweise kontrollieren die Top 10 der größten Asset Manager immer noch weniger als ein Drittel der Branche. Sie ist immer noch ziemlich fragmentiert. Wir haben globale Wettbewerber, ja. Aber die meiste Zeit konkurrieren wir um die beste Lösung in einer bestimmten Assetklasse oder in einem bestimmten Land. Am Ende geht es darum: Wir müssen die Besten in dem sein, was wir gerade tun. Wenn uns das gelingt und wir die richtigen Stellen wählen, aggregiert sich das zu unserem globalen Standing.

Der Gebührendruck steigt kontinuierlich. Kann die Industrie eine weitere Dekade der Kompression überleben?



Schlossberg: Die Geschäftsmodelle haben sich bereits fundamental verändert und werden sich weiter verändern. An manchen Stellen haben die Preispunkte ihr Gleichgewicht gefunden, an anderen nicht. Private Markets werden wahrscheinlich eine Gebührenkompression erleben. Aktives Fondsmanagement ist bereits ziemlich unter Druck. Die qualitativ besten Anbieter werden das richtige Gebührenniveau durchsetzen können. Die Messlatte für Qualität ist gestiegen – ich denke, es wird eher eine Konsolidierung von Produkten geben als von Firmen.

