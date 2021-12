Invesco Europa Core Aktienfonds und Pan European Structured Darum empfiehlt Morningstar Europa-Fonds von Invesco

Die Analyseagentur Morningstar bestätigte jetzt ihr positives Urteil zu zwei Fonds aus dem Hause Invesco: Den Fonds Invesco Europa Core Aktienfonds und den Pan European Structured bedachten die Analysten erneut mit der Auszeichnung „Silber“. Die beiden sonst deckungsgleichen Fonds unterscheiden sich lediglich in einer Hinsicht: Der Invesco Europa Core sichert sich im Gegensatz zum Pan European Structured zusätzlich gegen Währungsrisiken ab.Invesco achte bei beiden Fonds auf geringe Volatilität, hebt Morningstar lobend hervor. Neben dem Fokus auf moderate Schwankungen betreibe das Fondsmanagement auch ein sorgfältiges quantitatives Titel-Auswahlverfahren.In fallenden Märkten machten die Invesco-Fonds noch eine bessere Figur als im steigenden Umfeld, bemerken die Analysten: Das Portfolio-Beta, also die marktabhängige Komponente der Erträge, liege bei 0,8. Demgegenüber habe Invesco in fallenden Märkten Verluste besser begrenzen können als die Peergroup.Das stark angewachsene Fondsvolumen mache eine Änderung bei der Titelauswahl notwendig, räumen die Analysten ein. Beide Fondsvarianten zusammen hielten mittlerweile mehr als 7 Milliarden Euro Assets under Management. Hierdurch sei es schwieriger geworden, wie in der Vergangenheit geschehen auch stark auf Mid Caps zu setzen. Das Management bevorzuge in letzter Zeit die „Großen“. Nichtsdestotrotz kündigt Morningstar an, die weitere Volumenentwicklung der Fonds im Auge behalten zu wollen.Trotz personeller Wechsel im Fondsmanagement, hebt Morningstar hervor, belasse das Analysehaus sein Urteil bei „Silber“: Der Teamansatz des Managements, der die Verantwortung auf viele Schultern verteile, mache Änderungen gut verschmerzbar.