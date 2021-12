Invesco startet seine ersten acht ETFs

Invesco bietet ab sofort acht börsengehandelte Indexfonds im Xetra-Handel der Deutschen Börse an. Die Exchange Traded Funds (ETFs) sind die ersten Produkte, die Invesco unter dem Namen Power Shares in Deutschland vertreibt. Insgesamt sind von der Fondsgesellschaft bis zu 14 ETFs für den deutschen Markt geplant . Die Fonds gehören zu drei verschiedenen Produktkategorien.Bei den zwei neuen ETFs aus der Kategorie Intelligent Index werden Unternehmen ausgesucht, die besonders wachstumsstark oder unterbewertet sind. Das geschieht mit Hilfe verschiedener Unternehmenskennzahlen. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, kommt nicht in den Index. Diese Indizes werden vierteljährlich neu zusammengestellt. Invesco startet mit jeweils einen ETF dieser Art für den europäischen (WKN: A0M 2EK) beziehungsweise den US-Aktienmarkt (WKN: A0M 2EH). Am 3. Dezember soll ein weiterer Intelligent Index-ETF für alle Industriestaaten (WKN: A0M 2EH) das Angebot der Gesellschaft ergänzen.Die zweite der drei Produktkategorien heißt Intelligent Exposure. Diese ETFs bilden die sogenannten Rafi-Indizes des britischen Indexanbieters FTSE nach. Anders als bei traditionellen Aktienindizes werden die Unternehmen hier nicht nach ihrem Börsenwert gewichtet. Stattdessen richten sich die Anteile der einzelnen Firmen im Index nach verschiedenen Fundamentaldaten der Unternehmen. Die Rafi-Indizes werden jährlich neu zusammengestellt.Ihr Ziel ist es, einen Markt wirtschaftlich exakt darzustellen. Das ist mit Invesco-Produkten ab sofort für die Regionen Europa (WKN: A0M 2EC), USA (WKN: A0M 2EA) und weltweite Industriestaaten (WKN: A0M 2EB) möglich. Ab dem 3. Dezember soll es auch einen Rafi-ETF für europäische Nebenwerte (WKN A0M 2ED) geben.Die dritte Kategorie heißt Intelligent Access und lässt deutsche Privatanleger an Mega-Trends partizipieren. Dazu zählen aktuell Indexfonds für die Investmentthemen Saubere Energie (WKN: A0M 2EG), Wasser (WKN: A0M 2EF) und Private Equity- Gesellschaften (WKN: A0M2EE). Sie sind die ersten Produkte der Invesco aus dieser Produktkategorie.