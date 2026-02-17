Invesco erweitert sein ETF-Angebot um ein islamkonformes Produkt für globale Aktienmärkte. Der neue Fonds schließt Unternehmen aus, die gegen Shariah-Prinzipien verstoßen.

Invesco hat einen neuen ETF aufgelegt, der erstmals Anlegern in Europa Zugang zu einem nach islamischen Prinzipien gefilterten globalen Aktienportfolio bietet. Der Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series ETF (ISIN: IE000LFC57H7) startete an der Londoner Börse mit einer Kostenquote von 0,35 Prozent.

Mehrstufiges Screening nach religiösen Vorgaben

Das Produkt investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Ein mehrstufiges Screening-Verfahren sortiert dabei Firmen aus, die gegen islamische Anlagevorschriften verstoßen. Unternehmen müssen bereits dann draußen bleiben, wenn sie mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit Aktivitäten wie Alkoholproduktion, klassischem Bankgeschäft, Glücksspiel oder pornografischen Inhalten erzielen.

Zusätzlich prüft der Index die Finanzstruktur der Unternehmen: Firmen mit hoher Verschuldung oder signifikanten Zinseinnahmen fallen ebenfalls weg. Ein Anpassungsmechanismus sorgt zudem dafür, dass Dividendenanteile aus unzulässigen Geschäften abgezogen und für wohltätige Zwecke verwendet werden.

Die Filterkriterien verändern die Zusammensetzung des Portfolios deutlich. Während Finanzwerte im Standard-MSCI-ACWI-Index knapp ein Fünftel ausmachen, schrumpft dieser Sektor im Islamic-Index auf 0,4 Prozent.

Invesco verwaltet im Bereich islamkonformer Investments bereits einen globalen Industrieländer-ETF mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Dollar. Zuletzt erweiterte auch der Fintech-Spezialist Wahed sein Angebot um Ucits-konforme Shariah-ETFs.