Multi-Asset Einst Milliarden schwer: Invesco schließt Global Targeted Returns Fonds

Invesco, einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter, hat seinen Global Targeted Returns Fonds geschlossen. Der war einst ein Flaggschiffprodukt des US-amerikanischen Asset Managers. Aufgelegt im Jahr 2013, erlebte der Fonds Höhen und Tiefen. In seiner Blütezeit verwaltete er im Jahr 2018 bis zu 15 Milliarden Euro, doch zuletzt schrumpfte das Volumen auf etwa 300 Millionen Euro.

Die Performance des Fonds blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. In den letzten drei Jahren verzeichnete er einen Rückgang von etwa 3 Prozent im Vergleich zu seiner Benchmark. Kein Wunder also, dass über die vergangenen Jahre Milliarden an Kundengeldern abflossen.

Invescos strategische Neuausrichtung

Invesco begründet die Schließung mit einer strategischen Neuausrichtung. Das Unternehmen habe erkannt, dass die Nachfrage nach zielgerichteten Renditestrategien abnimmt. Das Unternehmen wolle sich nun auf andere Bereiche innerhalb des Multi-Asset-Segments konzentrieren. Im Februar dieses Jahres gründete das Unternehmen etwa die Multi-Asset Strategies Group (MAS), die bereits mehr als 145 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Die Schließung des Targeted Return Fonds muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Mischfonds unter Druck

Die Entscheidung von Invesco ist kein Einzelfall. Der Konkurrent Abrdn schloss kürzlich seinen Global Absolute Return Strategies (Gars) Fonds, ebenfalls ein Klassiker der Branche. Er schrumpfte von einem Höchststand von 45 Milliarden Euro auf wenige Hundert Millionen.

Die Schließung des Global Targeted Returns Fonds durch Invesco ist somit ein klares Zeichen für die sich wandelnde Landschaft im Asset Management. Eine Auswertung des Beratungshauses Pro Boutiquenfonds (PBF) zeigte, dass sich Anleger auch hierzulande vor allem von Multi-Asset-Fonds abwendeten – zumindest von jenen, die in den vergangenen Jahren zuverlässig die Hitlisten dominierten.