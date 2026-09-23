Viele Sparer sind offen für Geldanlagen, wagen den Schritt aber nicht. Eine neue Software von Invesco soll Banken zeigen, woran es bei einzelnen Kunden hakt.

Das Geld ist da, der Weg zum Investieren auch – aber die psychologische Hürde hält die Menschen zurück.

Invesco hat eine Software vorgestellt, mit der Banken und digitale Anlageplattformen mehr Sparer zum Investieren bewegen sollen. Die Personalised Investor Engine (PIE) wertet aus, warum einzelne Kunden ihr Geld nicht anlegen, und passt die Ansprache daran an.

Entwickelt hat die Fondsgesellschaft das Programm gemeinsam mit der britischen Digitalbank Zopa, die 1,5 Millionen Kunden betreut. Grundlage ist eine eigene Studie, die Invesco Mitte September veröffentlicht hat. Demnach hält vor allem die Angst vor Verlusten Sparer vom Investieren ab.

526 Milliarden Euro entgangen

Für die Studie hat das Marktforschungsinstitut Opinium im Frühjahr 2026 insgesamt 6.000 Sparer und Anleger in Deutschland, Großbritannien und Italien befragt.

Zusätzlich hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Centre for Economics and Business Research (Cebr) berechnet, was das Festhalten am Bargeld kostet: Hätten deutsche Haushalte zwischen 2015 und 2025 die Hälfte ihrer jährlichen Ersparnisse weltweit gestreut in Aktien angelegt, hätten sie bis zu 526 Milliarden Euro mehr Vermögen aufbauen können, ein durchschnittlicher Haushalt bis zu 12.700 Euro. Gebühren und Transaktionskosten berücksichtigt die Modellrechnung allerdings nicht.

Angst bremst stärker als fehlendes Wissen

Am Interesse mangelt es den meisten Sparern nicht. 67 Prozent der deutschen Sparer zeigten sich grundsätzlich offen für Geldanlagen, in Großbritannien waren es 71 Prozent, in Italien 65 Prozent. Länderübergreifend nannten 53 Prozent der interessierten Sparer die Angst vor Verlusten als Hürde, 40 Prozent fehlendes Wissen und 23 Prozent zu wenig Geld.

Mit höherem Bargeldbestand sinkt die Angst nicht, sie steigt sogar. Von allen Sparern mit mehr als 100.000 Pfund (knapp 117.000 Euro) Bargeld gaben 49 Prozent an, sie könnten sich eine Geldanlage vorstellen, fürchteten aber Verluste. Bei weniger als 20.000 Pfund (gut 23.000 Euro) waren es nur 36 Prozent.

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass die zentrale Herausforderung heute nicht mehr im Zugang zu Anlageprodukten besteht, sondern in der Aktivierung der potenziellen Anleger“, sagt Sonia Bainbridge, Leiterin des digitalen Vertriebs für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Invesco.

In der Studie unterscheidet Invesco zwei Arten von Vertrauen, die unabhängig voneinander wirken: das Selbstvertrauen der Sparer und ihr Vertrauen in das Finanzsystem. Sparer mit wenig Selbstvertrauen beklagten häufiger fehlendes Wissen (74 Prozent gegenüber 41 Prozent bei hohem Selbstvertrauen), fühlten sich aber zugleich häufiger von Informationen überfordert (77 gegenüber 50 Prozent). Zusätzliche Inhalte helfen dieser Gruppe daher kaum, folgert die Fondsgesellschaft. Hier setzt PIE an.

So arbeitet die Software

Die Software funktioniert unabhängig von Anlageklasse und Produkt und ersetzt keine eigenen Angebote der Banken und Plattformen. PIE arbeitet in drei Schritten: Zunächst erstellt das Programm Verhaltensprofile und teilt Kunden in Gruppen ein, etwa nach Selbstvertrauen, Besonnenheit, Impulsivität und finanziellem Wohlbefinden. Dabei stützt es sich auf die verhaltenspsychologische Expertise des Fintech-Unternehmens Oxford Risk.

Anschließend passt die Software die Ansprache an fünf Entscheidungspunkten an: bei der Kontoeröffnung, der Einzahlung, der ersten Geldanlage, beim Aufstocken und bei Auszahlungen. Gezielte Anstöße sollen dort die jeweiligen Hürden der Kunden abbauen. Im dritten Schritt fügt sich die Software in die bestehenden digitalen Kundenprozesse des jeweiligen Instituts ein. Invesco begleitet Banken und Plattformen, die PIE einsetzen, bei der Einführung und ermittelt mit ihnen, wo sich die meisten Sparer zum Investieren bewegen lassen.

Über Invesco

Invesco ist eine weltweit tätige Fondsgesellschaft mit einem nach eigenen Angaben verwalteten Vermögen von mehr als 2,56 Billionen US-Dollar (Stand: 31. August 2026). Das Haus bietet aktive Strategien, Multi-Asset-Angebote und ETFs an, sowohl für institutionelle Anleger als auch für Privatkunden, die es über externe Vertriebe erreicht.