Invesco mit neuem Rentenchef

In seiner neuen Position als Rentenchef von Invesco Asset Management wird McGreevey für das operative Geschäft im Rentenbereich verantwortlich sein. Er berichtet an Senior Geschäftsführerin Karen Dunn Kelley.Bisher war McGreevey Präsident von Hartford Investment Management sowie stellvertretender Generaldirektor und Vorstandschef der Hartford Financial Services Group. Davor arbeitete er als Vize-Chef und stellvertretender Generaldirektor für ING Investment Management – Americas Region (IIMAR). In dieser Funktion war McGreevey auch für die Eigengeschäfte von ING in Nordamerika verantwortlich und gehörte dem Managementkomitee des Unternehmens an.Das Anleihen-Team von Invesco, das McGreevey ab Ende November leiten wird, besteht aus über 150 Mitarbeitern weltweit und verwaltet mehr als 200 Milliarden US-Dollar.