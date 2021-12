Invesco Powershares Neuer ETF setzt auf Dividenden-Aktien mit niedriger Volatilität

Invesco PowerShares, ein führender globaler Anbieter von Exchange-Traded Funds (ETFs) und Teil von Invesco, hat einen neuen Smart-Beta-ETF aufgelegt, der in Aktien mit hohen Dividendenrenditen und niedriger Volatilität investiert. Der PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 21. Juni 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Bryon Lake, Chef von Invesco PowerShares - EMEA, sagt: „Der neue ETF ergänzt unser bestehendes ‚High Dividend Low Volatility'-ETF-Angebot sehr gut und strebt danach, in einem unsicheren Aktienmarktumfeld attraktive Ertragschancen auch in den Schwellenmärkten zu nutzen.„Untersuchungen von Invesco in Europa zeigen, dass Dividendenstrategien und Strategien, die auf schwankungsarme Aktien setzen, zu den gefragtesten faktorbasierten Strategien gehören. Durch die Filterung nach hohen Dividendenrenditen und geringer Wertschwankung versuchen wir die besten Eigenschaften beider Faktoren für Anlagen in Schwellenmärkten zu präsentieren."Der PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zielt auf Anlageergebnisse, die (vor Abzug von Gebühren) der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index (ein „Dual Factor“-Index) auf US-Dollar-Basis entsprechen. Dazu hält der Fonds, soweit praktikabel, alle Indexkomponenten mit ihrem jeweiligen Indexgewicht.Die Auflegung des Produkts ist Teil der laufenden Strategie von Invesco PowerShares, neue Smart-Beta-Lösungen anzubieten, die spezifische Anlageergebnisse anstreben und folgt auf das Listing des PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF und des PowerShares S&P 500High Dividend Low Volatility UCITS ETF im Januar 2016 beziehungsweise Mai 2015.Bryon Lake erklärt: „Unsere ‚High Dividend Low Volatility'-Produktpalette ist bei Investoren auf großes Interesse gestoßen, wie die erfolgreichen Listings des PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF und des PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF gezeigt haben. Deshalb erweitern wir unsere ‚High Dividend Low Volatility'-ETF-Familie mit diesem neuen Produkt nochmals.“Ron Bundy, CEO Benchmarks bei FTSE Russell, kommentiert: „Der FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility Index ist ein Referenzindex, der eine gute Balance von Dividendenrendite und Wertschwankung erreichen soll, indem er die Wertentwicklung der schwankungsärmsten Dividendentitel im FTSE Emerging Markets Index abbildet. Er bietet Marktteilnehmern einen innovativen Ansatz, um ihre Vorgaben im Hinblick auf die Diversifikation, Wertschwankung und Handelbarkeit ihrer Investments zu erfüllen und ihre Smart-Beta-Strategien zu optimieren.”Invesco PowerShares hat als erster Anbieter überhaupt Smart Beta-ETFs an den Markt gebracht. Seit 2003 beziehungsweise 2007 bietet Invesco PowerShares Anlegern in den USA und Europa eine Auswahl an ETFs auf fortschrittliche Indizes, die nicht mehr nur einen bestimmten Markt abbilden.