Der internationale Vermögensverwalter Invesco baut sein institutionelles Vertriebs-Team aus und holt unter der Leitung von Sascha Specketer drei neue Mitarbeiter an Bord.

Albrecht Graf von Bassewitz wird Leiter der Abteilung Unternehmen & Renten (Head of Corporate & Pensions) bei Invesco. Zuvor war er bei Swiss Life Asset Managers und Fidelity International im Vertrieb und in der Betreuung institutioneller Investoren tätig. Bei Invesco soll er die Beziehungen zu Unternehmen und Pensionskassen in Deutschland ausbauen.

Bastian Körlin wird Senior Sales Manager. Zuvor war Körlin bei Pimco tätig und betreute institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Vorherige berufliche Stationen umfassen die Deutsche Bank und verschiedene Industrieunternehmen. In seiner neuen Rolle bei Invesco berichtet er direkt an Albrecht Graf von Bassewitz.

Andreas Mittler wird Vertriebsleiter für Privatmärkte (Head of Private Markets Distribution). Mittler war zuvor bei BNP Paribas Asset Management, PGIM Fixed Income und Russell Investments beschäftigt. Sein Fokus bei Invesco liegt auf den Bereichen Private Debt, Real Assets und Fixed Income.