Mubadala, der Staatsfonds aus Abu Dhabi, hält laut „Financial Times“ bereits 59 Prozent seines 385 Milliarden US-Dollar schweren Vermögens in Private Equity , Infrastruktur und Immobilien . Damit steht der Fonds exemplarisch für eine Bewegung, die in der Branche an Fahrt gewinnt. Netto 17 Prozent aller befragten Staatsfonds wollen ihre Bestände an börsennotierten Aktien senken, zeigt die neue Global Sovereign Asset Management Study von Invesco . Das kehrt die Absicht der Vorjahre scharf um. Und der Boom um Künstliche Intelligenz beschleunigt diese Entwicklung: Er macht die Klumpenrisiken im Index sichtbar und lenkt das Kapital zugleich in Rechenzentren, Stromnetze und private Kredite.

Die Rotation läuft in beide Richtungen zugleich. Während netto 17 Prozent der Staatsfonds börsennotierte Aktien abbauen wollen, planen netto 28 bis 35 Prozent, ihre Allokationen in Private Equity, Private Credit und Infrastruktur aufzustocken, so Invesco. Für die Studie befragte Invesco 144 Entscheider aus 90 Staatsfonds und 54 Zentralbanken, die zusammen rund 29 Billionen Dollar verwalten. Die durchschnittliche Aktienquote fiel bereits von 32 auf 30 Prozent. Treiber ist das Klumpenrisiko: Die zehn größten Werte im S&P 500 haben ihr Gewicht binnen eines Jahrzehnts auf 38 Prozent verdoppelt, getrieben von einer Handvoll Technologiekonzernen.

Hinzu kommt ein zweiter Bruch. Seit dem Inflationsschock von 2021/22 puffern Anleihen fallende Aktien nicht mehr verlässlich ab. „Aktien und Anleihen zusammenzulegen, ergibt heute nicht mehr in derselben Weise ein resilientes Portfolio wie früher“, sagt Benjamin Jones, Global Head of Research bei Invesco, der „FT“. Wer breit indexiert, kaufe also weniger Streuung, als er glaubt.

Resilienz als Leitmotiv

Resilienz gilt staatlichen Investoren inzwischen als ausdrückliches Ziel beim Portfolioaufbau, nicht mehr als Nebenprodukt der Diversifikation. 71 Prozent der Zentralbanken und 54 Prozent der Staatsfonds gewichten sie so hoch wie die Rendite.



Das zeigt sich in der Praxis: 82 Prozent der Zentralbanken überwachen Risikokonzentrationen, 76 Prozent rechnen Szenarien durch; bei den Staatsfonds sind es 65 und 62 Prozent. Den Hintergrund liefert die Geopolitik, in der Studie namentlich: die Spannungen zwischen den USA und Europa um Grönland, den anhaltenden Krieg in der Ukraine, den erneut aufgeflammten Konflikt im Nahen Osten. Manche Befragte prüfen sogar, ob sie ihr Vermögen weiterhin bei US-Verwahrstellen lagern wollen. Ein europäischer Liability-Fonds verschob seine Assets bereits zu einem Verwahrer außerhalb der USA. Vor fünf Jahren spielte diese Frage strategisch kaum eine Rolle.

Wohin das Geld fließt

Am stärksten profitiert die Infrastruktur. Ihr Anteil am Vermögen der Staatsfonds kletterte von 2022 bis 2026 von 4,9 auf 9,0 Prozent, schneller als jeder andere alternative Baustein.



Private Credit taucht im Survey 2026 erstmals als eigene Anlageklasse auf, ein Zeichen, wie fest sich das Segment etabliert hat. 65 Prozent der Staatsfonds zählen Private Markets und Illiquiditätsprämien zu ihren wichtigsten Renditequellen jenseits des breiten Marktes.

Doch der Zulauf weckt Skepsis. „Die Begeisterung für Private Credit ist groß, aber ich persönlich bin vorsichtig, weil dem Segment viel Geld hinterherjagt“, sagt ein europäischer Liability-Fonds in der Studie. Ein zweites Problem lauert im Verborgenen: 39 Prozent der Staatsfonds geben zu, dass ihr tatsächlicher Anlagehorizont kürzer ausfällt als der erklärte. Diese Geduldslücke entscheidet, wer die Illiquiditätsprämien am Ende einstreicht. Governance wird damit zur eigentlichen Erfolgsbedingung.

Parallel rückt ein Instrument vor, das institutionelle Großanleger lange links liegen ließen. Weltweit verwalten ETFs Ende 2025 rund 19,5 Billionen Dollar, ein Plus von etwa 15 Prozent pro Jahr über zwei Jahrzehnte. 39 Prozent der staatlichen Investoren nutzen sie inzwischen – und wer dazugehört, verfolgt damit gegensätzliche Ziele.



Unter den ETF-nutzenden Zentralbanken dienen die Fonds zu 67 Prozent strategischen Langfristpositionen; 82 Prozent dieser Nutzer schätzen vor allem die Benutzerfreundlichkeit. Staatsfonds dagegen greifen taktisch zu: 64 Prozent steuern damit ihre Asset-Allokation, 52 Prozent ihre Liquidität. Aktive ETFs stecken noch in den Anfängen. Gerade 7 Prozent der Staatsfonds investieren, weitere 26 Prozent prüfen es.

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KI: Chance und Klumpenrisiko

Ein einziges Thema treibt die gesamte Rotation. Es hat zwei Seiten. Künstliche Intelligenz überzeugt die Staatsfonds strukturell wie kaum ein anderer Trend: 77 Prozent halten sie für transformativ über Jahrzehnte, nur 2 Prozent zweifeln ihre Wirkung an. Zugleich nennen 52 Prozent die Marktkonzentration als größtes KI-Risiko, denn die Technologie steckt in den Bilanzen derselben wenigen Großkonzerne, die ohnehin den Index dominieren.

Den Ausweg suchen viele jenseits der börsennotierten KI-Gewinner: in der KI-Infrastruktur und in Produktivitäts- und Automatisierungsthemen. Beide nennen je 69 Prozent der Staatsfonds als überzeugendste Langfristthemen, weil sie kaum davon abhängen, wer das Rennen um die besten Modelle gewinnt. Ein Investor aus dem Nahen Osten mit großen KI-Infrastruktur-Beständen benennt die Restriktion klar: „Bei der Inferenz-Kapazität wird es unserer Ansicht nach nie eine Blase geben, weil der Strom die Grenze setzt.“

Wo Energie verfügbar ist, entstehen Rechenzentren, nicht dort, wo das beste Modell rechnet. Operativ holen die Häuser die Technik längst ins eigene Haus: 69 Prozent nutzen KI im Investmentprozess, gegenüber 33 Prozent im Jahr 2024. Geografisch führen die USA mit 75 Prozent der Nennungen, China folgt mit 16 Prozent.

Die Dollar-Frage

Am Ende erreicht die Resilienz-Debatte den Dollar selbst. 61 Prozent der Zentralbanken meinen, die US-Verschuldung belaste den Status der Währung als Reserveanker – 2024 sagten das erst 20 Prozent. Der Dollaranteil an den globalen Reserven sank laut IWF von rund 70 Prozent im Jahr 2000 auf etwa 57 Prozent, davon zwei Prozentpunkte allein in den vergangenen drei Jahren.

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Trotzdem bleibt die Verschiebung zäh, weil eine gleichwertige Alternative fehlt; der Renminbi kommt auf gerade 2 Prozent. „In den Zahlen sehen wir es noch nicht“, sagt eine europäische Zentralbank. Gold füllt die Lücke. Mehr als ein Drittel der Zentralbanken will der Umfrage zufolge die Bestände weiter ausbauen, und der Inflationsschutz als Motiv schoss von 35 Prozent im Jahr 2025 auf 72 Prozent in diesem Jahr.

Die Staatsfonds wetten nicht gegen die Künstliche Intelligenz, im Gegenteil: sie bauen sie mit. Was sie jedoch umbauen, ist die Absicherung: Gold, eigene Infrastruktur, Verwahrer fern der USA. Das Klumpenrisiko fürchten sie, vorbereiten tun sie sich allerdings primär auf den Schock von außen.