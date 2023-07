Invesco-Studie Umdenken bei Anleihen: Wie Staatsfonds ihre Anlagestrategie anpassen

Mit einer rasant gestiegenen Inflation, der Rückkehr des Zinses und unter Druck geratenen Märkten war das vergangene Jahr eine Herausforderung für Vermögensverwalter. Das zeigt auch die neue Invesco Global Sovereign Asset Management Studie.

Demnach markiert 2022 das erste Jahr mit negativen Renditen für staatliche Investoren seit Beginn der jährlichen Befragungen im Jahr 2013. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf starke Kurskorrekturen und dem schnellen Anstieg der Zinsen zurückzuführen. Staatsinvestoren müssen daher flexibler agieren und schneller auf Marktveränderungen reagieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie im Überblick:

Staatsinvestoren überdenken Fixed-Income-Ansatz

Erwartung guter Renditen in Schwellenmärkten, insbesondere Indien

Fokus der neuen Generation von Staatsfonds liegt auf der Energiewende

Für die Studie wurden Einschätzungen von 142 Chief Investment Officers, Anlageklassen-Verantwortlichen und Senior-Portfoliostrategen von 85 Staatsfonds und 57 Zentralbanken ausgewertet. Das gemeinsam verwaltete Vermögen liegt bei 21 Billionen US-Dollar.

Umdenken bei Anleihen

Die Mehrheit (86 Prozent) der Staatsinvestoren erwartet, dass die Inflation in den nächsten zehn Jahren höher sein wird als in den vergangenen zehn. Das führt zu einem grundlegenden Umdenken in Bezug auf das Engagement in Anleihen und Private-Market-Anlagen sowie zu einem erneuten Interesse an den Emerging Markets.

Der Studie zufolge werden Anleiheallokationen nicht mehr als statische Diversifikatoren betrachtet. Stattdessen setzen Investoren auf einen aktiveren und taktischeren Ansatz, um durch aktive Umschichtungen zwischen verschiedenen Segmenten der Anleihemärkte und die Anwendung unterschiedlicher Strategien Mehrwert zu generieren. Das bedeutet, dass in Zukunft auch andere Bereiche des Anleihenmarktes wichtiger werden könnten. Dabei werden(Private Credit, Hochzinsanleihen und Infrastructure Debt als die besten Möglichkeiten angesehen.

Mit einer geplanten Nettoallokation von 28 Prozent liegen Anleihen vor Infrastruktur (25 Prozent), Private Equity (21 Prozent), Aktien (15 Prozent) und Immobilien (9 Prozent).

„Am besten haben diejenigen abgeschnitten, die die Risiken der überreizten Kursniveaus erkannten und bereit waren, ihre Portfolios nennenswert anzupassen“, erklärt Invesco-Experte Rod Ringrow. „Die wichtigste Lehre des Jahres 2022 ist, dass Staatsinvestoren bereit sein müssen, flexibler zu agieren und schneller auf eine Veränderung des Marktumfelds zu reagieren.“

Erwartung guter Renditen in Schwellenmärkten

Trotz der negativen Renditen im Jahr 2022 sind 71 Prozent der staatlichen Investoren optimistisch, dass Schwellenmärkte mindestens genauso gute Renditen wie entwickelte Märkte liefern werden. Demnach will fast ein Drittel (29 Prozent) der Investoren die Allokation in aufstrebende Märkte im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2023 erhöhen. Damit setzt sich diese Region zusammen mit Nordamerika an die Spitze der Beliebtheitsskala.

Insbesondere Indien wird als Land mit der besten erwarteten Performance gesehen. 76 Prozent der Staats-Investoren sehen das Land mit der höchsten Einwohnerzahl als attraktive Chance im Anleihenbereich.

Die Top-Positionen im Markt für Schwellenländeranleihen sind:

Indien (76 Prozent) Südkorea (56 Prozent) Mexiko (51 Prozent) Brasilien (49 Prozent) Indonesien (44 Prozent) Südafrika (41 Prozent)

Blick auf die Millionenmetropole Mumbai in Indien © IMAGO / Wirestock

Infrastruktur als attraktivste Anlageklasse

Auch außerbörsliche Anlageklassen stehen hoch im Kurs, insbesondere Infrastruktur. In diesem Segment interessieren sich die Staatsinvestoren vor allem für erneuerbare Energieerzeugung (81 Prozent) und Investments in Energieübertragung und -versorgung (65 Prozent). Ursache dafür ist die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöste Energiekrise, die zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach Infrastruktur für erneuerbare Energien führte.

Eine weitere Erkenntnis der Studie: Investoren sind nun vorsichtiger in Bezug auf stark gehebelte Investments. Das führt „aufgrund unattraktiver Fremdkapitalstrukturen“ zu einer Zurückhaltung in den Bereichen Immobilien (48 Prozent), Private Equity (49 Prozent) und Infrastruktur (43 Prozent). Dennoch stehen die Assetklassen weiterhin hoch im Kurs. Der Umfrage zufolge hat Private Equity nur bei 13 Prozent der staatlichen Investoren an Attraktivität verloren.

Fokus der neuen Generation von Staatsfonds auf der Energiewende

In den vergangenen zehn Jahren hat die Landschaft der Staatsfonds eine bemerkenswerte Veränderung erlebt. Seit 2012 wurden 27 neue Fonds ins Leben gerufen, wobei Afrika mit 11 und die Apac-Region (Asien-Pazifik) mit 7 die meisten neuen Einrichtungen verzeichnen.

Diese neuen Fonds sind mehrheitlich Entwicklungsfonds mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Wirtschaft breiter aufzustellen. Ein signifikanter Anteil dieser Fonds hat sich auf die Energiewende konzentriert, die für einige sogar zum wichtigsten Entwicklungsziel geworden ist.

Tatsächlich legen 65 Prozent der Fonds mit Entwicklungszielen den Schwerpunkt auf die Energiewende, was es zum am häufigsten genannten Ziel macht, noch vor der Schaffung von Arbeitsplätzen (59 Prozent), der Förderung des BIP-Wachstums (57 Prozent) und sozialen Zielen wie Gesundheit und Bildung (57 Prozent).

Für die heutigen Staatsinvestoren hat die Finanzierung der Energiewende oberste Priorität. So bezeichneten die Befragten die Auswirkungen des Klimawandels (66 Prozent) und die finanziellen Kosten der Energiewende (53 Prozent) als zwei der drei größten Risiken für das globale Wachstum im kommenden Jahrzehnt. Nur geopolitische Risiken wurden als größeres Risiko eingestuft.

Zwischen 2017 und 2023 hat die Anzahl der staatlichen Investoren mit ESG-Richtlinien im Segment der Staatsfonds von 46 auf 79 Prozent zugenommen, und bei den Zentralbanken von 11 auf 59 Prozent.