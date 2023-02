Marty Flanagan geht Invesco macht altgedienten Manager zum Chef

Invesco-Chef Marty Flanagan zieht sich zurück. Das teilt die Fondsgesellschaft mit Stammsitz in Atlanta/USA mit. Demnach will CEO Flanagan, der diese Position seit 2005 innehat, zum 30. Juni auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig zieht er sich aus dem Aufsichtsrat (Board of Directors) des Unternehmens zurück. In der Position eines „Chairman Emeritus“ wird Flanagan jedoch noch bis Ende Dezember 2024 dem Unternehmen beratend zur Seite stehen.

Langjähriger Mitarbeiter wird CEO

Gleichzeitig gibt die Gesellschaft Flanagans Nachfolger bekannt: Zum 30. Juni übernimmt der langjährige Invesco-Profi Andrew Schlossberg den Chefposten. Er wird CEO sowie Präsident und tritt in den Aufsichtsrat des Unternehmens ein.

Schlossberg ist seit 1996 in der Vermögensverwaltungsbranche aktiv, bereits seit 2001 ist er bei Invesco an Bord. Dort hatte er unterschiedliche Führungspositionen inne. Zuletzt war er als Senior Managing Director und regionaler Leiter für den Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) für die britische Niederlassung von Invesco tätig, gleichzeitig war Schlossberg Chef für das Geschäft im Vereinigten Königreich.

Unter der Ägide des jetzt ausscheidenden Invesco-Chefs Marty Flanagan habe das Unternehmen sein verwaltetes Vermögen von 400 Milliarden auf 1,4 Billionen US-Dollar steigern können, heißt es anlässlich des bevorstehenden Wechsels von der Fondsgesellschaft.

Invesco: Wechsel im Management

Invesco berichtet darüber hinaus über weitere personelle Wechsel. Demnach soll Doug Sharp, Senior Managing Director und Leiter für den Emea-Raum, weitere Führungskompetenzen erhalten: Neben dem Emea-Raum soll er auch das Geschäft in Nord- und Südamerika leiten. Zudem übernimmt der seit 2008 für Invesco tätige Sharp die globale Leitung für ETFs, private Mandate und digitale Angebote von Invesco.

Darüber hinaus beruft Invesco zwei neue Profis als Senior Managing Directors und Co-Leiter Investment: An diese Positionen treten Investmentchefin Stephanie Butcher und der globale Anleihechef Tony Wong. Beide sind bei der Fondsgesellschaft alte Hasen: Butcher kam 2003, Wong 1996 an Bord.

Nicht zuletzt will sich Greg McGreevey aus dem Unternehmen zurückziehen. McGreevey, der bei Invesco als Senior Managing Director wirkt, wolle noch bis Ende März die eben aufgestiegenen Profis Butcher und Wong in ihren neuen Positionen begleiten und sich dann beruflich zur Ruhe setzen, heißt es von Invesco.

Über Invesco

Der weltweit tätige Anlagemanager Invesco ist in mehr als 20 Ländern tätig. Die Gesellschaft bietet neben aktiven Fonds auch Passivgeschäft und Alternative Investments an. Zum Jahresende 2022 verwaltete Invesco 1,4 Billionen Euro.