Mubadala, der Staatsfonds aus Abu Dhabi, hält laut „Financial Times“ bereits 59 Prozent seines 385 Milliarden US-Dollar schweren Vermögens in Private Equity, Infrastruktur und Immobilien. Damit steht der Fonds exemplarisch für eine Bewegung, die in der Branche an Fahrt gewinnt. Netto 17 Prozent aller befragten Staatsfonds wollen ihre Bestände an börsennotierten Aktien senken, zeigt die neue Global Sovereign Asset Management Study von Invesco. Das kehrt die Absicht der Vorjahre scharf um. Und der Boom um Künstliche Intelligenz beschleunigt diese Entwicklung: Er macht die Klumpenrisiken im Index sichtbar und lenkt das Kapital zugleich in Rechenzentren, Stromnetze und private Kredite.