Fokus auf Nachhaltigkeit Invesco AM startet vier Sektor-ETFs

Schafe in einem Solarpark: Invesco Asset Management will der hohen Nachfrage nach Nachhaltigkeitsfonds gerecht werden.

Invesco Asset Management bringt den Invesco S&P World Energy ESG (ISIN: IE000AIFGRB9), den Invesco S&P World Financials ESG (IE00018LB0D8), den Invesco S&P World Health Care ESG (IE000L4EH2K5) und den Invesco S&P World Information Technology ESG (IE000Q0IU5T1) auf den Markt.

Die Sektor-ETFs bilden die S&P Developed Ex-Korea Large Mid Cap ESG Enhanced Sector Indizes nach. Dabei handelt es sich um neue Börsenbarometer für nachhaltige Anlagen vom Indexanbieter S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Sie sollen nachhaltiger sein und einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als die Standard-Sektorindizes von S&P DJI. Ihr Länder- und Titelmix soll jedoch möglichst nicht von den Mutterindizes abweichen.

Gary Buxton, Leiter EMEA ETFs und Indexstrategien bei Invesco AM, sagt über die Fondsauflegungen:

„Die Tatsache, dass immer mehr Anleger in ihren Portfolios Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen möchten, ist ein Grund für die hohen Zuflüsse in ESG-Strategien in den letzten Jahren. Neben Aktien- und Anleihestrategien als Portfoliokernbausteine sind zunehmend auch gezieltere Engagements, zum Beispiel in bestimmten Branchen, gefragt. Dabei erwarten Anleger zu Recht einen ähnlich robusten und durchdachten Prozess der ESG-Integration.“

Jas Duhra, internationaler Leiter Nachhaltigkeitsindizes bei S&P SJI, fügt hinzu: