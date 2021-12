Invesco strukturiert Structured-Team um

Der US-Vermögensverwalter Invesco Asset Management verstärkt sein Managerteam für quantitative Anlagestrategien. Martin Hennecke ergänzt das Analystenteam am Standort Frankfurt. Der promovierte Physiker war zuvor quantitativer Aktienanalyst bei First Private Investment Management.In Boston kommen der Währungsanalyst Mark Garabedian und der Portfoliomanager Kenneth Masse zum Invesco-Team. Edward Leung verstärkt die New Yorker Niederlassung des Unternehmens.Die vier Manager gehören zum jetzt umbenannten Invesco Quantitative Strategies-Team. Dieser Unternehmensbereich hieß zuvor „Global Structured Products Group“. „Mit unserem neuen Namen wollen wir die öffentliche Wirkung unserer quantitativen Anlagestrategien erhöhen”, sagt Bernhard Langer, Leiter des intenationalen Quant-Teams.Zu den Aufgaben des Teams aus mehr als 50 Investmentexperten zählt die Unterstützung von Fondsmanagern, die auf die 130/30-Strategie setzen oder marktneutral investieren.