Fokus auf Nachhaltigkeit Invesco AM startet vier Sektor-ETFs

Invesco Asset Management bringt den Invesco S&P World Energy ESG (ISIN: IE000AIFGRB9), den Invesco S&P World Financials ESG (IE00018LB0D8), den Invesco S&P World Health Care ESG (IE000L4EH2K5) und den Invesco S&P World Information Technology ESG (IE000Q0IU5T1) auf den Markt.

Die Sektor-ETFs bilden die S&P Developed Ex-Korea Large Mid Cap ESG Enhanced Sector Indizes nach. Dabei handelt es sich um neue Börsenbarometer für nachhaltige Anlagen vom Indexanbieter S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Sie sollen nachhaltiger sein und einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als die Standard-Sektorindizes von S&P DJI. Ihr Länder- und Titelmix soll jedoch möglichst nicht von den Mutterindizes abweichen.

„Die Tatsache, dass immer mehr Anleger in ihren Portfolios Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen möchten, ist ein Grund für die hohen Zuflüsse in ESG-Strategien in den letzten Jahren. Neben Aktien- und Anleihestrategien als Portfoliokernbausteine sind zunehmend auch gezieltere Engagements, zum Beispiel in bestimmten Branchen, gefragt. Dabei erwarten Anleger zu Recht einen ähnlich robusten und durchdachten Prozess der ESG-Integration.“