Invesco hat einen neuen Private-Credit-Fonds aufgelegt. Der Invesco European Upper Middle Market Income Fund ist als Eltif-2.0-Strategie konzipiert und richtet sich an institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden. Ziel ist es, regelmäßige hohe Erträge aus Anlagen in europäische Mittelstandskredite zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus vorrangigen, besicherten Krediten an größere mittelständische Unternehmen im europäischen Upper-Middle-Market-Segment.

Die Struktur ist als Evergreen-Fonds angelegt, mit monatlichen Anteilszeichnungen und quartalsweisen Rücknahmen. Verwaltet wird der Fonds vom European-Private-Credit-Team unter der Leitung von Michael Craig, Head of European Senior Loans.

Der Fonds ist in mehreren europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen (EU-Passporting), zusätzlich liegen Vertriebszulassungen für Großbritannien und die Schweiz vor. Er ist als SFDR-Artikel-8-Fonds klassifiziert.

Nach Angaben von Andreas Mittler, Leiter Private Markets Deutschland bei Invesco, seien europäische Private-Credit-Strategien im institutionellen Segment seit Langem etabliert. Mit dem neuen Fonds wolle Invesco diesen Ansatz auch für weitere Anlegergruppen öffnen. „Unser Ziel ist es, eine differenzierte und kosteneffiziente Lösung anzubieten, die eine bessere Diversifikation der Portfolios ermöglicht und den Zugang zu attraktiven Privatmarktanlagen erleichtert“, so Mittler.