Ruhige Fahrt in stürmischer See: Ziel der aktiven Strategie ist es, langfristig eine Überrendite gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen – bei gleichzeitig geringerer Schwankungsbreite.

Während geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Märkte weiterhin belasten, suchen viele Anleger nach stabilen Investmentlösungen mit langfristigem Potenzial. Beim Invesco Global Active Defensive ESG Equity ETF (Acc) EUR-Hedged (ISIN: IE000XIBT2R7) steht eine aktiv gemanagte Aktienstrategie im Mittelpunkt, die ESG-Kriterien mit defensiven Faktoren wie niedriger Volatilität kombiniert.

MSCI World als Benchmark

Der ETF investiert weltweit in rund 390 Aktien, die nach einem mehrstufigen quantitativen Auswahlprozess gefiltert werden. Zunächst werden etwa 3.000 globale Aktien anhand von Ausschlusskriterien und einem „Best-in-Class“-Ansatz auf ihre ESG-Qualität geprüft. Anschließend erfolgt die Optimierung des Portfolios nach den Faktoren Value, Quality und Momentum, wobei gleichzeitig eine sektorale und regionale Diversifikation sowie eine geringere CO₂-Intensität angestrebt werden.

Als Benchmark-Index wird der MSCI World Index zu Performance-Vergleichszwecken herangezogen. Der Invesco Global Active Defensive ESG Equity ETF (Acc) EUR-Hedged bildet diesen Index jedoch nicht nach.

Aktive Steuerung und monatliches Rebalancing

Im Gegensatz zu klassischen ETFs, die einen Index passiv abbilden, wird dieser ETF aktiv verwaltet. Das bedeutet: Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanagement monatlich überprüft und aktiv angepasst. Ziel der aktiven Strategie ist es, langfristig eine Überrendite gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen – bei gleichzeitig geringerer Schwankungsbreite. Die Währungssicherung auf Euro soll zudem vor Wechselkursrisiken schützen.

ESG und defensive Titel im Fokus

Die größten Positionen im ETF stammen derzeit aus den Branchen Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen. Zu den Top-Holdings zählen unter anderem Nvidia, Microsoft und Broadcom sowie Johnson & Johnson, Visa und Novartis. Diese Unternehmen zeichnen sich vor allem durch solide Geschäftsmodelle und hohe ESG-Bewertungen aus.

Die Top 10 machen rund 19 Prozent der Gewichtung aus. Regional dominieren Aktien aus Nordamerika mit einem Anteil von 69 Prozent, gefolgt von Europa mit knapp 20 Prozent und Asien-Pazifik mit 11 Prozent.

Invesco Global Active Defensive ESG Equity ETF: Performance und Kennzahlen

Seit seiner Auflegung im Juli 2022 konnte der Invesco Global Active Defensive ESG Equity ETF eine Wertsteigerung von gut 45 Prozent erzielen, das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von 12 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren liegt die Performance bei rund 57 Prozent, was einer jährlichen Rendite von etwa 16 Prozent entspricht. Damit konnte die Rendite der MSCI World ETFs zwar nicht übertroffen werden, mit einer Volatilität von unter 10 sind die Schwankungen des Invesco ETFs aber deutlich geringer ausgefallen.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt moderate 0,30 Prozent pro Jahr, und die Erträge im ETF werden thesaurierend reinvestiert. Das Fondsvolumen liegt aktuell bei rund 57 Millionen Euro.

Robuster Portfolio-Baustein

Der Invesco Global Active Defensive ESG Equity ETF (Acc) EUR-Hedged kombiniert nachhaltige Kriterien mit einem defensiven Investmentansatz und bietet eine attraktive Lösung für Anleger, die nachhaltig investieren und gleichzeitig Marktschwankungen reduzieren möchten.

Obwohl die Performance von MSCI World ETFs bisher nicht übertroffen werden konnte, macht die Kombination aus ESG-Fokus, aktiver Steuerung und defensiver Aktienauswahl den aktiv gemanagten ETF zu einem nützlichen Baustein für ein robustes Portfolio – gerade in herausfordernden Marktphasen.