Abseits der Marktturbulenzen rückt für viele Anleger aktuell die Dividendensaison wieder stärker in den Fokus. Nach Bekanntgabe der Jahresergebnisse stehen bei vielen Unternehmen nun die Aktionärsversammlungen an. Anschließend folgt die Ausschüttung der Dividenden.

Wer Wert auf auskömmliche Ausschüttungen legt, kann direkt in einzelne Dividendenaktien investieren oder macht es sich über Investitionen in einen oder mehrere Dividenden-ETFs viel einfacher und erhält darüber hinaus ein diversifiziertes Portfolio ausgewählter Dividendenaktien.

Nach aktuellen Berechnungen werden in diesem Jahr allein von den deutschen Dax-Unternehmen mehr als 50 Milliarden Euro Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,6 Prozent sind Dax-Aktien dabei weiterhin gut im Rennen. Doch auch über die deutschen Landesgrenzen hinweg gibt es in der gesamten Eurozone eine Vielzahl dividendenstarker Unternehmen.

Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility ETF

Der Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility ETF (ISIN: IE00BZ4BMM98) gilt nicht als klassischer Dividenden-ETF, vielmehr vereint er mit Dividenden und Volatilität zwei Aktienfaktoren miteinander, die unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. So strebt der ETF eine optimale Balance von hoher Dividendenrendite und geringer Volatilität an. Dazu bildet er den Euro Stoxx High Dividend Low Volatility 50 Index vollständig physisch ab. Der Index enthält 50 ausgewählte Titel aus dem Universum des Euro Stoxx Index, die vierteljährlich auf die Indexkriterien hin überprüft werden.

Bei der Auswahl der Titel wird zunächst die Dividendenrendite aller Wertpapiere des breit gefassten Index in den zurückliegenden zwölf Monaten ermittelt. Diese werden anschließend in absteigender Reihenfolge nach ihrer Dividendenrendite eingestuft. Die 75 Titel mit der höchsten Dividendenrendite kommen in die engere Auswahl, wobei die Anzahl der Unternehmen je Land aus dem Euro-Raum auf zehn begrenzt wird. Im nächsten Schritt werden dann alle infrage kommenden Wertpapiere anhand ihrer Volatilität in den vergangenen zwölf Monaten in aufsteigender Reihenfolge sortiert.